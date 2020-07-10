«Я рисую по той же причине, по которой пишу: потому что думаю», - признавался Фридрих Дюрренматт, один из самых значимых писателей и драматургов не только Швейцарии, но и всей Европы второй половины XX века. О его литературном наследии написаны тома рецензий, диссертаций и аналитических работ, но о его таланте художника до сих пор знают не все, во многом из-за того, что его живописные работы долгое время оставались неизвестными широкой публике.

Дюрренматт называл писательство своей профессией, а живопись – страстью. Рисованием он увлекался еще в юности и всегда знал, что хотет заниматься творчеством, то есть быть художником в широком смысле слова, но поначалу колебался, какую же профессиональную стезю ему выбрать. Так, в 1941 году он писал своему отцу: «Речь идет не о том, чтобы решить, стану я художником или нет, потому что это нельзя решить – художником становятся из необходимости [...] Для меня проблема заключается в другом. Рисовать мне или писать? Я чувствую, что меня привлекает и то, и другое». В конце концов, Дюрренматт решил сосредоточиться на литературной деятельности, на всю жизнь, впрочем, сохранив, любовь к кистям, краскам и карандашам. «Мои рисунки – это не второстепенные работы по отношению к моим литературным произведениям, а нарисованные поля сражений, на которых происходят мои писательские битвы, приключения, эксперименты и поражения», - подчеркивал он.

Дюрренматт интересовался, в первую очередь, драматургическим потенциалом создаваемых им образов. Он, несомненно, находился под влиянием экспрессионизма, отмечают эксперты, а также добавляют, что глубокое влияние на его творчество оказали Иероним Босх, Питер Брейгель, Джованни Пиранези, Франсиско Гойя и швейцарский художник-фигуративист Вилли Гуггенхайм, более известный под псевдонимом Варлен, с которым писатель поддерживал дружеские отношения.

Рисунки Дюрренматта гуашью и тушью часто содержат отсылки к мифологическим персонажам, например, Минотавру или Атласу, а также к библейским темам, таким как Вавилонская башня или распятие. Религиозные сюжеты были близки и понятны маленькому Фридриху с ранних лет, ведь его отец был сельским пастором в местечке Конольфиген под Берном, и, как пишет литературовед Нина Павлова, работа отца повлияла на то, что в произведениях Дюрренматта часто встречается смерть: в его детстве все время кого-то отпевали и хоронили.

Около 1000 оригинальных произведений писателя, несколько рисовальных тетрадей с его эскизами и рассказы в картинках, которые он рисовал для своих детей, в настоящее время хранятся в центре его имени в Невшателе. Часть этой коллекции и представлена на выставке в замке Шпиц - творчество Дюрренматта рассматривается в контексте его связей с греческой мифологией, христианской верой, а также его увлечением астрономией и теорией эволюции.

Выставка продлится до 25 октября. Вместе с входным билетом посетителям вручают дезинфицирующую салфетку, хлопчатобумажную перчатку и гигиеническую маску – о бушующей вокруг пандемии Covid-19 не получится забыть даже в музее.

Подробную информацию о часах работы замка вы найдете на сайте schloss-spiez.ch.