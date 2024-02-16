Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 16.02.2024.
В сотрудничестве с парижским Музеем современного искусства, Фонд Эрмитаж в Лозанне приглашает на большую ретроспективу знаковой фигуры послевоенной артистической сцены.|
En partenariat avec le Musée d’Art Moderne de Paris, la Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective à cette figure incontournable de la scène artistique d’après-guerre.
16 марта 1955 года Николя де Сталь закрыл дверь своей мастерской в Антибе, поднялся на террасу и бросился в пустоту, ему был сорок один год. Его последняя картина, «Концерт», остается незаконченной. В ней – красный цвет, нервный как море, в котором плавают музыкальные инструменты. Зритель тонет в нем, теряется. Картина волнует, удивляет своим необычно большим размером, своим стилем и этим пламенно-красным завораживающим цветом. Почему этот красный цвет? Почему, после многих лет абстракции, возвращение к фигуративному искусству? Почему художник на пике славы решил покончить с собой?
Незаконченный «Концерт» можно увидеть в Музее Пикассо в Антибе, а все эти вопросы, ответ на которые вряд ли будет уже найдет, задает в своей книге «Этот пламенно-красный» Орелия Кассиньоль-Ожеда – не искусствовед, не русского происхождения, а «просто» французская учительница младших классов, очарованная творчеством «маленького принца» из Санкт-Петербурга, сбежавшего от ужасов революции 1917 года и увековечившего красоты Средиземноморья. Книга появилась еще в прошлом году, когда ретроспектива Николя де Сталя с огромным успехом проходила в парижском Музее современного искусства. Теперь ее можно приобрести в магазине подарков в лозаннском Фонде Эрмитаж, куда до 9 июня «переехала» парижская выставка.
Найти биографию Николя де Сталя не составляет труда, так что не будем притворяться, что изобретаем колесо, а просто напомним основные факты. Названный при рождении Николаем, он родился 5 января 1914 года в Санкт-Петербурге в богатой и знатной семье: его отец, барон Владимир Шталь фон Гольштейн, происходивший из древнего прибалтийского рода, был генералом русской армии и последним комендантом Петропавловской крепости, а мать, Людмила Бередникова, выросла в знаменитой петербургской семье книгоиздателей и была родственницей композитора Александра Глазунова. После революции барон фон Гольштейн в течение 15 месяцев был вынужден скрываться с женой и детьми в доме Глазуновых, не выходя на улицу, и лишь в 1919 году им удалось эмигрировать в Польшу.
Относительный покой не был долгим: в 1921 году глава семьи скончался, спустя год ушла из жизни и его супруга, и дети остались сиротами. К счастью, их усыновили бельгийцы Эммануэль и Шарлотта Фрисеро, воспитывали как родных, дали хорошее образование. Важно, что приемные родители сохранили детям их фамилию и баронский титул и позаботились о том, чтобы они не забыли о своих корнях – с ними занимался преподаватель русского языка, им читали вслух произведения русской литературы, а когда Николай проявил способности к живописи, то создали все условия, чтобы он развивал свой талант.
Его первая выставка состоялась в 1936 году в Брюсселе – там сразу проявилось и влияние, оказанное на художника абстракционистами, и его собственная яркая индивидуальность. Еще одна знаковая экспозиция прошла в 1944 году в оккупированном Париже: хозяйка известной галереи Жанна Буше решилась на полуподпольный показ, где работы де Сталя выставлялись вместе с картинами Кандинского и Пикассо. После освобождения Франции такие выставки становятся регулярными, а имя Николя де Сталя занимает место в одном ряду с признанными мастерами живописи. Вскоре известность художника распространилась далеко за пределы Франции. После выставки в Нью-Йорке в 1953 году, когда все его 25 картин раскупили, де Сталь стал миллионером: росту его благосостояния способствовало и заключение контракта с известным американским арт-дилером Полем Розенбергом.
Казалось бы, ну с чего впадать в депрессию? Однако 16 марта 1955 года на улице Ревели в Антибе проходившая мимо местная жительница обнаружила тело художника. Несмотря на запись в полицейском протоколе «Это был акт отчаяния», об импульсивном поступке говорить не приходится: накануне гибели Николя де Сталь зашел проконсультироваться с юристом о том, как будут обеспечены его дети в том случае, если с ним что-нибудь случится. Согласитесь, редкое проявление ответственности.
За 15 лет творческой жизни Николя де Сталь создал более тысячи картин, некоторые из них сейчас оцениваются в миллионы долларов. Одна из последних его работ, «Лежащая обнаженная», в 2011 году была продана более чем за 7 млн евро. Но, как часто бывает с пророками, особенно в нашем Отечестве, только в 2003 году в Петербурге состоялась наконец большая выставка работ художника.
Догадок о причине его самоубийства бытует множество, но они так и останутся догадками – ясно лишь, что внешний успех не всегда дает внутренний душевный покой, об отсутствии которого свидетельствуют картины Николя де Сталя.
На выставке в Фонде Эрмитаж представлены около ста картин, рисунков, записных книжек… Помимо знаковой работы «Парк де Пренс», по имени парижского футбольного стадиона, где де Сталь-болельщик не раз бывал, посетители могут увидеть редко, а то и вообще никогда не выставляемые произведения, бережно хранящиеся в частных коллекциях.
Организованная в хронологическом порядке, ретроспектива позволяет проследить эволюцию художника как в жанровом, так и в эмоциональном плане. Экспозиция разделена на 11 частей – каждый зал соответствует определенному году или нескольким годам творчества художника – и завершается отрывками из документального фильма «Николя де Сталь, живопись по живому» Франсуа Леви-Куэнца. Мы уверены, что выставка никого не оставит равнодушным.
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