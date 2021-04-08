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четверг, 8 апреля 2021 года   

«Мясо» в Берне|«Viande» à Berne

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 8. 04. 2021.

© Bibliothèque nationale suisse (photo : Simon Schmid)

До 30 июня в Национальной библиотеке Швейцарии проходит экспозиция «Мясо – Выставка, посвященная внутренней жизни». Посетители смогут увидеть мясо с точки зрения мясников, узнают, как изображали этот продукт художники и писатели, как изменилось потребление мяса за последние 150 лет и многое другое.|
Jusqu'au 30 juin, la Bibliothèque nationale suisse présente la «Viande - Une exposition sur la vie intérieure». Les visiteurs pourront voir la viande du point de vue des bouchers, apprendre comment les artistes et les écrivains ont dépeint ce produit, comment la consommation de viande a changé au cours des 150 dernières années, et bien plus encore.

150 лет назад потребление мяса в Швейцарии имело сезонный характер, так как скот традиционно забивали осенью, но с развитием животноводства и появлением кормовых добавок мясо стало повседневным продуктом. С ростом масштабов производства мяса приобрели еще более большую актуальность дискуссии об использовании антибиотиков в кормах, обращении с животными, о сведении тропических лесов для создания сельскохозяйственных угодий и т.д. Неудивительно, что сегодня издается все больше книг, содержащих только вегетарианские рецепты…

Наше отношение к мясу существенно изменилось за последние десятилетия. Если вид внутренностей животных, а также свиных ног и ушей вызывал аппетит у многих наших дедушек и бабушек, то сегодняшняя молодежь при виде таких продуктов чувствует, скорее, отвращение. Вкусы изменились отчасти благодаря экономическому подъему 1950-60 гг., когда многие стали предпочитать филе и другие отборные части туши. В целом, делая выбор в пользу колбасы или сыра, мы тем самым проявляем свои убеждения, иными словами, этические вопросы решаются на зубцах наших вилок.

Выставка состоит из 5 частей: Отказ, Изображение, Потребление, Производство колбасы и Убой, где представлены произведения из фондов Национальной библиотеки Швейцарии. Посетители смогут увидеть мясо глазами мясников, которые в силу своих обязанностей должны уметь разрезать туши на куски особых размеров и форм, чтобы те имели аппетитный вид. При этом они опираются не только на собственное мастерство, но и на регулярные публикации профсоюза мясников Швейцарии, в которых приводятся «спецификации» кусков мяса.

Какие бы чувства ни вызывало мясо, во все времена оно было особой темой в искусстве и литературе. Если говорить о колбасе, то она является практически неисчерпаемым источником вдохновения для художников и писателей, которые использовали ее для изображения сцен каннибализма (в рассказе «Колбаса» швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта), для создания комического эффекта (в поэме «Салями» швейцарского поэта, нобелевского лауреата Карла Шпиттелера) и т.д. Конечно же, колбасу можно увидеть на рекламных плакатах, где она усилиями фотографов и графических дизайнеров изображена так, что у любителей мяса немедленно текут слюнки. Немало таких афиш представлены на выставке. Кроме того, посетители смогут поразмышлять над вопросами, является ли колбаса без мяса колбасой, можно ли называть сервелатом продукты на растительной основе и, возможно, пересмотреть свои пищевые привычки…

Национальная библиотека Швейцарии находится в Берне по адресу: ул. Hallwylstrasse, 15. Вход на выставку бесплатный, дополнительную информацию можно получить по телефону +41 058 462 89 35.

 

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