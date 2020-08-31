Наши постоянные читатели, интересующиеся высоким часовым искусством, помнят, конечно, о триумфе давнего партнера Нашей Газеты бренда F.P. Journe на проходившем в ноябре 2019 года в Женеве аукционе Only Watch. Тогда прототип уникальных часов Astronomic Blue, то есть не часы даже, а «только» механизм из розового 18-каратного золота – уникальный и еще свободный от всяких украшений, но уже с меняющимся синим циферблатом и переливающимся антрацитом корпусом из тантала, - был продан за 1'800’000 франков. С тех пор все ждали «окончательный вариант». И дождались!

В прошлую пятницу великолепные часы были представлены – на полях Geneva Watch Days, в которых Франсуа-Поль Журн не участвует из принципиальных соображений – особо отличившимся коллекционерам и журналистам, а на этой неделе ими могут полюбоваться «простые смертные». Поверьте на слово, это стоит того, и само посещение фирменного бутика F.P. Journе, – удовольствие особое.

Чтобы должным образом подготовить вас к визиту, расскажем кратко об этой коллекционной версии прототипа, официальное название которой – Astronomic Souveraine. Если самую суть, то перед нами – грандиозные стальные часы с усложнениями, турбийоном и репетиром минут, призвание которых – напомнить давно забытый жест ручного завода часов. Иными словами, –потеряться в звездах, чтобы лучше найти свой путь на Земле. Да, было время, и многие из нас еще помнят его, когда эта поэтическая идея казалось не парадоксом, а истиной. Подобно инструментам, которые когда-то использовались для наблюдения за звёздами, Astronomic Souveraine – это прежде всего инструмент. С той разницей, что вместо того, чтобы открывать окно в небесную сферу, он празднует Время во всей его красе.

Напомним, что источником вдохновения для новинки послужил рисунок, сделанный сыном Ф. П. Журна пятнадцать лет назад и тогда же найденный скомканным за мусорным ящиком. Молодой человек нарисовал эскиз почти не задумываясь, но сам же его забраковал, решив, что часовщик в семье не он. Франсуа-Поль Журн рисунок разгладил и внимательно рассмотрел – идея циферблата, снабженного изогнутой апертурой для траектории солнца, ему понравилась. Но что с этим можно было сделать – часы с автоматическим подзаводом? Почему нет! Лишь бы не было слишком много дополнительных усложнений. Гениальный мастер взялся за работу. Поиск идеальных часов занял шесть лет, после чего он вернулся к чертежной доске, решив, что часы будут калибром ручного подзавода, который предоставил бы больше функций. Но надо было обеспечить подачу достаточного количества энергии, чтобы привести все эти функции в действие.





Подсказка пришла из опыта создания в 1987 году карманных часов с планетарием. Те уникальные часы с турбийоном, сделанные по заказу крупного коллекционера научных приспособлений, указывали среднее солнечное время и звездное время, а также уравнение времени, полный календарь и запас хода. Однако о «шаге назад» не могло быть и речи! Будущие астрономические часы должны были быть современными и обладать индивидуальностью: двойной барабан будет обеспечивать его ход, а турбийон с “remontoir d'egalité” – гарантировать его идеальный изохронизм.





Любая новинка на что-то «опирается». Но, несмотря на использование собственных же достижений прошлых лет, механизм Astronomic Souveraine из 18-каратного розового золота – полностью инновационный. А часы - загляденье! Полюбуйтесь на циферблат из белого золота, вспомогательные циферблаты, украшенные декоративными «парижскими гвоздями», и фазы Луны, созданные по фотографиям НАСА. Возле трехчасовой отметки находится циферблат среднего, или гражданского времени с синей стрелкой, которая указывает второй часовой пояс. Возле отметки 9 часов расположен циферблат звёздного времени, позволяющий наблюдать за звёздами. Рядом с ним, на диске, показаны секунды среднего времени. Между ними находятся центральные минуты и индикация запаса хода, которая остается оптимальной до 40 часов. Над ними находится синяя апертура, показывающая восход и закат солнца. На оборотной стороне – уравнение времени и полный годовой календарь, окруженный знаками зодиака. С этой стороны можно полюбоваться и танцем турбийона.





Чтобы закончить с техническими характеристиками, отметим, что эти часы, которые особым звуком отмечают каждый час, четверть часа или минуту, обладают 18 функциями и усложнениями. В дополнение к корпусу диаметром не более 44 мм и толщиной 13,80 мм они состоят из 758 компонентов. Как вы понимаете, изготовление таких часов – дело крайне трудоемкое, в год будет создаваться не более пяти экземпляров. Так что наберитесь терпения и занимайте очередь!



От редакции: Чудо-часами можно полюбоваться, посетив мануфактуру F.P. Journе, расположенную по адресу 17, rue de l’Arquebuse, 1204 Genève. Не забудьте предупредить о своем визите по адресу info@fpjourne.ch !

