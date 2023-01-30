За одиннадцать лет своего существования салон artgenève прочно зарекомендовал себя на швейцарской и международной арене, ежегодно привлекая более 25 000 посетителей из разных уголков Европы, среди которых – кураторы, страстные коллекционеры и просто любители искусства.

Помимо стендов девяти десятков галерей на artgenève в этом году были представлены около тридцати специальных выставок, в том числе экспозиции баден-баденского музея Фридера Бурды, парижского фонда Жана Дюбюффе, лондонской галереи Серпентайн, а также работы из музеев Романдии, например, женевского Музея искусства и истории и расположенного в Лозанне Кантонального музея фотографии (Photo Elysée).

Традиционно в рамках artgenève знаменитый женевский часовой бренд F.P. Journe вручил награду Prix Solo лучшему представленному галереями-участницами персональному выставочному проекту. В состав жюри юбилейной – десятой – премии вошли профессионалы индустрии, такие как директор женевского Музея современного искусства МАМСО Лионель Бовье, директор галереи Серпентайн Ханс-Ульрих Обрист и основательница экспериментальной мультидисциплинарной творческой платформы Flux Laboratory Синтия Одье. Экспертов покорил проект итальянской художницы Изабеллы Дюкро, представленной женевской галереей Mezzanin, которая специализируется как на начинающих художниках, так и на тех, кто уже состоялся и оказал большое влияние на молодые поколения. К последним относится и лауреат премии этого года.

Изабелла Дюкро родилась в Неаполе в 1931 году и уже много лет живет и работает в Риме. Как отмечают критики, главная особенность ее художественного метода заключается в тактильности. Во время своих многочисленных путешествий, от России до Дальнего Востока, художница собрала коллекцию антикварных и ценных тканей, которые впоследствии стали объектом ее исследований и главной темой ее работ. В качестве основного художественного средства Дюкро использует текстиль и бумагу, предпочитая ткани, которые внешне кажутся простыми, но на самом деле стали результатом кропотливой работы настоящих мастеров. Дюкро не нарушает цвет текстиля, а позволяет ему стать частью своих работ. При этом она лишает ткань ее исторического содержания, обращаясь с ней как с чистой материей и выявляя ее скрытые элементы, например, структуру плетения и взаимосвязи между цветом и светом. В творчестве Дюкро часто встречаются повторяющиеся мотивы, которые имеют для художницы глубинное значение. Расположенные через равные промежутки элементы – это не простое украшательство, а символ ритма жизни и биения сердца, музыкальная гармония и торжество бесконечности. Работы Изабеллы Дюкро выставлялись, среди прочего, в Национальной галерее современного искусства в Риме, Археологическом музее в Неаполе и на Венецианской биеннале. Награжденные Prix Solo произведения будут приобретены мануфактурой F.P.Journе и переданы в дар женевскому Музею современного искусства МАМСО.

В честь десятилетия премии Solo artgenève – F.P.Journе стенд часового бренда организовал ретроспективу всех художников-лауреатов, включая Томаса Хубера, Романа Сигнера, Лукаса Самараса, Эберхарда Хавекоста, Уолтера Робинсона, Ники де Сен-Фалль, Жака Виллеле, Марион Барух, Грету Шедль и Ребекку Штайгер: посетители получили уникальную возможность увидеть все призовые работы в одном месте и проследить, таким образом, тенденции развития современного искусства за последние несколько лет.

Добавим, что F.P.Journe станет часовым партнером следующей выставки artmonte-carlo, которая пройдет 8 и 9 июля 2023 года в Grimaldi Forum Monaco. Сотрудничество F.P.Journe и арт-салонов основано на общих ценностях, таких как аутентичность, редкость и талант. Первые буквы этих слов образуют акроним АРТ (англ: authenticity, rarity, talent – A.R.T.), что символизирует прочную связь, объединяющую женевскую часовую мануфактуру и искусство.