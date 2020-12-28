Автор: Надежда Сикорская, Берн, 28. 12. 2020.
За несколько дней до окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС Британия и Евросоюз сумели все же избежать резкого разрыва и договорились о том, как им жить с 1 января 2021 года. Несмотря на то, что Берн уже заключил собственные соглашения с Лондоном, Конфедерации новые договоренности тоже выгодны.|
Littéralement à la dernière minute le Royaume-Uni et l’Union européenne ont réussi à se mettre d’accord sur leur vie commune à partir de 1 janvier 2021. Bien que la Confédération a déjà signé ses propres accords avec Londres, ce succès diplomatique lui est avantageux.
Прямо как в песенке из «Карнавальной ночи», то есть когда до Рождества оставалось практически пять минут, а именно 24 декабря, делегации под руководством Мишеля Барнье и Дэвида Фроста, весь этот год почти безрезультатно препиравшиеся из-за основных принципов будущего соглашения, совершили-таки рывок и согласовали текст. Можно лишь догадываться, с каким облегчением вздохнули после этого все участники долгих и мучительных переговоров, даже если договоренности формально предварительные – на обязательную ратификацию странами ЕС в этом году времени уже не оставалось, так что с 1 января договор, представляющий собой более 1200 страниц сложного убористого текста, вступит в силу условно.
Но некоторые точки над « i » еще предстоит расставить. Так, по сообщению швейцарского МИДа, не завершены переговоры по вопросам социального страхования и торговли, хотя по последнему пункту торговое соглашение, заключенное с Лондоном, в целом позволяет применение Конфедерацией кадрового соглашения между Великобританией и ЕС.
Кроме того, продолжаются переговоры, касающиеся сектора финансовых услуг, - на основе совместной декларации, подписанной федеральным советником Ули Маурером и его британским коллегой Риши Сунаком еще в июне. Ожидается, что результат будет достигнут в самом ближайшем будущем.
«Существует взаимный интерес по углублению долгосрочных экономических и коммерческих отношений», - отмечается в справке МИД Швейцарии. Вообще же, обе страны, сознательно поставившие себя «вне ЕС», договорились об усилении двусторонних отношений после Брексита, в частности, в области образования и научных исследований. В этой связи стоит отметить, что одним из прямых последствий подписанного в прошлый четверг договора стало решение Лондона выйти из европейской программы студенческих обменов Erasmus – это было объяснено ее дороговизной для британцев.
Вместо Эрасмуса премьер-министр Борис Джонсон предложил альтернативный вариант – программу, носящую имя Алана Тьюринга (1912-1954), знаменитого английского математика и криптографа, оказавшего существенное влияние на развитие информатики. Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», которую можно считать моделью компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма и до сих пор используется во множестве теоретических и практических исследований. По словам Бориса Джонсона, программа «имени Тьюринга» должна будет позволить британским студентам учиться в лучших университетах, причем не только европейских. Заметим, что такое решение правительства Великобритании стало известно именно в тот момент, когда Швейцария ведет переговоры с Брюсселем по поводу возвращения в Erasmus+ - как помнят наши читатели, Конфедерацию из этой программы «попросили» после референдума об ограничении иммиграции в 2014 году, результаты которого не понравились европейцам. Мы будем следить за развитием событий.
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