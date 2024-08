Johanna Spyri: Heidi, suivi de Encore Heidi. Editions Floride helvètes. 28 juin 2024, 324 pages, CHF 18.

Johanna Spyri naît en en 1827 dans le canton de Zurich. Après quelques années d’études, elle épouse l’avocat et journaliste Johann Bernhard Spyri dont elle a un enfant, Bernhard Diethelm, en 1855. Lectrice passionnée, proche des milieux culturel et intellectuel zurichois, elle publie dès 1871 des histoires pour enfants. Après la mort de son époux et de son fils en 1884, elle se consacre pleinement à la littérature, laissant dernière elle, à son propre décès en 1901, plus de trente ouvrages.