Автор: Лейла Бабаева, Берн, 8. 04. 2021.
150 лет назад потребление мяса в Швейцарии имело сезонный характер, так как скот традиционно забивали осенью, но с развитием животноводства и появлением кормовых добавок мясо стало повседневным продуктом. С ростом масштабов производства мяса приобрели еще более большую актуальность дискуссии об использовании антибиотиков в кормах, обращении с животными, о сведении тропических лесов для создания сельскохозяйственных угодий и т.д. Неудивительно, что сегодня издается все больше книг, содержащих только вегетарианские рецепты…
Наше отношение к мясу существенно изменилось за последние десятилетия. Если вид внутренностей животных, а также свиных ног и ушей вызывал аппетит у многих наших дедушек и бабушек, то сегодняшняя молодежь при виде таких продуктов чувствует, скорее, отвращение. Вкусы изменились отчасти благодаря экономическому подъему 1950-60 гг., когда многие стали предпочитать филе и другие отборные части туши. В целом, делая выбор в пользу колбасы или сыра, мы тем самым проявляем свои убеждения, иными словами, этические вопросы решаются на зубцах наших вилок.
Какие бы чувства ни вызывало мясо, во все времена оно было особой темой в искусстве и литературе. Если говорить о колбасе, то она является практически неисчерпаемым источником вдохновения для художников и писателей, которые использовали ее для изображения сцен каннибализма (в рассказе «Колбаса» швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта), для создания комического эффекта (в поэме «Салями» швейцарского поэта, нобелевского лауреата Карла Шпиттелера) и т.д. Конечно же, колбасу можно увидеть на рекламных плакатах, где она усилиями фотографов и графических дизайнеров изображена так, что у любителей мяса немедленно текут слюнки. Немало таких афиш представлены на выставке. Кроме того, посетители смогут поразмышлять над вопросами, является ли колбаса без мяса колбасой, можно ли называть сервелатом продукты на растительной основе и, возможно, пересмотреть свои пищевые привычки…
Национальная библиотека Швейцарии находится в Берне по адресу: ул. Hallwylstrasse, 15. Вход на выставку бесплатный, дополнительную информацию можно получить по телефону +41 058 462 89 35.
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