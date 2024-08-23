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суббота, 24 августа 2024 года   

Хайди, как она должна быть |Heidi, comme elle doit être

Автор: , Лозанна, .

Такой знают Хайди любители мультиков (DR)

Переиздание самого первого французского перевода романа Иоханны Спири стало событием в литературной жизни Романдской Швейцарии.

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La réédition de toute première traduction en français de l’œuvre de Johanna Spyri, a créé un événement dans la vie littéraire de la Suisse romande.

Еще много лет назад Наша Газета рассказала своим читателям о Хайди, одной из главных героинь швейцарской литературы, о ее «маме» – немецкоязычной писательнице Иоганне Спири, о том, как патриотический образ маленькой девочки используется политическими партиями страны во время избирательных кампаний и о включении этого персонажа в Список документального наследия ЮНЕСКО.

А недавно мы с удивлением узнали, что девочек-то две. Вернее, две версии романа. Одну, адаптированную для детей, читал каждый уважающий себя житель страны, включая франкофонов. А вот вторую – вернее, именно первую, оригинальную, опубликованную в двух томах в 1881 и 1882 годах, скорее всего нет. Дело в том, что наиболее точный французский перевод, опубликованный почти одновременно с оригиналом, в 1882 году, долгое время был недоступен в книжных магазинах. Лозаннское издательство Florides Helvètes решило восстановить справедливость и переиздать его в своей коллекции Poche Suisse.

Нам показался интересным рассказ об авторе этого перевода, опубликованный в Tribune de Genève директором Швейцарского клуба прессы Изабель Фалконье, и мы с удовольствием доводим его до вашего сведения своими словами.

Автором первого французского перевода этого «женского» романа тоже была женщина – Камилла Видар. Она родилась в городе Дивонн-ле-Бен во французском департаменте Эн, получила образование как учительница иностранных языков в Лионском университете, затем преподавала в Цюрихском колледже для девочек. Это сейчас учительницы почти сплошь дамы, а тогда Камилла Видар стала первой женщиной, получившей назначение в эту школу! Этим она была обязана не прогрессивному менталитету руководства учебного заведения, но своему имени, которое сейчас назвали бы unisexe: Camille может называться как женщина, так и мужчина. Приемная комиссия, вызвав ее на пробный урок, ожидала увидеть как раз мужчину, но убедилась в ее высокой квалификации и работоспособности и приняла на работу.

Иоганна Спири, урожденная Хойссер, родилась, как знают наши читатели со стажем, в 1827 году в Хирцеле, живописной деревушке на холмах вокруг Цюриха. Она любила французский язык и в юности в течение целого года изучала его в Ивердон-ле-Бене. На момент ее знакомства с Камиллой Видар в Цюрихе в конце 1870-х годов, Иоханна уже замужем за адвокатом, будущим канцлером города, у нее есть сын. Внучка пастора, дочь врача и склонной к мистике поэтессы, она начинает писать. Сначала это короткие тексты для религиозной аудитории, затем романы для молодежи, такие как «Без родины» – история сироты Рико, который покидает Швейцарию, чтобы вернуться в родную деревню Пескьера на озере Гарда.

В 1880 году Иоганна опубликовала в Германии книгу «Heidis Lehr-und Wanderjahre», а в следующем году – «Heidi kann brauchen, was es gelernt hat». Оба текста в большой степени автобиографичны: Иоганна тоже часто проводила лето в Граубюндене, где происходит действие романа, любила природу, томилась по городу, занималась проблемами сирот и социальной несправедливости. История о маленькой девочке-сироте и ее дедушке в Альпах, о ее дружбе с козопасом Пьером и Кларой, дочерью из хорошей семьи во Франкфурте, мгновенно завоевала успех.

Кто же мог перевести ее на французский язык лучше, чем Камилла Видар, давно ставшая подругой Иоганны Спири? Книги «Хайди» и «Снова о Хайди» были опубликованы в 1882 году издательством «Георг» в Женеве и распространялись в основном среди детей во франкоязычной Швейцарии. Во Франции они продавались через протестантский книжный магазин Fischbacher, но в довольно ограниченном количестве.

И тут, как полагается в романе, появился Шарль Триттен. Он родился в 1908 году и заведовал книжным магазином в одном из универмагов Лозанны. Именно ему и томам, изданным издательством Flammarion в 1930-х годах, история о Хайди по-настоящему обязана своей славой на французском языке. Предприимчивый и беспринципный переводчик-адаптатор, он не ограничился простым переводом «Хайди», но и написал несколько продолжений, представляя Хайди маленькой девочкой, затем взрослой женщиной, матерью и даже бабушкой. С 1936 по 1946 год вышло три тома. По велению Триттена, Хайди ходит в школу-интернат в Лозанне, отправляется в деревню у подножия перевала Гемми, где становится учительницей, а затем возвращается в Дёрфли, чтобы выйти замуж за Пьера, и даже посещает Национальную выставку 1939 года в Цюрихе.

«С маленькой швейцарской девочкой произошло лучшее, что может случиться с вымышленным персонажем: она сбежала от своей создательницы», утверждает Изабель Фалконье. Первый английский перевод был опубликован в 1884 году, за ним последовали сотни других, включая японский в 1920-м. Ухватилась за Хайди и киноиндустрия: в 1920 году в немом голливудском фильме,  а в 1937-м в первой звуковой адаптации, где роль швейцарки сыграла неотразимая Ширли Темпл.

Адаптаций для больших и малых экранов было бесчисленное множество, и среди них есть незабываемые, как первая швейцарская версия «Хайди» 1952 года. Японский мультсериал 1974 года имел огромный успех в Японии и по всему миру и породил азиатский культ маленькой девочки, сохраняющийся по сей день. Телесериал 1978 года с брюнеткой Катей Поллетин в главной роли оставил след в жизни нескольких поколений европейских детей.

Слава Хайди превзошла даже Вильгельма Телля, а вот перевод Камиллы Видар был предан забвению, вытесненный неудержимой энергией Шарля Триттена, подкрепленной мощью Flammarion. Забыта была и Камилла Видар. После перевода «Хайди» она преподавала в школе Vinet в Лозанне, а затем посвятила себя филантропии и феминистскому активизму, до самой смерти в 1930 году участвуя в работе многочисленных национальных и международных ассоциаций, выступала за избирательное право и женское образование.

Можно было бы оставить в прошлом всю эту историю, но проблема в том, что изначальные акценты, расставленные Иоганной Спири, оказались грубо смещенными. Шарль Триттен – мужчина, а 1930-е годы не 1880-е. Следуя социальной модели того времени, Триттен превратил Хайди в идеальную домохозяйку и мать, соответствовавшую идеалам эпохи, проходившей под лозунгом трех К.

Именно поэтому переиздание сегодня текста Камиллы Видар является событием, подчеркивает Изабель Фалконье. Во-первых, это полный оригинальный текст, состоящий из двух томов. Во-вторых, это прекрасный перевод, живой и точный, позволяющий представить героев во всей силе их характера и разнообразии и раскрыть всю сложность описываемой истории.  

А история эта может быть не менее интересна читателям 2024 года, чем их «предкам» в 1882-м, ведь затронутые в ней темы не утратили актуальности: дух детства, который мы все пытаемся сохранить и открыть заново; качества самой Хайди, ее доброта и альтруизм; привлекательность Альп для туристов со всего мира; достоинства простой, доброй и естественной жизни; жажда свободы и независимости духа; экология и деградация; противостояние между современностью и вневременным прошлым, воплощенным в жизни в горах и примирение между этими двумя крайностями.

Переизданный перевод «Хайди» – отличный подарок тем, кто хочет лучше понять Швейцарию.  

швейцарская литература
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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