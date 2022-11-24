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23.11.2022 - 17:18Берн присоединился к новым санкциям

Литературная премия досталась книге о войне|Un livre sur la guerre est primé à Montricher

Автор: Надежда Сикорская, Монтрише, 24. 11. 2022.

Вера Михальски-Хоффманн вручает чек на 50 тысяч шв. франков Тайне Тервонен Photo © Nashagazeta

Лауреатом премии Фонда Яна Михальского в Монрише стала книга, рассказывающая о страшных последствиях войны в бывшей Югославии.

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Le Prix Jan Michalski de littérature 2022 est décerné au livre sur des guerres en Yougoslavie et leurs conséquences désastreuses.

Наши читатели со стажем знают, что 23 ноября – красный день календаря для любителей качественной литературы: в этот день в фонде Яна Михальского в Монрише, за деятельностью которого Наша Газета следит с момента его открытия, традиционно, с 2010 года, объявляется лауреат его главной премии. В прошлом году им стал коллектив авторов Международного Мемориала за книгу «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах». В течение прошедшего года члены жюри под председательством Веры Михальски-Хоффманн рассмотрело десятки кандидатур, три из которых вышли в финал. Можно только представить себе, какой непростой и эмоциональной была решающая дискуссия! Но и она завершилась: победителем был назван роман «Канавокопательницы» (издательство Marchialy, 2021 г.) писательницы, режиссера-документалиста и журналиста Тайны Тервонен, родившейся в Финляндии, выросшей в Сенегале, а теперь живущей в Париже. С прошлогодним лауреатом этот роман роднит общность возложенной на себя миссии – восстановление и сохранение памяти. Возможно, именно это и определило выбор жюри, не зря в своем приветственном слове Вера Михальски-Хоффманн говорила о том, что мы переживаем «напряженный исторический момент», подчеркивая, что «литература не оторвана от мира, а призвана сопровождать общество».

Несколько слов о лауреате. В центре профессиональных интересов Тайны Тервонен – «настоящие», как она их называет, истории, связанные с семейными отношениями, с опытом эмиграции, с «белыми пятнами» в услышанных рассказах. Жюри премии Яна Михальского особо отметило «деликатность, с которой автор, в своей невероятно сильной книге, обращается с болезненной темой груд трупов, остающихся в Боснии-Герцеговине. «Канавокопательницы» проливают свет на необходимую работу по идентификации жертв войны, последствия которой, о которых в Европе предпочли забыть, по-прежнему существуют. Перемежая полевые изыскательные работы, чувствительные портреты, путевые заметки и культурную и политическую историю, ее тонкий полифонический рассказ дает уникальную возможность разобраться в послевоенной ситуации на Балканах и осуществить долг памяти, когда придание трупам имен облегчает сердца», - отметили строгие, но справедливые судьи.

При словах «массовые захоронения» или «груды трупов» сразу возникает перед глазами знаменитая картина Пабло Пикассо «Le Charnier», а редкое слово «Канавокопательницы» напоминают о советских женщинах в оранжевых жилетках, добившихся права без помощи мужчин укладывать рельсы, прокладывать дороги, копать канавы, а может быть, и разгребать груды трупов… В общем, сюжет не из веселых.

Принимая премию, Тайна Тервонен рассказала, что идея книги родилась из приглашений посетить те или иные места, из знакомства с конкретными людьми, с близкими тех, «кого нет ни среди живых, ни среди мертвых». В результате в течение десяти лет она несколько раз и подолгу жила в Боснии-Герцеговине, идя по следам войны, за три года которой, с 1992 по 1995-й, погибло более 100 тысяч человек, а еще десятки тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести. К началу 2010-х годов, момента, с которого начинается повествование, останки 10 тысяч среди них так и не были найдены, а горы трупов, собранных в специальных хранилищах, не были идентифицированы. Вернуть достоинство жертвам войны и государственной амнезии и дать возможность близким оплакать их – такой целью задались героини Тервонен, боснийка Сенем Скульж и сербка Дария Вужинович, сотрудницы Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP), созданной в 1996 году. (Стоит ли обратить внимание на то, что разгребать последствия войны, в прямом и переносном смысле, всегда приходится представителям обеих противоборствующих сторон?!)


Первая из них – судебный антрополог, руководящая идентификационным центром в Краине. Ее работа заключается в сборе сброшенных в кучи человеческих останков, в восстановлении перемешенных, а то и диссеминированных тел. Вторая, расследователь-психолог, встречается с семьями, ищущими пропавших близких, собирает их воспоминания и несколько капель крови, чтобы попробовать через анализ ДНК вернуть имена безымянным трупам. Не женская работа, согласитесь. По мужчин на нее почему-то не нашлось.

Возмутившись отсутствием общественного признания невероятного труда двух женщин, Тайна Терновен решила принять в нем участие, присоединив свое перо к их кирке и игле. Ну что тут сказать? Можно лишь снять шляпу и поклониться.

«Ее проза проникнута состраданием и проницательностью без скатывания в клише, в сентиментальность, в журналистский стиль или в оценки», - написала в своем «хвалебном слове» член жюри, болгарская писательница Капка Кассабова. «Мы выходим из этой книги с новым пониманием ситуации в послевоенной Боснии, психологии войны и ее последствий. А также с желанием лучше узнать лица и места этого региона. Как бы то ни было, эта книга, прежде всего, не документ «о Боснии» или о югославских войнах, но погружение в человеческие души. Она выводит на первый план наши страдания и нашу общую человечность, а также непрекращающуюся борьбу против столь распространенного культа войны. С этой точки зрения, прямая, соединяющая Милошевича и Путина, очевидна».

 

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