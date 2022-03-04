Для многих наших читателей время сейчас остановилось. Вернее, оно отсчитывается от одного разговора с родными до следующего, сводками новостей, отправкой посылок. Но в Швейцарии жизнь, в том числе и культурная, продолжается, и мы продолжаем рассказывать вам о наиболее интересных ее событиях, чтобы и самим не сойти с ума, и вам дать возможность хоть ненадолго переключиться.

Итак, после отмененного из-за пандемии коронавируса выпуска 2021 года и перенесенного по той же причине с января на март 10-го юбилейного выпуска 2022-го, artgenève все же принял 2 марта первых гостей в выставочном центре Palexpo, двери которого останутся открытыми для всех любителей современного искусства до вечера воскресенья. Признаемся, мы ехали на вернисаж с тяжелым сердцем – совсем другим были заняты мысли. Да и первое же увиденное произведение искусства сразу вернуло к реальности, а потому мы вынесли его фотографию на первый план.

Речь идет о знаменитой скульптуре «Нет насилию» шведского скульптора Карла Фредрика Рейтерсварда, представляющей собой револьвер 45-го калибра с завязанным в узел стволом – пистолет находится во взведенном состоянии, но узел служит гарантией того, что он не выстрелит. Скульптура была создана художником в 1980 году, под впечатлением от известия о гибели его друга Джона Леннона. Опечаленный и возмущенный этой бессмысленной смертью, как и множеством других беспричинных вспышек насилия, Рейтерсвард отправился в свою мастерскую и приступил к работе. Копии скульптуры, а также вариации на ее тему с тех пор были установлены во многих странах, включая территорию комплекса ООН в Нью-Йорке. Согласитесь, трудно представить себе более мощный символ в контексте сегодняшней трагедии! Представив посетителям Palexpo одну из версий скульптуры, организаторы artgenève подчеркнули важность партнерства салона с Non-violence Foundation, продвигающей философию ненасилия через образовательные проекты. Обратите внимание, что автора дизайна этого пистолета с завязанным дулом не кто-нибудь, а сам Ринго Старр!

В самом же огромном выставочном зале о войне не напоминает ничего, здесь царит жанровое, цветовое, звуковое разнообразие, а один из экспонатов даже излучает аромат – речь идет об очень понравившейся нам иммерсивной (в нее действительно можно войти) инсталляции Мега Уэбстера «Глен», работа над которой, начатая в 1987 году, не заканчивается, ведь сделана она из трав, зеленых растений и ягод! Как и большинство творений современного искусства, инсталляция несет в себе философский смысл, призывая зрителей задуматься об экосистеме нашей планеты. Работа представлена нью-йоркской галереей Paula Cooper Gallery.

Всего же в выставке участвуют 90 частных галерей со всего мира – это число уже можно назвать традиционным, оно определено организаторами с тем, чтобы сохранить «человеческие размеры» салона. К ним нужно добавить еще тридцать институционных участников, среди которых парижский Центр Помпиду, роттердамский музей Boijmans Van Beuningen, лондонские Serpentine Galleries, женевские МАМСО и Фонд Мартина Бодмера… Ни одной галереи из нашей части света мы не увидели, а из российских художников заметили только представленного женевской галереей Skopia Эрика Булатова, чья знаковая работа «Друг/Вдруг/Враг» также приобретает в эти дни особый смысл.

Важным моментом первого дня работы выставка стала традиционная церемония, проходящая на стенде одного из самых верных партнеров и artgenève, и Нашей Газеты – женевского часового бренда F.P. Journe. Уже в десятый раз премия Prix Solo artgenève - F.P. Journe была присуждена лучшей персональной выставке салона – по крайней мере, по мнению жюри в составе директора женевского Музея современного искусства МАМСО Лионеля Бовье, главы Collection Ringier Микаэля Ранжье и директора Serpentine Galeries Ханса-Ульриха Обриста. Ее счастливой обладательницей стала Ребекка Стайгер, представленная люцернской галереей Urs Meile, организовавшей в прошлом году персональную выставку ее во всех смыслах масштабных работ. Ребекка Стайгер – совсем молодая художница, она родилась в Цюрихе в 1993 году и получила профессиональное образование в Люцернской высшей школе прикладных наук и искусства. Несколько ее работ находят в коллекции кантона Люцерн.

Жюри Prix Solo artgenève – F.P.Journe также особо отметило представленную женевской Galerie Pace выставку греческого художника Лукаса Самараса, удостоенного премии в 2015 году, о чем Наша Газета своевременно рассказала.