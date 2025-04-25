Приз F.P.Journe молодому часовому таланту | Un jeune talent horloger récompensé par le Prix F.P.Journe
На протяжении уже десяти лет, начиная с 2015 года, конкурс молодых талантов, организуемый женевской мануфактурой F.P.Journe при поддержке часового ритейлера в Азиатско-Тихоокеанском регионе The Hour Glass, позволяет выявить новое поколение самых способных часовщиков в мире.
Участники конкурса должны были самостоятельно разработать и создать часы и/или техническую конструкцию. В состав жюри вошли независимый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн, управляющий директор The Hour Glass Майкл Тэй, часовой эксперт Элизабет Дорр, а также часовщики Филипп Дюфур, Андреас Стрелер, Джулио Папи и Марк Дженни. Эксперты оценивали не только технические параметры, в том числе их сложность, но также качество мастерства и эстетические аспекты.
Победителем 2025 года стал 29-летний Алексис Фрюофф, выпускник парижского лицея Дидро по программе искусств и ремесел. Награду ему вручили Майкл Тэй и сам Франсуа-Поль Журн.
Молодой часовщик представил на конкурс свои полностью изготовленные вручную часы Pendule à Seconde, которые сочетают в себе традиционные и современные техники. Идея их создания появилась у Алексиса в 2022 году во время последнего года обучения в лицее: после окончания обучения часовщик доработал и усовершенствовал проект. Pendule à Seconde сделаны буквально с нуля. Ни один компонент не был повторно использован из предыдущего проекта, и даже инструменты были полностью разработаны и изготовлены для создания различных частей! Работа продолжалась в течение трех лет.
Корпус, разбираемый на три части и снабженный потайной дверцей, выполнен из массива вишневого дерева. Он отсылает к французскому часовому искусству XVIII века и вдохновлен работами часовщиков Антида Жанвье и Поля Гарнье. Помощь в разработке оказывал парижский антиквар Стефан Жирардо, специализирующийся на исторической часовой технике. Циферблат, выполненный из латуни с ручной гравировкой и серебряным напылением, крепится с помощью невидимого крепления.
Помимо диплома Алексис Фрюофф получил грант в размере 50 000 франков: средства позволят ему профинансировать новый часовой проект или приобрести часовые инструменты. Желаем удачи молодому таланту!