Автор: Лейла Бабаева, Ла Шо-де-Фон, 21. 12. 2020.
Наша Газета рассказывала о том, что в марте 2019 года Швейцария совместно с Францией подала заявку на включение секретов часового мастерства и механического искусства в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мы рады сообщить нашим читателям, что заявка была удовлетворена.|
NashaGazeta a consacré un article au dossier déposé conjointement par la Suisse et la France, pour inscrire les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Nous sommes heureux d'informer nos lecteurs que l’inscription a été faite.
На сайте ЮНЕСКО подчеркивается, что часовое и механическое мастерство находится на пересечении науки, искусства и технологий, и играет важную роль при создании часов, хронометров, механических игрушек, скульптур, музыкальных шкатулок и т.д. Многие поколения швейцарских и французских мастеров неустанно совершенствуют свои умения в Женеве, Шаффхаузене, Биле, Безансоне и других городах. Исторически в этой сфере были задействованы целые семьи, которые накапливали опыт в основывали профессиональные ассоциации. Первоначально новички приобретали необходимые навыки в специальных школах, сегодня мастера своего дела делятся знаниями и в интернете, ведя блоги, записывая видеоуроки и т.д.
Внесение часового мастерства и механического искусства в список нематериального культурного наследия человечества – прекрасная новость для целого промышленного сектора, немалую часть которого составляют небольшие предприятия, чьи наработки используют крупные фирмы, чтобы успешно реализовывать свою продукцию на мировом рынке, отметил в интервью телерадиокомпании RTS глава департамента экономики региона Бернский Юра Патрик Линдер. В то же время, эксперт добавил, что этого все же недостаточно, чтобы вернуть производству часов былой престиж и сделать его привлекательным в глазах молодых людей, которые выбирают себе профессии.
Добавим, что в Международном музее часового искусства (MIH) в Ла Шо-де-Фоне проходит временная выставка «Передача. Фотографии нематериальных ценностей» по случаю внесения часового искусства в список культурного наследия человечества. Экспозиция подготовлена совместно с Музеем времени Безансона (Франция), двери которого, к сожалению, пока закрыты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
На выставке представлены работы шести фотографов: с июня по сентябрь 2020 года эти профессионалы посещали часовые мастерские, музеи и школы для будущих экспертов по созданию часов в Швейцарии и Франции. Часы и фотоаппараты объединяет то, что наше отношение к ним изменилось из-за смартфонов, с помощью которых мы можем как следить за временем, так и делать снимки. Часы стали предметом роскоши, ценители носят прекрасно отделанные модели ради эстетического удовольствия, а съемка на фотоаппарат часто ведется не для того, чтобы запечатлеть людей и предметы такими, какие они есть, а с целью передать творческий замысел автора, его поэтический настрой, заставить аудиторию задуматься, по-новому оценить то, что они видят на снимке.
Насколько такой подход удачен для проведения вышеупомянутой выставки, которая продлится до 7 ноября 2021 года, лучше выяснить самостоятельно, посетив Международный музей часового искусства (MIH) в Ла Шо-де-Фоне по адресу: ул. Musées 29. Подробности можно узнать по телефону: +41 (0)32 967 68 61.
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