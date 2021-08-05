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четверг, 5 августа 2021 года   

Олимпийские кимоно: из Японии с любовью|Kimonos olympiques: du Japon avec amour

Автор: Заррина Салимова, Токио-Берн, 5. 08. 2021.

Кимоно и пояс-оби для Швейцарии. Фото: Piow.jp

По случаю проходящих в эти дни в Токио Олимпийских игр Япония создала уникальные кимоно для каждой из наций, участвующих в соревнованиях.

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À l’occasion des Jeux olympiques qui se déroulent ces jours-ci à Tokyo, le Japon a créé des kimonos uniques pour chacune des nations participantes.

Какие образы возникают перед вашим мысленным взором, когда вы слышите слово «Япония»? Не беремся утверждать со стопроцентной точностью, но рискнем предположить, что одними из первых приходят на ум рис, саке, суши и, конечно, расписные кимоно, которые японские власти и решили подарить каждой стране, принимающей участие в Олимпийских играх. Подарок, достойный императорского двора!

Еще в 2014 году, готовясь к летней Олимпиаде в Токио, Япония запустила инициативу The Kimono Project, в рамках которой были изготовлены более двух сотен кимоно, представляющих каждую из стран-участниц Игр. Руководителем проекта был выбран японский дизайнер Йошимаса Такакура. Производство каждого кимоно оценивается в 2 миллиона иен и покрывается за счет пожертвований, а также корпоративного спонсорства.

Напомним, что национальная японская одежда представляет собой Т-образный халат, который закрепляется на талии широким поясом оби. На пошив одного кимоно уходит до двенадцати метров шелковой ткани. Традиционно кимоно изготавливаются и расписываются вручную.

Большинство кимоно были сделаны японскими дизайнерами, за исключением оби для палестинского кимоно, которое было создано беженцами. Стоит отметить, что дизайнеры подошли к выполнению своей задачи с японской тщательностью и трудолюбием: ткань каждого кимоно украшена символами, отражающими культуру, климат и природную красоту каждой страны. Например, на кимоно Германии изображены ноты и клавиши фортепиано как дань уважения знаменитым музыкантам этой страны.

На швейцарском кимоно можно разглядеть Альпы, на вершинах которых отражаются лучи заходящего солнца. При росписи ткани активно использовались красно-белые цвета швейцарского флага. При ближайшем рассмотрении по бокам кимоно можно увидеть такие символы Конфедерации, как альпийский рог и … вино, вероятно, из виноградников Вале. Пояс оби представляет собой отдельное произведение искусства и воспроизводит точный дизайн циферблата башенных часов с помощью передовой техники ручного ткачества.

Для российского кимоно использовалась уникальная японская техника казари нишики, которая предполагает вырезание различных тканей, их комбинирование и объединение с помощью вышивки. В дизайне русского кимоно представлен герой сказки о Коньке-Горбунке Иван, держащий в руках жар-птицу, танцующие балерины, лебеди и космический корабль «Союз». Последний штрих – знаменитые слова Федора Достоевского «Красота спасет мир». На поясе оби с обеих сторон вытканы декоративные узоры, подсмотренные в Эрмитаже. «Это роскошное представление страны, которая является центром культуры, искусства, науки и технологий», - отмечается на сайте проекта.

Украинское кимоно выполнено в желто-синих цветах национального флага и украшено изображениями аистов, подсолнухов, пасхальных яиц, статуи князя Кия и пшеницы. Аист раскрыл свои крылья и на белорусском кимоно, которое дополнено традиционными узорами, используемыми в вышивке национальных костюмов, а также рисунками васильков и венков из ромашек, розового клевера и листьев папоротника, которые надевают на Купалье.

Невероятно красивым получилось грузинское кимоно, расписанное виноградными лозами, восходящей над горами луной и ликом Святой Нино.

Гранаты и бакинские «Пламенные башни» украсили кимоно Азербайджана. Гранаты и абрикосы можно разглядеть и на армянском кимоно, на котором также нарисован Эчмиадзинский монастырь, объект Всемирного наследия и одна из древнейших церквей в мире.

Организаторы проекта считают, что кимоно – это лучший способ выразить уважение к каждой стране, потому что они были созданы с пожеланиями счастья и процветания тем, кто их носит. Хотелось бы надеяться, что благодаря этому проекту мир поймет, что независимо от того, насколько различны религии, традиции или политические устройства, красота – это то, что нас объединяет, и радость, которую мы все можем разделить.

 

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