Конкурс Young Talent Competition – редкая возможность для молодых часовщиков со всего мира заявить о себе. Это соревнование, организуемое с 2015 года независимым часовым брендом F.P.Journe при поддержке специализирующейся на продаже часов и предметов люкса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании The Hour Glass, поощряет талантливых мастеров, делающих первые успехи в часовом деле.

Участники конкурса должны были самостоятельно разработать и изготовить часы или часовую конструкцию. А жюри, в состав которого вошли сам Франсуа-Поль Журн, часовщики Филипп Дюфур, Андреас Стрелер, Джулио Папи и Марк Дженни, а также управляющий директор The Hour Glass Майкл Тэй и часовой эксперт Элизабет Дорр, оценивало такие критерии, как техническое мастерство, качество изготовления, сложность исполнения, чувство дизайна и эстетики.

Победителем Young Talent Competition 2024 года стал 23-летний француз Тома Обер, который, как и прошлогодний лауреат конкурса Александр Азманн, окончил лицей имени Эдгара Фора. Учебное заведение во французском городке Морто можно официально считать кузницей часовых талантов!

Тома Обер представил на конкурс часы Séléné, которые он разработал, учась в выпускном классе лицея. Работая над дипломным проектом, Тома решил сосредоточиться на любопытстве – чувстве, которое всегда вызывала у него художественная механика. Напомним, что художественная или арт-механика подразумевает использование принципов и методов точной механики для создания произведения искусства на базе механизма – от часов и музыкальных шкатулок до механических поющих птиц, андроидов, анимированных скульптур и картин.

Работа над часами длилась несколько месяцев – с октября 2022 года по июнь 2023-го. Весь первый месяц Тома потратил на изучение новых вещей и приобретение знаний, как в часовом деле, так и в других областях, попутно заинтересовавшись астрономией. Знаете ли вы, почему мы загадываем желание, когда видим падающую звезду? Эта традиция зародилась благодаря греческому мыслителю Птолемею, считавшему, что падающая звезда означает, что боги смотрят на людей и слушают их желания, то есть фактически проявляют любопытство. Эта красивая легенда вдохновила Тома на создание часов с анимированными падающими звездами, символизирующими любопытство. Оставаясь верным античной теме, Тома назвал часы в честь Селены – древнегреческой богини Луны, разъезжавшей по небу на серебряной колеснице, запряженной двумя лошадьми. Ее имя считалось синонимом чистоты и блеска.

После разработки концепции и дизайна Тома приступил собственно к производству. Он сделал все детали самостоятельно, за исключением стекол и браслета. Труднее всего ему далось сверление заднего стекла: потребовалось более двух недель, чтобы найти правильную технику на традиционном станке, позволяющую прорезать стекло без сколов.

Что касается технического решения, то Тома взял за основу зубчатую передачу калибра 6497, а затем полностью переработал все остальные компоненты, включая мосты, баланс, установку времени и подзавод. Когда часы заводятся ключом, звезды на задней крышке приходят в движение. Чтобы заставить звезды двигаться, Тома разработал систему на основе принципов кулачков и щупов на конце шестеренки.

В результате получились механические часы с 46-часовым запасом хода. Диаметр корпуса из нержавеющей стали 316L составляет 43 мм, вес – 110 г. Специальная интеграция браслета придает часам аэродинамический аспект, как в космических ракетах, а каучуковый ремешок привносит спортивный характер.

Тома Обер гордится своим детищем – и не зря! Часы Séléné принесли ему диплом победителя конкурса Young Talent Competition и денежный приз в размере 50 000 франков, которые он потратит на приобретение инструментов или финансирование часового проекта. По словам Тома, год работы над часами дал ему глубокое понимание самого себя, так как он осознал, насколько ему нравится создавать часы. В ожидании, когда у него появятся деньги и время, чтобы воплощать в жизнь собственные творения, он открыл мини-предприятие, специализирующееся на создании прототипов и производстве компонентов. Желаем ему удачи!