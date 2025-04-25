Приз F.P.Journe молодому часовому таланту | Un jeune talent horloger récompensé par le Prix F.P.Journe

Автор: Заррина Салимова, Женева, 25.04.2025.
Победитель и члены жюри Young Talent Competition F.P.Journe-2025. Фото: F.P.Journe

Лауреатом конкурса Young Talent Competition-2025 стал Алексиc Фрюофф. Рассказываем о созданных им часах.

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Alexis Fruhauff est le lauréat de la Young Talent Competition F.P.Journe-2025.

На протяжении уже десяти лет, начиная с 2015 года, конкурс молодых талантов, организуемый женевской мануфактурой F.P.Journe при поддержке часового ритейлера в Азиатско-Тихоокеанском регионе The Hour Glass, позволяет выявить новое поколение самых способных часовщиков в мире.

Участники конкурса должны были самостоятельно разработать и создать часы и/или техническую конструкцию. В состав жюри вошли независимый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн, управляющий директор The Hour Glass Майкл Тэй, часовой эксперт Элизабет Дорр, а также часовщики Филипп Дюфур, Андреас Стрелер, Джулио Папи и Марк Дженни. Эксперты оценивали не только технические параметры, в том числе их сложность, но также качество мастерства и эстетические аспекты.

Победителем 2025 года стал 29-летний Алексис Фрюофф, выпускник парижского лицея Дидро по программе искусств и ремесел. Награду ему вручили Майкл Тэй и сам Франсуа-Поль Журн.

На приеме в мануфактуре F.P.Journe присутствовали лауреаты конкурса прошлых лет. Фото: F.P.Journe

Молодой часовщик представил на конкурс свои полностью изготовленные вручную часы Pendule à Seconde, которые сочетают в себе традиционные и современные техники. Идея их создания появилась у Алексиса в 2022 году во время последнего года обучения в лицее: после окончания обучения часовщик доработал и усовершенствовал проект. Pendule à Seconde сделаны буквально с нуля. Ни один компонент не был повторно использован из предыдущего проекта, и даже инструменты были полностью разработаны и изготовлены для создания различных частей! Работа продолжалась в течение трех лет.

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В часах использован так называемый механизм «с потерянным ударом». Импульс передается только через палетку справа; противоположная палетка выполняет защитную функцию. Штифты изготовлены из современного сплава «Hardiall», который отличается самосмазываемостью, легкостью и высокой износостойкостью. Балансовое колесо, установленное на стержне из инвара, может быть демонтировано. Оно оснащено системой ввинчивающихся линз и метрическим регулятором центра с мелким шагом. Энергия подается через два симметричных барабана с ограничителями в виде мальтийского креста, что соответствует философии морских хронометров Breguet, позволяя отказаться от механизма фузеи и цепи и обеспечивая постоянное усилие, необходимое для спуска. Каждый барабан оснащен винтовой крышкой с изостатической регулировкой, внешним крючком и осями из закаленной стали, обеспечивающими идеальную концентричность и контролируемый износ. Зубчатая передача полностью изготовлена вручную. Шестерни были вырезаны, закалены, подвергнуты воронению, отполированы самшитом, а затем обточены, чтобы обеспечить концентричность опорных поверхностей. Навинчивающиеся колеса имеют увеличенный размер для последующего ремонта или декорирования.
Фото: F.P.Journe

Корпус, разбираемый на три части и снабженный потайной дверцей, выполнен из массива вишневого дерева. Он отсылает к французскому часовому искусству XVIII века и вдохновлен работами часовщиков Антида Жанвье и Поля Гарнье. Помощь в разработке оказывал парижский антиквар Стефан Жирардо, специализирующийся на исторической часовой технике. Циферблат, выполненный из латуни с ручной гравировкой и серебряным напылением, крепится с помощью невидимого крепления.

Помимо диплома Алексис Фрюофф получил грант в размере 50 000 франков: средства позволят ему профинансировать новый часовой проект или приобрести часовые инструменты. Желаем удачи молодому таланту!

F.P.Journe
швейцарские часы
швейцарская часовая промышленность
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