Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 18 января 2023 года   

Колетт, звезда Прекрасной эпохи |Colette, une étoile de la Belle époque

Автор: Надежда Сикорская, Монтрише, 17. 01. 2023.

Книги Колетт © DR

В Фонде Яна Михальского открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения французской актрисы мюзик-холла, писательницы и журналистки, первой женщины, удостоенной во Франции государственных похорон.

|

A l’occasion de son 150e anniversaire de la naissance, la Fondation Jan Michalski présente une exposition consacrée à cette actrice de music-hall, écrivaine et journaliste, la première femme en France à recevoir des funérailles nationales.

Если вы никогда не читали Колетт, то можете заполнить этот пробел, даже не владея французским языком: в 2008 году в издательстве Терра вышло Собрание ее сочинений в семи томах. Интересно, что произошло это ровно через сто лет после того, как книгоиздательство «Основа» опубликовало, в 1908-м, ее книгу «Клодина в Париже. Клодина в школе». После выхода в 1927 году романа «Конец Шери» (экранизированного в 2009-м Стивен Фрирзом с Мишель Пфаффер и Рупертом Френдом), ее произведения не издавались на русском языке до 1987 годапериод перестройки ознаменовал собой, помимо всего прочего, возращение незаслуженно забытой литературы русскоязычному читателю. А любителям театра и кино не стоит, конечно, напоминать, что пьеса по роману Колетт «Жижи», в которой в 1951 году дебютировала в заглавной роли Одри Хепбёрн, имела длительный успех на Бродвее, как и поставленный Винсенте Минелли в 1958 году одноимённый музыкальный фильм с Морисом Шевалье, Луи Журданом и Лесли Карон, получивший девять «Оскаров», в том числе за лучший фильм!

Жизнь Колетт, родившейся 23 января 1873 года в бургундском городе Сен-Совёр-ан-Пюизе под именем Сидони-Габриэль Колетт, сама по себе роман. Четвертая из детей, она получила светское образование и явно находилась под большим влиянием своей мамы, откровенной феминистки и атеистки, не боявшейся шокировать местного кюре, являясь в церковь с собакой, и втихаря читавшей Корнеля, спрятанного в молитвенник. Именно мать привила ей и любовь к литературе.

При попытке найти какое-то одно слово, точнее всего определяющее путь Колетт, на ум сразу приходит вот это перемена. Да, если пушкинского Онегина когда-то охватила охота к перемене мест, то француженка любила менять все, включая профессии, мужей и даже сексуальную ориентацию.

В 1893 году Сидони-Габриэль вышла замуж за популярного в ту пору писателя, журналиста и музыкального критика Анри Готье-Виллара, известного под псевдонимом «Вилли». Он ввёл её в литературные и артистические круги столицы, но при этом беззастенчиво использовал в качестве «литературного негра»: с 1896 года Колетт написала для него серию автобиографических романов о Клодин, которые он опубликовал под своим именем-псевдонимом. Под собственным именем-псевдонимом Колетт начала печататься лишь в 1904 году, а в 1945-м стала второй женщиной в истории Франции, избранной в Академию Гонкура.

Ища собственный путь, Колетт в 1906 году разъехалась с мужем и стала выступать в мюзик-холле (в театре Мариньи, Мулен Руж и др.) В последующие годы она пережила несколько романов как с женщинами, так и с мужчинами. Её откровенный поцелуй с художницей, писательницей и актрисой Матильдой де Морни в пантомиме «Египетский сон» на сцене Мулен Ружв 1907 году наделал в столице много шума и закончился вмешательство префекта полиции.

В 1912 году Колетт вышла замуж за барона Анри де Жувенеля, политика и журналиста. Родившаяся у них дочь не помешала ей завести роман с семнадцатилетним пасынком, будущим политиком и журналистом Бертраном де Жувенелем. Брак с Анри распался в 1923 году.

Но не стоит на основании этих личных моментов биографии Колетт записывать его в легкомысленные пустышки! Во время Первой мировой войны, работая военным корреспондентом, она деятельно помогала раненым. Сотрудничала с Морисом Равелем; в частности, написала либретто для его оперы-балета «Дитя и волшебство» (премьера в 1925). Дружила с бельгийской королевой Елизаветой и тогда ещё начинающим Жоржем Сименоном, возглавляла с 1922 года жюри французской литературной премии «Ренессанс».

В 1935 году вышла замуж за Мориса Гудеке (1889-1977), который после ее смерти ее биографию. На время Второй мировой войны переселилась в деревню в департаменте Коррез, оставила дневник военных лет «Вечерняя звезда». После войны поселилась в Париже рядом с театром Пале-Рояль, где среди её соседей был Жан Кокто, с которым она сблизилась ещё в 1920-е годы.

В последние годы жизни писательница страдала от жестокого артроза и не покидала кровати, которую называла «кровать-плот». Слава писательницы к тому времени была уже очень велика, в 1953 году она была награждена Орденом Почетного легиона. Колетт скончалась 3 августа 1954 года и стала первой женщиной, удостоенной во Французской Республике государственных похорон: хорошо, что нашелся такой выход, ведь католическая церковь отказалась совершать над ней погребальный обряд, как над разведённой, причем не раз! Её останки покоятся на парижском кладбище Пер-Лашез, в компании многих знаменитостей.

Выставка, которая проходит в Фонде Яна Михальского до 2 апреля, называется «Писать, иметь возможность писать». Экспозиция прослеживает весь своеобразный жизненный и творческий путь Колетт благодаря 250 представленным документам первым изданиям ее книг, фотографиям, письмам, рукописям и личным вещам, никогда или крайне редко не выставляемым на обозрение публики. Не пропустите!

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1
CHF-RUB 74.35

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 1,690

Кто приедет в Давос?

 Темой 53-го выпуска Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 16 по 20 января, станет «Сотрудничество в раздробленном мире».

Всего просмотров: 1,265

Black Movie возвращается

24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства.

Всего просмотров: 1,077
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 1,690

Язык иконы не нуждается в переводе

 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Всего просмотров: 2,424

Зимний туризм и изменение климата

 Отсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.

Всего просмотров: 1,404
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top