Если вы никогда не читали Колетт, то можете заполнить этот пробел, даже не владея французским языком: в 2008 году в издательстве Терра вышло Собрание ее сочинений в семи томах. Интересно, что произошло это ровно через сто лет после того, как книгоиздательство «Основа» опубликовало, в 1908-м, ее книгу «Клодина в Париже. Клодина в школе». После выхода в 1927 году романа «Конец Шери» (экранизированного в 2009-м Стивен Фрирзом с Мишель Пфаффер и Рупертом Френдом), ее произведения не издавались на русском языке до 1987 года – период перестройки ознаменовал собой, помимо всего прочего, возращение незаслуженно забытой литературы русскоязычному читателю. А любителям театра и кино не стоит, конечно, напоминать, что пьеса по роману Колетт «Жижи», в которой в 1951 году дебютировала в заглавной роли Одри Хепбёрн, имела длительный успех на Бродвее, как и поставленный Винсенте Минелли в 1958 году одноимённый музыкальный фильм с Морисом Шевалье, Луи Журданом и Лесли Карон, получивший девять «Оскаров», в том числе за лучший фильм!

Жизнь Колетт, родившейся 23 января 1873 года в бургундском городе Сен-Совёр-ан-Пюизе под именем Сидони-Габриэль Колетт, сама по себе – роман. Четвертая из детей, она получила светское образование и явно находилась под большим влиянием своей мамы, откровенной феминистки и атеистки, не боявшейся шокировать местного кюре, являясь в церковь с собакой, и втихаря читавшей Корнеля, спрятанного в молитвенник. Именно мать привила ей и любовь к литературе.

При попытке найти какое-то одно слово, точнее всего определяющее путь Колетт, на ум сразу приходит вот это – перемена. Да, если пушкинского Онегина когда-то охватила охота к перемене мест, то француженка любила менять все, включая профессии, мужей и даже сексуальную ориентацию.

В 1893 году Сидони-Габриэль вышла замуж за популярного в ту пору писателя, журналиста и музыкального критика Анри Готье-Виллара, известного под псевдонимом «Вилли». Он ввёл её в литературные и артистические круги столицы, но при этом беззастенчиво использовал в качестве «литературного негра»: с 1896 года Колетт написала для него серию автобиографических романов о Клодин, которые он опубликовал под своим именем-псевдонимом. Под собственным именем-псевдонимом Колетт начала печататься лишь в 1904 году, а в 1945-м стала второй женщиной в истории Франции, избранной в Академию Гонкура.

Ища собственный путь, Колетт в 1906 году разъехалась с мужем и стала выступать в мюзик-холле (в театре Мариньи, Мулен Руж и др.) В последующие годы она пережила несколько романов как с женщинами, так и с мужчинами. Её откровенный поцелуй с художницей, писательницей и актрисой Матильдой де Морни в пантомиме «Египетский сон» на сцене Мулен Ружв 1907 году наделал в столице много шума и закончился вмешательство префекта полиции.

В 1912 году Колетт вышла замуж за барона Анри де Жувенеля, политика и журналиста. Родившаяся у них дочь не помешала ей завести роман с семнадцатилетним пасынком, будущим политиком и журналистом Бертраном де Жувенелем. Брак с Анри распался в 1923 году.

Но не стоит на основании этих личных моментов биографии Колетт записывать его в легкомысленные пустышки! Во время Первой мировой войны, работая военным корреспондентом, она деятельно помогала раненым. Сотрудничала с Морисом Равелем; в частности, написала либретто для его оперы-балета «Дитя и волшебство» (премьера в 1925). Дружила с бельгийской королевой Елизаветой и тогда ещё начинающим Жоржем Сименоном, возглавляла с 1922 года жюри французской литературной премии «Ренессанс».

В 1935 году вышла замуж за Мориса Гудеке (1889-1977), который после ее смерти ее биографию. На время Второй мировой войны переселилась в деревню в департаменте Коррез, оставила дневник военных лет «Вечерняя звезда». После войны поселилась в Париже рядом с театром Пале-Рояль, где среди её соседей был Жан Кокто, с которым она сблизилась ещё в 1920-е годы.

В последние годы жизни писательница страдала от жестокого артроза и не покидала кровати, которую называла «кровать-плот». Слава писательницы к тому времени была уже очень велика, в 1953 году она была награждена Орденом Почетного легиона. Колетт скончалась 3 августа 1954 года и стала первой женщиной, удостоенной во Французской Республике государственных похорон: хорошо, что нашелся такой выход, ведь католическая церковь отказалась совершать над ней погребальный обряд, как над разведённой, причем не раз! Её останки покоятся на парижском кладбище Пер-Лашез, в компании многих знаменитостей.

Выставка, которая проходит в Фонде Яна Михальского до 2 апреля, называется «Писать, иметь возможность писать». Экспозиция прослеживает весь своеобразный жизненный и творческий путь Колетт благодаря 250 представленным документам – первым изданиям ее книг, фотографиям, письмам, рукописям и личным вещам, никогда или крайне редко не выставляемым на обозрение публики. Не пропустите!