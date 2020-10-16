Если в эти выходные вы отправитесь в Музей часового искусства в Ла Шо-де-Фоне, то сможете первыми увидеть 84 модели часовых новинок, отобранные членами Академии Женевской премии высокого часового искусства (GPHG), которая 12 ноября этого года будет вручена в двадцатый раз.

Среди наших читателей наверняка есть как те, кто просто интересуются новинками швейцарской часовой индустрии, так и те, кто следят за ними с профессионально-коллекционным интересом. Следим за ними и мы, регулярно рассказывая о самых ярких событиях в этой области, тем более что все они проходят в нашем городе: ежегодная церемония вручения Женевской премии высокого часового искусства, проходящий раз в два года часовой аукцион Only Watch и добавившиеся к ним прошлым летом «Часовые дни».

С начала распространения коронавируса Наша Газета не раз писала о «взлетах и падениях» часовой индустрии, о ее попытках противостоять экономическому кризису, вызванному кризисом санитарным, и о достойной всяческих похвал гражданской позиции, занятой отдельными брендами.

Любые массовые мероприятия находятся сейчас под таким же большим вопросом, как и все наши личные планы – всё в подвешенном состоянии. Однако руководители Фонда высокого часового искусства, отвечающего за проведение и самого конкурса, и церемонии чествования победителей, решили, что людям нужны константы, а потому не стали ничего отменять, а лишь адаптировали сложившиеся за двадцать лет традиции к диктуемым жизнью условиям. Это дает нам повод более подробно рассказать о том, как организован процесс – он гораздо более сложен, чем можно себе представить. Во все его детали мы вникли, побывав на пресс-конференции с участием всего восьми журналистов.

Главная новость: президент Премии Реймон Лоретан, на прошлой церемонии пообещавший, что к своему двадцатому юбилею GPHG создаст международную Академию часового искусства, чтобы привлечь как можно больше ценителей к сложному процессу отбора лучших часов, сдержал свое слово. Академия создана: на сегодняшний день она объединяет более 350 часовых экспертов разных национальностей и специализаций. Эти пассионарии уже выполнили первое ответственное задание, отобрав из 226 участвовавших в конкурсе моделей 84, по шесть в каждой из 12 охваченный премией категорий.

Выбор академиков был оглашен 15 сентября, и теперь с кандидатами на награду могут ознакомиться жители и (редкие сейчас) гости Швейцарии: после Ля Шо-де-Фона, где выставка пробудет до 18 октября, она отправится в бутик Bucherer в Цюрихе (20-22 октября), в отель Bellevue Palace в Берне (23-25 октября), а затем вернется в Женеву, в Музей искусства и истории (31 октября – 15 ноября). Такой маршрут для выставки непривычен, ведь обычно она совершает международное турне: с 2011 года номинанты на часовой Оскар посетили Бангкок, Пекин, Дубаи, Гонконг, Масао, Мехико, Милан, Дели, Пуэблу, Рим, Сеул, Ганхай, Сингапур, Тайпей, Венецию… Кроме того, выставки моделей-лауреатов были организованы в Дубаи, Лондоне, Москве, Париже, Сингапуре и Вене. В этом году, по понятным причинам, все скромнее: турне национальное, что, впрочем, не уменьшило расходов организаторов.

По традиции, заключительный акт этой захватывающей пьесы пройдет в Женеве: в ноябре здесь соберутся 30 судей, отобранных на основе жеребьевки среди членов Академии, чтобы «пощупать» каждую из 84 виртуально отобранных моделей и огласить победителей. Санитарный кризис и здесь внес свои коррективы: поскольку для этого второго тура голосования совершенно необходимо личное физическое присутствие каждого из судей, в состав жюри на этот раз вошли швейцарские и иностранные специалисты, проживающие в Швейцарии – на войне, как на войне.

Не приходится сомневаться, что такое географическое ограничение никак не скажется на качестве их работы, которая будет проходить при закрытых дверях и в присутствии нотариуса – именно ей (на этот раз приглашен нотариус-дама) предстоит получать бюллетени с результатами голосования и следить за подсчетом голосов. Не знаем, подходят ли к своей работе с той же строгостью члены Академии Оскара в Голливуде, но в Женеве все обстоит именно так.

Итак, всем любителям высокого часового искусства остается набраться терпения и дождаться 12 ноября, когда в Театре Лемана в здании женевского отеля Fairmont будут объявлены победители – на «живую» церемонию будут приглашены избранные счастливчики, но в прямом эфире посмотреть ее смогут все. А если вам самим хочется хоть на час почувствовать себя часовщиком и повертеть в руках колесики-молоточки, такая возможность предоставляется вам в рамках ателье, которое будет проходить в Женевском Музее искусства и истории параллельно с выставкой. Запись по мэйлу inscription@gphg.org или по телефону 022 321 9680. Кто знает, может и ваше творение через год будет участвовать в конкурсе!