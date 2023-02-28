Во второй раз за последние две недели «Онегин встал на пути моем», как поет Татьяна в заключительной сцене оперы П. И. Чайковского. Правда, обе встречи произошли по нашему собственному желанию: и в Цюрихе, где мы смотрели оперную постановку, и вот теперь в городке Реннен близ Лозанны, где находится театр Клебер-Мело и где французский режиссер Жан Беллорини поставил спектакль, главную роль в котором играет текст. Премьера состоялась в 2019 году в Театре Жерара Филипа в парижском предместье Сен-Дени.

Мы решили поехать на спектакль в силу нескольких причин. Во-первых, конечно, Александр Сергеевич. Во-вторых, приятные воспоминания о двух ранее увиденных нами постановках 41-летнего Жана Беллорини, обладателя престижнейшей французской театральной премии «Мольер»: его спектакли по «Сну в летнюю ночь» и «Братьям Карамазовым» нам понравились, мы о них с удовольствием рассказывали. В-третьих, перевод Андре Марковича.

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О грандиозном проекте стихотворного рифмованного переводаЕвгения Онегиназнаменитым французским литературным переводчиком, проекте, который сам Андре Маркович называет «делом всей жизнипоставив своей целью «заставить французов поверить Пушкинумы рассказывали вам еще в 2012 годуно сами ни раз еще не слышали этот перевод «живьем», в театральном представлении. В программке спектакля пересказывается история, которую Маркович тогда поведал нам и которую мы с удовольствием повторимВ русской литературе «Евгений Онегин»это ведь не книга, это воздух, которым люди дышат. Моя мама знает практически всего«Онегина» наизусть. Она выучила его в блокадном Ленинграде, и пока ее вместе с другими детьми везли в эвакуацию, она успокаивала плакавших, читая им наизусть Пушкина. А ведь ей самой было всего восемь лет! Одна медсестра так была растрогана, что подарила ей свой томик «Онегина», и мама с ним почти не расставалась, пока его не украли в Неаполе. Когда же я гордо принес ей свой перевод, она сказала лишь: «Ну, спасибо». Уточним, что перевод вышел в 2005 году, после 25 лет кропотливого труда.

Отправляясь на заинтересовавший спектакль, мы предпочитаем знать о нем лишь необходимый минимум, чтобы чужие комментарии и оценки не воздействовали на наше собственное восприятие. В Театре Клебер-Мело мы оказались впервые и сразу почувствовали себя в нем уютно благодаря выполняющему роль фойе буфету, в котором подавали борщ, пусть вегетарианский и без пирожков, но все-таки – это сразу напомнило об уникальной атмосфере в парижском театре знаменитой Арианы Мнушкиной, которую Жан Беллорини считает одним из своих учителей. Нельзя было не умилиться, услышав, как молодой капельдинер предупреждал очень пожилую пару: «Спектакль идет два часа без антракта. Может, стоит сходить в туалет сейчас». Пара благодарно кивала. Дальше выяснилось, что такой совет молодой человек давал всем зрителям, независимо от возраста. Но умиление осталось.

Войдя в зал, мы увидели следующее. Сцена оказалась зажатой между расположенными по обе стороны от нее и выстроенными амфитеатром зрительскими скамейками (мягкими и удобными), так что где ни сядь, отовсюду хорошо видно. Артисты уже заняли свои места, и все проходившие мимо зрители здоровались с ними, словно пришли к ним в гости. («В вашем доме, в вашем доме», пропел бы Ленский.) Из декораций: два деревянных стола с украшающими их красивыми подсвечниками с настоящими свечами, плюс пианино. В глубине сцены – довольно размытый, но странным образом узнаваемый пейзаж, безошибочно навевающий унылую пору, очей очарованье, с ее багрецом и золотом. Перед пейзажем – свисающая с потолка круглая белая лампа, похожая на те китайские фонари, что продаются в IKEA. Наверно, это та самая «глупая луна», догадались мы и оказались правы.

На спинке каждого зрительского места висели наушники, назначение которых было под вопросом: неужели спектакль будет идти с переводом? Но нет. Кратко рассказав историю создания «Eugène Onéguine», правильно произнеся по-русски «Евгений Онегин», поведав, что в романе восемь глав и столько-то строф, из которых столько-то (не так много) ушло в купюры при постановке, один из артистов пояснил, что спектакль задуман, как «погружение в текст Пушкина и в музыку Чайковского», и предложил зрителям надеть наушники, расслабиться и получить удовольствие. Что они/мы и сделали.

Трудно представить себе более «условную» постановку, однако впечатление она произвела сильнейшее. Все в ней было – и божество, и вдохновенье, и любовь, и ревность, и предательство, и жизнь, и смерть, то есть все те темы, которые делают классику вечной и понятной всем, особенно при наличии такого прекрасного перевода. Вслушиваясь в раздающийся в наушниках стук копыт подъезжающей тройки, завывание ветра или веселую мазурку, мы невольно делали в голове обратный перевод и восхищались тем, как молодые артисты запомнили все эти десятки строф на французском, точно попадающим в пушкинский ритм… Не будучи большими любителями отсебятины в постановках классических текстов, мы лишь вместе с другими зрителями улыбались объявлявшимся между главами «паузами для массажа ушей, уставших от наушников» и прочим милым шалостям, вполне в духе Пушкина.

Как и при просмотре спектакля «Карамазовы», мы не могли не обратить внимание на публику: зал был полон, все слушали завороженно, ни один человек зал за два часа не покинул, а раздавшиеся в финале овации были выразительнее всех слов. Очевидно, что Андре Маркович с помощью Жана Беллорини и прекрасных артистов добились поставленной цели: франкоязычная аудитория Пушкину поверила! Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев спектакль, билеты на который проще всего заказать здесь.