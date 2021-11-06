30 млн за три часа

Сегодня в женевском Palexpo, под патронатом принца Монако Альберта II и в его присутствии, прошел девятый благотворительный аукцион Only Watch.

Напомним, что Only Watch – первый в мире часовой благотворительный аукцион, ставший традиционным. Суть проста – ведущие часовые марки выставляют на аукцион по одному уникальному изделию, специально созданному по этому случаю. Все собранные средства идут на финансирование миопатии.

С каждым годом все больше престижных часовых марок поддерживают благородное дело: в 2013 году их было 33, в 2015-м – 44, в 2017 -м – 52, в 2019-м – 50, на этот раз - 55. До сегодняшнего дня общая сумма собранных средств составляла 70 млн шв. франков, а теперь – уже более 100 млн.



Да, за какие-то три часа торгов сегодня было собрано CHF 30 млн – меньше, чем в 2019-м, но все же, согласитесь, не плохо!

Самым дорогим лотом стали, как и два года назад, часы Patek Philippe – настольная модель, вдохновленная часами, сделанными в 1923 году для производителя знаменитых американских автомобилей Джеймса Уорда Пакарда. Они были проданы за 9,5 млн швейцарских франков.

Второе место вновь занял партнер Нашей Газеты Ф. П. Журн – его часы, придуманные Ф. Кополлой и им же представленные на аукционе, «ушли» за 4,5 млн франков. Мы подробно рассказывали о них в нашей статье. Искренне рады мы и за единственного российского участника аукциона Константина Чайкина – его Martian Tourbillon был продан за 290 тысяч франков.

Яркие моменты продажи вы сможете заново пережить в нашей фотогалерее.