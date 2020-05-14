Вряд ли кого-то удивит, что руководящий комитет отложил сроки проведения выставки Geneva Watch Days – причины объяснять не нужно. Если ветер снова не переменится, мероприятие, идею которого выдвинули несколько крупных швейцарских часовых брендов, в числе которых Bvlgari, Breitling, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, Gerald Genta, Urwerk, H. Moser & Cie, De Bethune и MB & F, пройдет в конце августа «рассеянно», в женевских отелях и бутиках, как и было предусмотрено изначально и что в новым условиях позволит не нарушать предписание Федерального совета об ограничении аудитории 1000 человек.



Проект Geneva Watch Days как децентрализованное и самоуправляемое мультибрендовое часовое мероприятие был представлен в начале марта Генеральным директором Группы Bvlgari Жан-Кристофом Бабеном. Идея состоит в том, чтобы в сиюминутном формате – «смотрите сейчас, покупайте сейчас и сейчас же приступайте к продажам» – представить ритейлерам и прессе главные новинки брендов, отражающие разнообразие швейцарской часовой индустрии. Это позволит рознице вновь набрать обороты в последние месяцы года, на которые обычно приходится пик потребительского спроса. Как было первоначально объявлено, помимо учредителей Geneva Watch Days, к участию в выставке могут присоединиться от 15 до 20 брендов. С некоторыми из них уже обсуждается вопрос о том, чтобы сделать Geneva Watch Days полноценной часовой ярмаркой, всецело поддерживаемой властями кантона Женева.





Четырехдневная программа мероприятия будет включать встречи, мультибрендовые ужины с представителями СМИ и ритейлерами, вечеринку журнала GMT, а также многочисленные презентации, содержание и форма которых в данный момент обсуждаются. «Отсрочка позволит не только обеспечить более высокую безопасность, но и, возможно, провести более масштабное международное мероприятие, так как в связи с отступлением Covid в таких странах, как Китай и Корея, мы, вероятно, сможем привлечь, помимо крупных европейских игроков, важных клиентов из Азии», – подчеркнул заключил Жан-Кристоф Бабен. В свете отмены выставок Baselworld и Watches&Wonders выставка Geneva Watch Days станет единственным масштабным мероприятием швейцарского часового сообщества в 2020 году.





До конца августа еще далеко, и кто знает, как будет развиваться ситуация, однако часовщики работают не покладая рук. На прошлой неделе мы представили вам новую модель F.P. Journe, а сегодня с удовольствием представляем новинку Bvlgari, бренда, об активной социальной позиции которого в этот сложный для всех период мы уже рассказывали В коллекции Bvlgari Bvlgari Cities Special Edition 2020 фирменный облик часов интерпретирован по-новому — в подчеркнуто городском повседневном спортивном стиле. При этом дизайн содержит провокацию, как и у изначальной модели Bvlgari Bvlgari, которая уже более 40 лет считается выдающимся достижением индустрии роскошных часов.Каждая модель новой коллекции навеяна одним из девяти городов мира — Римом, Токио, Дубаем, Парижем, Лондоном, Ибицей, Миланом, Мехико и Нью-Йорком, — которые были причастны к Bvlgari в прошлом и любимы сегодня городскими искателями приключений. Чтобы подчеркнуть эту связь, каждый экземпляр City Edition сопровождает набор из двенадцати уникальных иллюстраций, созданных одним из девяти талантливых молодых художников, приглашенных поделиться своим видением этих городов и своим отношением к Bvlgari.





Своим появлением в 1977 году коллекция Bvlgari Bvlgari обязана восторженному приёму специальной модели Bvlgari Roma, которую Дом преподнес в подарок ста лучшим клиентам. Оригинальный дизайн часов Bvlgari Bvlgari задан римским наследием бренда, представляя собой повествование об архитектуре и искусстве Италии. Геометрия цилиндрического корпуса напоминает о монументальных колоннах Древнего Рима, тогда как безель навеян античными монетами императорского периода, когда имя правителя гравировалось вдоль края, а пространство в центре оставлялось для его портрета.



С годами в дизайн часов внесли небольшие изменения, чтобы подчеркнуть элегантность сочетания резких граней и изогнутого профиля корпуса, при этом эстетика исходного замысла была сохранена.



Если первые часы Bvlgari Bvlgari были посвящены родному Риму, то новая коллекция для ограниченного круга бутиков содержит глобальное послание. Дом Bvlgari всегда был космополитичен по духу и искал вдохновение в далёких и экзотических краях. От ар-деко 1930-х годов с его древнеегипетскими мотивами, от навеянной Японией и Индией стилистики 1970-х и до американского поп- арта в последних коллекциях, — всё говорит о масштабном видении мира как неотъемлемой генетической черте Bvlgari.



Швейцарские бутики бренда открылись 11 мая, правда, посетить их можно пока лишь по предварительной записи вот здесь. А нашим читателям в России сообщаем, что, после закрытия в конце марта бутиков в Москве и Санкт-Петербурге, Bvlgari объявил о начале удаленных продаж ювелирных украшений, часов и аксессуаров с доставкой по всей территории страны. Для выбора на сайте www.bulgari.com доступны все актуальные классические изделия, лимитированные и эксклюзивные модели, а также самые последние новинки, включая кольца B.Zero1 Rock, часы Octo Finissimo, сумки Serpenti из весенне-летней коллекции. Возможно приобретение произведений высокого ювелирного искусства. Клиентам предлагается выбрать понравившиеся изделия на сайте и затем разместить на нем заявку, чтобы вместе с представителем бутика обсудить все детали, оформить заказ и гарантийные документы. Неизбежно волнующие вопросы, к примеру, правильное определение размера кольца, легко решаются с помощью профессионалов и в удаленном режиме.

И еще одна интересная часовая новинка. Линия Astronomia бренда Jacob&Co., которая была представлена в 2014 году и о которой Наша Газета уже рассказывала, пополнилась моделью Moscow. Часы Jacob&Co. с трехосным турбийоном нельзя спутать ни с какими другими благодаря уникальному набору указателей, сложных функций и декоративных элементов, каждый из которых ни секунды не стоит на месте, все находятся в движении.

Прозрачный сапфировый корпус модели «Moscow» стал идеальной площадкой для демонстрации миниатюрных изображений четырех культовых зданий города ручной работы и отделки: собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, Большого театра и бывшей гостиницы «Украина», а теперь «Рэдиссон».

К настоящему времени модель Astronomia Moscow представлена в единственном экземпляре, стоимость которого 580’000 CHF. Не хотите носить на запястье Москву, Jacob&Co, известный своим индивидуальным подходом к каждому клиенту, создаст для вас «ваш город», с милыми вашему сердцу достопримечательностями.

