Постоянные читатели Нашей Газеты уже знают об этом юбилее и о том, как его отметили в Москве, в Литературном музее. Главные же чествования проходят, разумеется, в Швейцарии, в Центре Фридриха Дюрренматта в Невшателе – завтра здесь откроется выставка, посвященная, так сказать, международным связям писателя. Но скажем несколько слов о самом Центре для тех, кто в нем еще не бывал.

… 14 декабря 1990 года, за три недели до своего 70-летия, Фридрих Дюрренматт скончался в Невшателе, где прожил последние почти 40 лет своей жизни, с 1952 года, в идиллии своего поместья l’Ermitage. За год до этого он передал весь свой литературный фонд Конфедерации, что стало отправной точкой для создания, в 1991 году, Швейцарского литературного архива в Берне. Далее вторая жена (она же вдова) Дюрренматта, Шарлотта Керр Дюрренматт, передала в дар Конфедерации и дом с садом, но при условии, что они станут частью будущего Центра имени Дюрренматта – согласно планам знаменитого архитектора Марио Ботта, страстного поклонника писателя. Благодаря усилиям Шарлотты все графические работы Дюрренматта, над которыми он постоянно работал в параллель с сочинительством, были таким собраны в одном и очень подходящем для этого месте.

Уладив все юридические и логистические вопросы, связанные с передачей этих даров, правительство Конфедерации поручило Ботта разработать проект будущего Центра. Первые наброски появились уже в 1992 году, в 1998-м началось строительство, а в сентябре 2000 года Центр был открыт. Каждый из архитектурных элементов – вход через башню, лестницы на четырех уровнях и большая зала «в чреве земли» - напоминают конструкции, часто присутствующие в произведениях Дюрренматта. Личная библиотека Дюрренматта и уборные, расписанные им наподобие фресок, которые домашние в шутку называли Сикстинской капеллой, сохранились и открыты для посещения.

И вот в этом чудесном месте завтра открывается выставка, посвященная Дюрренматту-путешественнику. Куда же заносила его судьба?

Первые 14 лет своей жизни, начавшейся в 1921 году, Дюрренматт провел в его родной коммуне Конольфинген, в кантоне Берн. Это ничем не примечательное место навсегда останется для него полным символизма – в 1960-х годах он выстроит целый план, объединяющий персонажей его произведений с местами его детства. Привязанность к Швейцарии и к ее природе станут для определяющими при выборе будущих мест проживания: он проводит несколько лет в Берне, затем в Базеле, но вскоре оставляет этот большой по швейцарским масштабам город ради деревушки Глересс на берегу Бьеннского озера, чтобы затем окончательно обосноваться вблизи Невшателя. Швейцария навсегда остается для этого любителя путешествий ориентиром, по которому он сверяет свои взгляды на мир, и отправной точкой для всех путешествий.

Путешествия Фридриха Дюрренматта находились в непосредственной связи с развитием транспортных средств, отмечают кураторы выставки. В возрасте 16 лет он впервые покинул родную страну, чтобы проехаться по нацистской Германии – на велосипеде. В зрелом возрасте он предпочитал этому средству передвижения поезд – для поездок по Швейцарии и иногда за ее пределы. Лишь в конце 1950-х, когда с приходом популярности путешествия его участились, он приобрел автомобиль и стал прибегать к услугам водного и воздушного транспорта.

Откуда хороший писатель черпает сюжеты? Из жизни, разумеется. Так и у Дюрренматта, различные транспортные средства постепенно «входят» в произведения, причем не только самостоятельно, но и через связанные с ними перипетии – несчастные случаи и поломки, курьезы и катастрофы. С другой стороны, путешествия в автомобиле и в поезде наводят его на размышления о социальном равенстве и политике, о свободе и справедливости.

Частота путешествий Дюрренматта растет по мере роста его признания в мире. В этом смысле 1960 год был для него особым, о чем свидетельствует личный календарь писателя. Для присутствия на премьерных показах своей пьесы «Визит старой дамы» он отправляется в Милан и Страсбург, а затем в Лондон, где ее поставил Питер Брук. В том же году он участвует в постановках пьес «Франк V» в Мюнхене и «Господин Миссисипи» в Париже, работа над киноверсией этой последней пьесы началась в конце года. «Передых» от этих трудов Дюрренматт всегда устраивал себе в Швейцарии, чаще всего в горах, например, в Вульпере в районе Энгадина, где он любил останавливаться в отеле Waldhaus.

Логично, что чем больше писатель путешествовал, чем больше наблюдал за миром за пределами Швейцарии, тем активнее этот мир проникал в его творчество, значительное место в котором занимает анализ и изображение послевоенного периода. Истинный швейцарец, он четко формулирует собственную позицию, при этом не занимаю чью-либо сторону. Это чисто швейцарское умение особенно наглядно в описании его впечатлений от поездок в США и СССР.



Мы уже рассказывали, что Фридрих Дюрренматт бывал в Советском Союзе трижды: в 1964 году (тогда в Москве он встретился с Жан-Полем Сартром и Симоной де Бовуар), в 1967-м (в качестве гостя Съезда советских писателей; принято считать, что результатом этого визита стала пьеса «Падение», навеянная снятием Н. С. Хрущева) и в 1987-м (в качестве участника «Форума за мир» приглашению М. С. Горбачева, «перестройку» которого Дюрренматт активно поддержал). Стоит уточнить, что формальным поводом для поездки летом 1964 года, маршрут которой помимо Москвы включал и Киев, стало 150-летие со дня рождения Тараса Шевченко – сохранившийся с тех пор рисунок представлен на выставке.

Несмотря на явный интерес и симпатии к обеим сверхдержавам, Дюрренматт свободно критиковал как одну, так и другую: в случае СССР – за распад коммунистической идеологии, в случае США – за ультралиберальный капитализм и расовую сегрегацию. Как и многие интеллектуалы, Дюрренматт размышлял о третьем возможном пути, при этом не ввязываясь в политику. В речи, посвященной Пражской весне 1968 года, он так сформулировал свою позицию: «Я диагност, но не терапевт».

Логично, что сознательное желание писать о важнейших мировых конфликтах возбуждает его интерес к Израилю – начиная с 1958 года, но особенно после войны 1967-го, когда многие левые интеллектуалы меняют свое отношение к этой стране. При этом он открыто выступает против притеснений палестинцев, однако невыносимое наследие Второй мировой войны, до конца прочувствованное им во время визита в Освенцим, делает для него неприемлемой любую форму догматизма.

Дюрренматт с одинаковой решимостью выступал против войны во Вьетнаме, апартеида в Южной Африке, торговли оружием… Отказываясь от роли революционера, он принял роль бунтовщика, мятежника и сделал своей писательской миссией выражение этого бунта.

Разумеется, Дюрренматт путешествовал не только по профессиональной надобности – так, начиная с 1956 года он регулярно проводил семейные каникулы в местечке Сен-Максим, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном берегу.

1983 год стал тяжелым для писателя из-за смерти его жены Лотти, с которой он вступил в брак в 1946-м и прижил троих его детей. Но страдал он не долго: его друг актер Максимилиан Шелл (бывший в свое время одним из мужей Натальи Андрейченко) познакомил его с Шарлоттой Керр – режиссером, актрисой и журналисткой, хотевшей снять о Дюрренматте документальный фильм. У этой картины, названной «Портрет планеты», был счастливый для ее автора конец – уже через год после смерти первой жены Дюрренматт женился на Шарлотте, после чего они путешествовали вместе. Из каждой поездки Фридрих Дюрренматт возвращался с чемоданом, полным блокнотов – как с литературными набросками, так и с рисунками, многие из которых представлены на выставке, которую вы имеете возможность посетить до 21 ноября 2021 г.