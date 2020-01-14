Автор: Надежда Сикорская, Женева, 14. 01. 2020. Просмотров: 155
Девятый выпуск салона пройдет с 30 января по 2 февраля 2020 года, в ключевой момент люксового туризма в Женеве и стратегический момент в международном календаре ярмарок искусства.|
La neuvième édition du salon aura lieu du 30 janvier au 2 février 2020, moment-clé du tourisme de luxe à Genève et dates stratégiques dans le calendrier des foires d’art.
Девять лет назад кто-то еще сомневался, может ли современное искусство, отрицающее все табу, процветать в Женеве, старинном городе со строгими протестантскими традициями? Устроители artgenève – ежегодной ярмарки, выставки, салона, признанной профессиональной площадки для создателей и ценителей современного искусства и дизайна – доказали, что может. За прошедшие годы они не только «приучили» к непривычным на первый взгляд творениям жителей региона, но и сумели привлечь к ним международную публику, включая российскую.
В начале была идея. И пришла она в голову Томаса Юга, молодого человека, выросшего в окружении художников, музыкантов, коллекционеров и обожающего этот непростой многослойный мир. Получив классическое музыкальное образование в Женевской консерватории и основав издательство специально ради того, чтобы познакомить публику с малоизвестной музыкой композиторов-романтиков XIX века, он параллельно открыл для себя вселенную изобразительного искусства. С присущей ему энергией Томас открыл галерею, которая быстро была принята на крупнейших международных ярмарках. Но и это королевство вскоре оказалось мало, и он задумал превратить Женеву в новый центр современного искусства. Так родился проект artgenève.
Девятый выпуск artgenève станет свидетельством дальнейшего роста проекта: в выставке впервые принимают участие такие престижные галереи, Lévy Gorvy, Applicat-Prazan и Salon 94, чьи стенды расположатся по соседству с Hauser&Wirth, Gagosian, Pace, Perrotin, Capitain Petzel, Tornabuoni Art et Blain I Southern.
Так называемая «институционная» программа artgenève – это серия некоммерческих экспозиций, призванных укрепить диалог между рынком искусства и миром учреждений культуры. В 2020 году посетителей будет встречать при входе на выставку монументальное – и плавучее! – творение швейцарского художника Урса Фишера, представленное Коллекцией Ранжье. 46-летний художник из Цюриха создает инсталляции, живописные работы и скульптуру, используя глину, фрукты, воск, дерево, стекло, пластик, хлеб и повседневные предметы. Художник исследует процесс трансформации материала: многие его арт-объекты саморазрушаются во время экспонирования. Выставки Фишера проходили в крупнейших международных музеях и галереях, в 2003, 2007 и 2011 годах работы художника экспонировались на Венецианской биеннале, а в 2016-м в московском Музее современного искусства «Гараж» была представлена его экспозиция «Маленький топор».
Особое место на выставке займет историческая инсталляция «Сборный дом» французского архитектора и дизайнера Жана Пруве, в 1971 возглавившего жюри конкурса на лучший проект оформления Центра Помпиду в Париже. Свой «Сборный дом» Жан Пруве, участвовавший в движении Сопротивления, впервые создал в 1944 году для расселения оставшихся без крова в результате бомбежек жителей французской Лотарингии. Выполненные из дерева и металла, эти легко транспортируемые и разбираемые-собираемые домики считались тогда настоящей архитектурной революцией, но лишь немногие из них пережили послевоенный период. (Заметим, что творение Жана Пруве можно будет увидеть и на artmonte-carlo, своего рода филиале женевской выставки, который в 2020 году с 1 по 3 мая пройдет в Форуме Гримальди в Монте-Карло.)
https://artgeneve.ch
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