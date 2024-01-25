Зная интересы своих читателей, Наша Газета следила за развитием artgenève чуть ли не с первого года существования салона и регулярно рассказывала о его новинках. Развитие было бурным, особенно по швейцарским меркам: буквально за несколько лет artgenève вошел в число крупнейших европейских смотров современного искусства, привлекая как многочисленные галереи, так и крупных коллекционеров и сохраняя свою «изюминку» – участие музеев, в том числе и государственных.

Все эти традиции сохранены и в нынешнем выпуске: около 80 галерей, несколько музеев и почему-то Большой театр Женевы, а также школы прикладных искусств региона ждут посетителей на своих стендах. Новинка 2024 года – новое пространство, зарезервированное для инсталляций большого формата на тему луна-парков: карусели, горки, медвежьи бои, сказочные персонажи и инопланетяне наверняка привлекут юных посетителей выставки.

«С 70% зарубежных галерей, представляющих 13 стран, включая США, Канаду и Китай, artgenève вновь подтвердил важность позиции Швейцарии на рынке искусства», - отметила в распространенном коммюнике новый директор выставки Шарлотта Диван. И тут надо обратить внимание на слово «новый».

Дело в том, что несколько дней назад в Tribune de Genève появилась статья, официально сделавшая женевский секрет Полишинеля достоянием широкой общественности. Все те, кто имеют хоть какое-то отношение к artgenève или просто интересуются искусством, уже знали, что прошлым летом основатель и бессменный директор салона, назовем его Т., был смещен со своего поста после проведения внутреннего аудита. Теперь появились подробности, главная из которых такова: еще в июле прошлого года Фонд изобразительных искусств, один из главных партнеров artgenève, подал в суд на бывшего директора по обвинениям в нелояльном управлении, краже, подделке документов и мошенничестве. Это не шутки.

Г-н Т. подозревается в том, что, на деньги Фонда и без его ведома, приобретал произведения искусства на свое имя или от имени третьих лиц, подтасовывая счета: с 2015 по 2023 года общая сумма составила почти миллион франков. Стоит заметить, что именно Фонд, поддерживаемый меценатами, финансировал участие в салоне государственных музеев, что в значительной мере способствовало успеху artgenèvе. Первые подозрения возникли в 2022 году, по окончании биеннале Сад Скульптур, о котором мы рассказывали. Несмотря на внешний успех, в финансах обнаружилась путаница. С этого и пошло, дальше – больше.

Обвиняемый оправдывается тем, что действовал исключительно в интересах развития и процветания проекта. Он счел необходимым приобретать некоторые работы у галерей, чтобы подогреть их интерес и гарантировать участие. Однако вместо того, чтобы объяснить такую стратегию своим партнерам, он решил записать эти расходы под другие бюджетные линии, для чего, согласно обвинению, создавались поддельные счета – на 8000-15000 тысяч франков, в течение долгого времени ускользавшие от внимания бухгалтерии.

Предоставим правосудию разбираться, кто прав, а кто виноват. А мы расскажем о том, что в первую очередь побудило нас вчера отправиться в Palexpo: дебют на салоне Оркестра Романдской Швейцарии, и сразу с мировой премьерой. Коллектив решил представить классическое музыкальное произведение в виде голограммы. И не лишь бы какое произведение, а «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского в аранжировке Мориса Равеля. История создания аранжировки широко известна. В 1922 году Равель рассказал Сергею Кусевицкому (известному американскому контрабасисту, дирижёру и композитору русского происхождения, в течение многих лет руководившему Бостонским симфоническим оркестром) о малоизвестных тогда «Картинках с выставки» и попросил его заказать ему оркестровку цикла. Кусевицкий загорелся этой идеей, и Равель выполнил работу летом 1922 года в Лион-ла-Форе. Премьера оркестровой версии, на которой дирижировал Кусевицкий, состоялась в Париже 19 октября 1922 года. Благодаря оркестровке Равеля, а также частому и блестящему ее исполнению оркестрами под управлением Кусевицкого, «Картинки» стали неотъемлемой частью оркестрового репертуара.

Но как это произведение выглядит в виде голограммы, то есть объёмного изображения, воспроизведённого интерференцией волн? Признаемся, получив приглашение на предпросмотр, мы никак не могли себе этого представить, хотя и знали, конечно, о существовании такой технологии и об ее успешном использовании в политике: так, в течение 30 дней проекция Нарендры Моди появилась в 130 городах Индии и помогла ему избраться в правительство в 2014 году, а Джулиан Ассанж, покунув покинул посольство Эквадора, выступил в качестве голограммы на конференции Nantucket Project в штате Массачусетс. В развлекательной индустрии эта технология широко использовалась одно время для «воскрешения из мертвых» исполнителей прошлого, что нравилось далеко не всем слушателям и зрителям.

Новаторство Оркестра Романдской Швейцарии заключается в том, что на artgenèvе представлено впервые записанное в виде голограммы симфоническое произведение – 73 музыканта выступают там виртуально. Как все это произошло?

В сотрудничестве с компанией Cybel’Ar – создательницей icologram®, революционного протокола в цифровом искусстве и в голографии – оркестр был сначала заснят на пленку под самыми разными ракурсами: жесты, выражения лиц, движения смычков, паузы – все это нужно было для того, чтобы потом виртуально воспроизвести позиции музыкантов. ОРШ не впервые выступает в роли новатора: в 1954 году именно он, под руководством своего создателя и художественного руководителя Эрнеста Ансерме, сделал самую первую стереофоническую запись. И вот, 70 лет спустя, он стал первым симфоническим оркестром, экспериментирующим новый способ трансляции музыки. Конечно, условия в ангаре Palexpo для классической музыки не идеальные, да и визуальный ряд можно сделать поинтернее. Но, как сказал нам директор Оркестра Романдской Романдии Стив Роже, «эту запись можно показать одновременно в тысяче мест, там, где нет концертных залов, нет оркестров». И это, согласитесь, здорово. В конце концов, новаторы всегда идут на риск и подвергают себя критике, но только они и входят в историю.

Надеемся, что наши швейцарские читатели смогут побывать на выставке и увидеть все это своими глазами – время трансляций указано здесь. А остальным предлагаем редчайшую возможность заглянуть за кулисы и увидеть, как создается чудо. Сделанные нами «Картинки с artgenève» можно посмотреть в нашей фотогалерее.