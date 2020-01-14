Девять лет назад кто-то еще сомневался, может ли современное искусство, отрицающее все табу, процветать в Женеве, старинном городе со строгими протестантскими традициями? Устроители artgenève – ежегодной ярмарки, выставки, салона, признанной профессиональной площадки для создателей и ценителей современного искусства и дизайна – доказали, что может. За прошедшие годы они не только «приучили» к непривычным на первый взгляд творениям жителей региона, но и сумели привлечь к ним международную публику, включая российскую.



В начале была идея. И пришла она в голову Томаса Юга, молодого человека, выросшего в окружении художников, музыкантов, коллекционеров и обожающего этот непростой многослойный мир. Получив классическое музыкальное образование в Женевской консерватории и основав издательство специально ради того, чтобы познакомить публику с малоизвестной музыкой композиторов-романтиков XIX века, он параллельно открыл для себя вселенную изобразительного искусства. С присущей ему энергией Томас открыл галерею, которая быстро была принята на крупнейших международных ярмарках. Но и это королевство вскоре оказалось мало, и он задумал превратить Женеву в новый центр современного искусства. Так родился проект artgenève.



Девятый выпуск artgenève станет свидетельством дальнейшего роста проекта: в выставке впервые принимают участие такие престижные галереи, Lévy Gorvy, Applicat-Prazan и Salon 94, чьи стенды расположатся по соседству с Hauser&Wirth, Gagosian, Pace, Perrotin, Capitain Petzel, Tornabuoni Art et Blain I Southern.



Так называемая «институционная» программа artgenève – это серия некоммерческих экспозиций, призванных укрепить диалог между рынком искусства и миром учреждений культуры. В 2020 году посетителей будет встречать при входе на выставку монументальное – и плавучее! – творение швейцарского художника Урса Фишера, представленное Коллекцией Ранжье. 46-летний художник из Цюриха создает инсталляции, живописные работы и скульптуру, используя глину, фрукты, воск, дерево, стекло, пластик, хлеб и повседневные предметы. Художник исследует процесс трансформации материала: многие его арт-объекты саморазрушаются во время экспонирования. Выставки Фишера проходили в крупнейших международных музеях и галереях, в 2003, 2007 и 2011 годах работы художника экспонировались на Венецианской биеннале, а в 2016-м в московском Музее современного искусства «Гараж» была представлена его экспозиция «Маленький топор».



Особое место на выставке займет историческая инсталляция «Сборный дом» французского архитектора и дизайнера Жана Пруве, в 1971 возглавившего жюри конкурса на лучший проект оформления Центра Помпиду в Париже. Свой «Сборный дом» Жан Пруве, участвовавший в движении Сопротивления, впервые создал в 1944 году для расселения оставшихся без крова в результате бомбежек жителей французской Лотарингии. Выполненные из дерева и металла, эти легко транспортируемые и разбираемые-собираемые домики считались тогда настоящей архитектурной революцией, но лишь немногие из них пережили послевоенный период. (Заметим, что творение Жана Пруве можно будет увидеть и на artmonte-carlo, своего рода филиале женевской выставки, который в 2020 году с 1 по 3 мая пройдет в Форуме Гримальди в Монте-Карло.)





Cерия презентаций из цикла artgenève/наследие посвящена на этот раз итальянскому художнику Марио Мерцу (1925-2003), одному из ярких представителей направления «арте повера». В 1968 году Мерц начал использовать мотив иглу, вскоре ставший его «фирменным». Он собирал округлые структуры из металлической арматуры, символизировавшие выживание кочевников в условиях резких культурных перемен, покрывал их сеткой, кусками глины, воска, грязи, мешковины или кожи, кусками стекла, связками веток, всегда стараясь использовать материалы тех мест, где проходили выставки. Посетители artgenève смогут полюбоваться несколькими знаковыми творениями из этой серии.Еще одна традиция artgenève – выход за пределы выставочного комплекса Palexpo. Если в 2019 году речь шла о десятке скульптур, на несколько месяцев разместившихся в Старом городе, то в 2020-м за эту часть проекта отвечает музыкальное подразделение ярмарки, artgenève/musique, представляющее «Современное искусство как концерт». В оригинальной программе под названием «Encores, Music on recurrence, redundancy and surplus», которая будет предложена публике в главном концертном зале Женевы, Виктория-холл, 31 января, примут участие популярные исполнители из разных стран.В программе artgenèvе, как и в программе любого крупного культурного проекта, есть часть, зарезервированная для «очень важных персон» – VIP. Участие в ней – вопрос не дополнительной платы, а ваших отношений с искусством. Если вас может порекомендовать участвующая в ярмарке галерея или вы, будучи серьезным коллекционером, спонтанно обратитесь к организаторам сами, – заветные двери к частным собраниям наверняка распахнутся перед вами. Группа ценна своей эксклюзивностью, а потому вся эта работа основана на взаимном доверии. Как это по-швейцарски!

https://artgeneve.ch