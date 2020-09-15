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вторник, 15 сентября 2020 года   

Побывайте в Японии с остановкой в Базеле|Visiter le Japon avec un escale à Bâle

Автор: Надежда Сикорская, Базель, 15. 09. 2020. Просмотров: 212

© Taro Izumi, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo, photo: Yuichiro Tanaka

В Музее Тэнгли проходит выставка «Ex» необычного японского художника Таро Изуми.

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Musée Tinguely vous invite à une exposition « Ex » d’un artistе japonais surprenant, Taro Izumi.

Жители Женевы, любящие японскую кухню, увидев имя художника – а речь идет именно об имени, ведь японцы, в отличие от европейцев, указывают сначала фамилию, а потом имя – радостно закивают головами, узнав название культового ресторана нашего города. Но они, как говорится, даже не однофамильцы. Слово izumi в японском языке имеет два значения: фонтан и весна.

Становится понятно, почему так назвали ресторан, с террасы которого отлично виден знаменитый на весь мир jet d’eau. И почему ребенку родители дали жизнеутверждающее имя Весна, тоже очевидно. Вот и объяснены все загадки.

Таро Изуми родился в 1976 году в старинном городе Нара, с 710 по 784 годы бывшем столицей Японии. Предания об основании города находятся в исторических хрониках «Нихон Сёки». По легендам, именно здесь на японскую землю ступил первый японский император Дзимму, положив начало японской государственности. Со стародавних времен в городе сохранились многочисленные храмы, кумирни и прочие исторические сооружения – подходящая атмосфера для созревания художника.

А художник Таро Изуми – особый даже для такой необычной страны, как Япония. По единодушному мнению арт-критиков, он создал свой собственный мир, существующий в виде инсталляций, скульптур и видео, процесс появления которых на свет ассоциируется с несчастными случаями, играми или какими-то нарушениями привычного хода вещей.

Инсталляции, которые он делает, отталкиваясь от игрового начала, вырастают в необычные формы, скульптуры или стенные фрески, которые, часто в силу своей кажущейся абсурдности, поражают своей неожиданностью, тонко высмеивающей наши художественные и социальные обычаи. В качестве примера можно привести настоящие горы из предметов быта – стульев, столов, табуреток, подушек, - наскоро построенные с тем, чтобы принять энергичное тело спортсмена. В результате получается пародия на мускулистые тела героев стадионов параллельно с захватывающим визуальным комментарием к истории плинта, или цоколя, в скульптуре. Мир художника оригинален настолько, что даже специалисты затрудняются как-то его «классифицировать», отнеся к определенному течению в многообразии современного искусства.

Тем интереснее посетить проходящую сейчас в Музее Тэнгли выставку, чтобы на себе проверить вызываемые странными творениями чувства и эмоции. Стоит добавить также, что, несмотря на огромную популярность в Японии, выставки Таро Изуми за рубежом – достаточная редкость. В Швейцарии он до сих пор выставлялся только в 2008 году, но зато дважды: с персональной экспозицией «Chimney Sweeper» («Трубочист») на Art Basel и в рамках групповой выставки «Между искусством и жизнью: перформативность в японском искусстве» в женевском Центре современного искусства.

И вот – новая встреча со швейцарской публикой, двенадцать лет спустя, с выставкой, на которой, по словам кураторов, «скульптура, инсталляция, перформанс и видео тесно переплетены: скульптура становится инсталляцией, которая, отражаемая на многочисленных экранах, в свою очередь служит декорацией для перформанса».

Переплетены и используемые художником материалы – дерево, ткань, растения, мех, предметы мебели и всякая бывшая в употреблении утварь. Кажущиеся собранными тяп-ляп на скорую руку конструкции на самом деле сотворены с только японцам присущей тщательностью и являют собой плод примененных в равной степени самых современных технологий, долгих и глубоких размышлений и спонтанной энергии.

«Внимательно изучив пространство, предоставленное в его распоряжение, Таро Изуми вообразил каждый из экспонатов, как отдельный живой орган внутри большого цельного организма – выставки. Каждый предмет призван играть отведенную ему роль, чтобы выставка дышала, вибрировала, приходила в движение, пела и светилась», - объясняют устроители экспозиции в музее, носящем имя швейцарского скульптора, тоже очень любившего играть c разными диковинными штуками.

… Роботы-пылесосы висят в воздухе, словно освобожденные от занимаемой должности; на экранах то и дело мерцают огоньки; отовсюду раздаются звуки… И как противовес – огромный, тихий, без зрителей и спектакля театр, ждущий посетителей. Можно ли считать это реакцией художника на изменения в нашей жизни, привнесенные коронавирусом?  

От редакции: Выставку, которая может заинтересовать зрителей всех поколений, можно посетить до 15 ноября.

 

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