Конечно, все вы знаете, что «Архипелаг ГУЛАГ», монументальное произведение Александра Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы, основанное на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и личном опыте автора, писалось им в СССР тайно в течение десяти лет: точка была поставлена 2 июня 1968 года. Первый том был опубликован, на русском языке, в декабре 1973 года парижским издательством YMKA-Press, в последующие два года увидели свет и остальные два тома. В СССР «Архипелаг ГУЛАГ» был полностью опубликован только в 1990 году после того, как годом ранее в журнале «Новый мир» появились отобранные самим автором главы. К этому времени текст был переведен уже на десятки языков.

Этот труд стоил Солженицыну ареста, запрета его сочинений и вынужденной эмиграции, начавшейся в Цюрихе. Маятник истории раскачивался, и, лишенный советского гражданства в 1974 году, Солженицын с триумфом вернулся на родину уже при Путине, в 1994-м, и скончался там же, в 2008-м. В 2009 году «Архипелаг ГУЛАГ» был включен в школьную программу по литературе.

«Появление во всем мире в 1974 году «Архипелага ГУЛАГ» стало вехой в начале осознания сущности концентрационного советского режима. Впервые писателю удалось объединить сотни свидетельств о произволе коммунистического режима, об арестах, пытках и условиях жизни в лагере миллионов зеков, - читаем мы на сайте Фонда Яна Михальского, где в течение этого года пройдут пять встреч-конференций, посвященных юбилею «Архипелага ГУЛАГ». – Ни в одной стране мира концлагеря на знали такого масштаба и такого активного использования, как в Советском Союзе, а за ним и во всех коммунистических режимах 20 века. <> ГУЛАГ позволил освоить неблагоприятные регионы, не считаясь с человеческими жертвами. Вплоть до 1950-х годов около 20 млн заключенных были отправлены в 476 комплексов, объединенных под «крышей» Главного управления исправительно-трудовых лагерей. Около 4 млн зеков там и скончались».

Коллективная драма, охватившая все слои населения СССР, породила обширную литературу разных жанров, которая и будет в центре пяти вечеров в Фонде Яна Михальского. В них примут участие слависты и историки, связавшие свою жизнь с изучением России и Советского Союза. С большинством из них вы уже знакомы благодаря публикациям Нашей Газеты, а с кем-то еще предстоит познакомиться. Представим кратко пять предстоящих встреч, на которые, от имени Фонда Яна Михальского, мы вас сердечно приглашаем.

Первая состоится уже 20 января. Она начнется с показа 60-минутного документального фильма Жана Крепю и Николя Милетича «Архипелаг ГУЛАГ, мужество правды», снятого в 2023 году. Вечер продолжится дискуссией с участием не нуждающегося в представлении нашим читателям профессора Жоржа Нива и Николя Милетича, о котором мы еще не имели повода рассказывать. В 1978-1981 годах Милетич работал корреспондентом Агентства Франс-Пресс в Москве, откуда был выслан за общение с диссидентами. Отслужив главой AFP в Белграде и главным редактором агентства в Париже, он вернулся в российскую столицу в качестве директора AFP и проработал там еще восемь лет, с 2010 по 2018-й. Николя Милетич – соавтор ленты «Секретная история «Архипелага ГУЛАГ» (L’histoire secrète de « L’archipel du Goulag », 2008 г.), а также режиссер фильма «За успех нашего безнадежного дела» (Au succès de notre cause désespérée, 2018 г.), удостоенного премии Сталкер и премии Феликса Светова). Для участия в этой встрече, как и во всех последующих, необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда.

Во время второй встречи, 22 февраля, вы сможете задать все интересующие вас вопросы Тьерри Уолтону, французскому писателю, эссеисту и журналисту, автору многочисленных, начиная с 1970-х годов, репортажей о повседневной жизни за «железным занавесом», а также порядка тридцати книг. В настоящее время он преподает историю коммунизма в Высшей коммерческой школе Парижа, а мы познакомили вас с ним еще в 1917-году, когда его трехтомная «Всемирная история коммунизма» удостоилась Литературной премии Яна Михальского. Быт лагерей станет основной темой его выступления, отправной точкой для которого послужит утверждение Александра Солженицына о том, что советский режим не нуждался в концлагерях для уничтожения «врагов народа», настолько суровыми были условия жизни в Сибири, месте их ссылки. При этом «опыт жизни в ГУЛАГе парадоксальным образом дает невероятный урок человечности, символ борьбы за выживание зеков в самом враждебном окружении, в самых жестоких условиях содержания, на самых тяжелых работах, при голоде, изнурявшем всех». Зарегистрироваться на встречу с Тьерри Уолтоном можно здесь.

Литературе ГУЛАГа будет посвящена третья из цикла встреч, 25 апреля. Перед вами выступит писательница и переводчица Люба Юргенсон, эксклюзивное интервью с которой мы предлагали вашему вниманию восемь лет назад. Профессор русской литературы в Сорбонне, где в центре ее исследований – лагерная литература, она автор, в частности, таких книг, как «Творчество и тирания» (2009 г.), «ГУЛАГ: свидетельства и архивы» (2017 г.), «Сеятель очей: маршруты Варлама Шаламова» (2022 г.)

Рядом с Любой Юргенсон кресло на сцене Фонда Михальского займет издатель, журналист и переводчик Жиль Зильберштейн, много лет проработавший сначала в издательстве L’Âge d’Homme с Владимиром Димитриевичем, а затем в издательстве Payot. Мы знакомили вас с ним по поводу выхода его масштабного исследования «Путешествия в авторитарную Россию», в 2022 году.

«Описать неподдающееся описанию – такую миссию взяли на себя многие русские писатели эпохи террора, и их свидетельства тем более пронзительны, что многие из них сами познали заключение и рассказали о пережитом от имени тех, кто не смог этого сделать», - так оба оратора кратко обрисовывают суть предстоящей дискуссии, записаться на участие в которой можно и нужно здесь.

30 мая гостьей Фонда Яна Михальского станет Елена Жемкова, о которой Наша Газета рассказывала в связи с открытием в Швейцарии филиала запрещенного в России и удостоенного Нобелевской премии мира в 2022 году общества «Мемориал». (Как вы помните, книга «Знак не сотрется», изданная «Мемориалом», была удостоена Премии Яна Михальского в 2021 году.) Не удивительно, что исполнительный директор Международного Мемориала будет говорить о важности сохранения памяти. «Стереть прошлое, лгать о настоящем, обманывать будущим – вот сущность тоталитарных режимов. Освободившиеся от них народы должны вернуть себе настоящую историю, чтобы иметь силу смотреть в будущее»: такова основная мысль ее выступления, послушать которое вы сможете, зарегистрировавшись здесь. (Выступление пройдет на русском языке, с синхронным переводом на французский.)

А вот тема пятой, заключительной, встречи на первый взгляд может удивить. Но только на первый взгляд. 26 сентября речь в Фонде Яна Михальского пойдет не о советском ГУЛАГе, а о его китайском близнеце – пенитенциарной системе «лаогай», что в переводе означает «перевоспитание через труд», родившейся вместе с Китайской революцией 1949 года и пропустившей через себя более 50 млн китайцев, из которых, по разным оценкам, умерло от 15 до 20 млн человек. Многие лагеря существуют по сей день, и именно в них бесправные заключенные, включая тысячи уйгуров, изготавливают дешевые товары «made in China», расходящиеся потом по всему миру. Об этой мало известной реалии расскажут президент фонда «Солидарность с Китаем», переводчик и писательница Мари Хольцман и музыкант, поэт и писатель Ляо Йиву, заключенный на четыре года за стихотворение о разгроме мирной демонстрации на площади Таймень 4 июня 1989 года и с 2011-м живущий в изгнании в Германии. На эту встречу, которая пройдет на китайском с синхронным переводом на французский и которая обещает быть очень интересной, можно зарегистрироваться здесь.