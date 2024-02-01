Премия F.P.Journe, ежегодно присуждаемая знаменитой женевской часовой мануфактурой в рамках ярмарки современного искусства artgenève, дарит прекрасную возможность открыть для себя имена незаурядных художников. Наша Газета подробно рассказывала о лауреатах прошлых лет, включая Изабеллу Дюкро, Лукаса Самараса, Эберхарда Хафекоста, Ники де Сен-Фалль и Жака Виллеле и многих других. Творчество каждого из них уникально, но даже в этом ряду талантливых творцов особенно выделяется победитель 2024 года.

В состав жюри этого года вошли такие известные представители мира искусства, как куратор Мохамед Альмусибли, директриса художественного центра CEC Вероник Баккетта и международный арт-консультант Марк Блондо. Среди трех десятков кандидатов эксперты выбрали женевскую галерею Lovay Fine Arts, организовавшую персональную выставку Паскаля Вонлантена.

Родившегося в 1957 году во Фрибурге и до сих пор проживающего там художника причисляют к направлению ар-брют. Термин получил распространение в первой половине прошлого века благодаря Жану Дюбюффе, который собирал искусство, созданное душевнобольными, маргиналами всех мастей и людьми без художественного образования. Коллекция Дюбоффе легла в основу Музея ар-брют в Лозанне.

Как и многие другие представители ар-брют, Паскаль Вонлантен имеет психические особенности и, в частности, не умеет читать и писать. Тем удивительнее, что в своем творчестве он использует буквы. С 1998 года Вонлантен посещает мастерскую CREAHM в Виллар-сюр-Глане. Ателье позволяет обладающим художественными навыками людям с ограниченными возможностями или какими-либо нарушениями создавать индивидуальные работы. Особенность этой студии в том, что ею руководят профессиональные художники, которые делятся своим опытом и одновременно защищают «сырое» и безразличное к условностям искусство своих подопечных.

Паскаль Вонлантен заинтересовался письмом в 2014 году. Он воспроизводит страницы из газет и журналов, используя фломастеры, карандаши и цветные мелки. На упаковочном картоне или листах ватмана Вонлантен рисует буквы – именно рисует, так как писать он не умеет. Иногда буквы образуют обрывки слов и предложений, иногда автоматическое письмо переходит в простые черточки. Эти причудливые композиции не лишены эмоций – художник выражает свои чувства с помощью букв, но совсем не так, как это делают «нормальные» люди, т.е. не составляя из букв слова.

Интуитивный подход Вонлантена напоминает творческие эксперименты Пауля Клее . В конце 1920-х годов он отправился в путешествие по Египту, где открыл для себя экзотичную письменность – арабскую каллиграфию, древнеегипетские иероглифы и шумерскую клинопись. По аналогии с заворожившими его необычными письменами художник придумал символический алфавит: графические знаки в виде таинственных загогулин стали его абстрактным «языком живописи». Латинский алфавит для Вонлантена, по сути, является тем же, что и шумерская клинопись для Клее – источником вдохновения и способом творческого самовыражения.

Познакомиться с творчеством фрибургского художника-самоучки можно будет весной во время Фестиваля рисунка в Арле. Рисунки Вонлантена также будут выставлены с 6 июня по 27 октября в Музее ар-брют в Лозанне, а в следующем году – в парижском Гран-пале.

Представленные на artgenève три работы Паскаля Вонлантена будут приобретены F.P.Journe и переданы в дар женевскому Музею современного искусства MAMCO. Напомним, что сотрудничество F.P.Journe и арт-салона основано на таких общих ценностях, как аутентичность, редкость и талант. Первые буквы этих слов образуют акроним АРТ (англ: authenticity, rarity, talent – A.R.T.), что символизирует прочную связь, объединяющую часовую мануфактуру и мир искусства.