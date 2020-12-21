На сайте ЮНЕСКО подчеркивается, что часовое и механическое мастерство находится на пересечении науки, искусства и технологий, и играет важную роль при создании часов, хронометров, механических игрушек, скульптур, музыкальных шкатулок и т.д. Многие поколения швейцарских и французских мастеров неустанно совершенствуют свои умения в Женеве, Шаффхаузене, Биле, Безансоне и других городах. Исторически в этой сфере были задействованы целые семьи, которые накапливали опыт в основывали профессиональные ассоциации. Первоначально новички приобретали необходимые навыки в специальных школах, сегодня мастера своего дела делятся знаниями и в интернете, ведя блоги, записывая видеоуроки и т.д.

На протяжении столетий деятельность часовых мастеров имела экономическое значение, а также влияла на архитектуру, культуру и повседневную жизнь швейцарских и французских регионов, расположенных в горах Юра. Создание часов требует не только таланта и специальных умений, но и пунктуальности, настойчивости, ловкости и терпения, а стремление к достижению точности и нематериальные аспекты измерения времени придают этой работе философское значение.

Внесение часового мастерства и механического искусства в список нематериального культурного наследия человечества – прекрасная новость для целого промышленного сектора, немалую часть которого составляют небольшие предприятия, чьи наработки используют крупные фирмы, чтобы успешно реализовывать свою продукцию на мировом рынке, отметил в интервью телерадиокомпании RTS глава департамента экономики региона Бернский Юра Патрик Линдер. В то же время, эксперт добавил, что этого все же недостаточно, чтобы вернуть производству часов былой престиж и сделать его привлекательным в глазах молодых людей, которые выбирают себе профессии.

Добавим, что в Международном музее часового искусства (MIH) в Ла Шо-де-Фоне проходит временная выставка «Передача. Фотографии нематериальных ценностей» по случаю внесения часового искусства в список культурного наследия человечества. Экспозиция подготовлена совместно с Музеем времени Безансона (Франция), двери которого, к сожалению, пока закрыты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

На выставке представлены работы шести фотографов: с июня по сентябрь 2020 года эти профессионалы посещали часовые мастерские, музеи и школы для будущих экспертов по созданию часов в Швейцарии и Франции. Часы и фотоаппараты объединяет то, что наше отношение к ним изменилось из-за смартфонов, с помощью которых мы можем как следить за временем, так и делать снимки. Часы стали предметом роскоши, ценители носят прекрасно отделанные модели ради эстетического удовольствия, а съемка на фотоаппарат часто ведется не для того, чтобы запечатлеть людей и предметы такими, какие они есть, а с целью передать творческий замысел автора, его поэтический настрой, заставить аудиторию задуматься, по-новому оценить то, что они видят на снимке.

Насколько такой подход удачен для проведения вышеупомянутой выставки, которая продлится до 7 ноября 2021 года, лучше выяснить самостоятельно, посетив Международный музей часового искусства (MIH) в Ла Шо-де-Фоне по адресу: ул. Musées 29. Подробности можно узнать по телефону: +41 (0)32 967 68 61.