Автор: Заррина Салимова, Шпиц, 10. 07. 2020. Просмотров: 217
Драматург, получивший известность во всем мире благодаря своим пьесам, на протяжении всей своей жизни с увлечением рисовал и писал картины – этой менее известной стороне творчества швейцарского писателя и посвящена недавно открывшаяся в замке Шпиц выставка.|
Dramaturge reconnu dans le monde entier à travers ses pièces de théâtre, Friedrich Dürrenmatt a également peint et dessiné avec passion tout au long de sa vie. Le château de Spiez présente une exposition qui met en valeur l’œuvre picturale de l’écrivain.
«Я рисую по той же причине, по которой пишу: потому что думаю», - признавался Фридрих Дюрренматт, один из самых значимых писателей и драматургов не только Швейцарии, но и всей Европы второй половины XX века. О его литературном наследии написаны тома рецензий, диссертаций и аналитических работ, но о его таланте художника до сих пор знают не все, во многом из-за того, что его живописные работы долгое время оставались неизвестными широкой публике.
Дюрренматт называл писательство своей профессией, а живопись – страстью. Рисованием он увлекался еще в юности и всегда знал, что хотет заниматься творчеством, то есть быть художником в широком смысле слова, но поначалу колебался, какую же профессиональную стезю ему выбрать. Так, в 1941 году он писал своему отцу: «Речь идет не о том, чтобы решить, стану я художником или нет, потому что это нельзя решить – художником становятся из необходимости [...] Для меня проблема заключается в другом. Рисовать мне или писать? Я чувствую, что меня привлекает и то, и другое». В конце концов, Дюрренматт решил сосредоточиться на литературной деятельности, на всю жизнь, впрочем, сохранив, любовь к кистям, краскам и карандашам. «Мои рисунки – это не второстепенные работы по отношению к моим литературным произведениям, а нарисованные поля сражений, на которых происходят мои писательские битвы, приключения, эксперименты и поражения», - подчеркивал он.
Дюрренматт интересовался, в первую очередь, драматургическим потенциалом создаваемых им образов. Он, несомненно, находился под влиянием экспрессионизма, отмечают эксперты, а также добавляют, что глубокое влияние на его творчество оказали Иероним Босх, Питер Брейгель, Джованни Пиранези, Франсиско Гойя и швейцарский художник-фигуративист Вилли Гуггенхайм, более известный под псевдонимом Варлен, с которым писатель поддерживал дружеские отношения.
Рисунки Дюрренматта гуашью и тушью часто содержат отсылки к мифологическим персонажам, например, Минотавру или Атласу, а также к библейским темам, таким как Вавилонская башня или распятие. Религиозные сюжеты были близки и понятны маленькому Фридриху с ранних лет, ведь его отец был сельским пастором в местечке Конольфиген под Берном, и, как пишет литературовед Нина Павлова, работа отца повлияла на то, что в произведениях Дюрренматта часто встречается смерть: в его детстве все время кого-то отпевали и хоронили.
Выставка продлится до 25 октября. Вместе с входным билетом посетителям вручают дезинфицирующую салфетку, хлопчатобумажную перчатку и гигиеническую маску – о бушующей вокруг пандемии Covid-19 не получится забыть даже в музее.
Подробную информацию о часах работы замка вы найдете на сайте schloss-spiez.ch.
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