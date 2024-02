Aurélia CASSIGNEUL-OJEDA: Ce rouge incandescent selon Nicolas de Staël. Ateliers Henry Dougier, octobre 2023

6 mars 1955, Nicolas de Staël ferme la porte de son atelier à Antibes, monte sur la terrasse de l’immeuble et se jette dans le vide, à quarante et un ans.

Son dernier tableau Le Concert est laissé inachevé. Le rouge est là, vibrant comme une mer où flottent les instruments. On s’y noie, on s’y perd. L’œuvre détonne, étonne par sa taille, étonnamment grande, son style, et par ce rouge incandescent qui fascine.

Pourquoi ce rouge ? Pourquoi, après l’abstrait, ce retour au figuratif ? Pourquoi un homme au sommet de sa gloire choisit-il de mettre fin à ses jours ?

Ce concert c’est celui d’Anton Webern sous la direction d’Hermann Scherchen auquel il a assisté le 5 mars au théâtre Marigny à Paris. Sur sa toile peinte en quelques jours, il couche ses impressions musicales : un piano noir planté sur la gauche, un mur de partitions esquissé et une contrebasse jaune aux traînées d’ocre tachant le rouge. Peint en deux jours, cet ultime tableau clôt deux années de fébrilité. Dans le Sud où il s’est installé l’artiste aura peint plus de deux cents tableaux, dans l’urgence, toujours.

D’un bout à l’autre de sa vie, du petit prince de Saint-Pétersbourg fuyant la violence de la révolution russe à l’artiste suspendu aux rives lumineuses de la Méditerranée, de l’orphelin au peintre fou d’amour, Staël déconcerte. Assoiffé d’absolu, tendu, toujours, vers la perfection de son art, il a vécu passionnément, désespérément, allant, venant d’un lieu à l’autre, d’une femme à l’autre, pour finir sa vie sur ce rouge chavirant. Comme un point d’orgue.

Aurélia Cassigneul-Ojeda enseigne en classes préparatoires. Elle a publié des romans et nouvelles, dont Les trois sœurs qui faisaient danser les exilés aux ateliers henry dougier.