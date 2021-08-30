Invenit et Fecit – это латинское выражение, означающее «изобрел и сделал», служит девизом для женевского часовщика Франсуа-Поля Журна, который ставит перед собой самые смелые часовые задачи, придумывает новые модели, совершенствует механизмы, делая их все более точными, и воплощает свои идеи в жизнь уже более 40 лет. Специально для ведущего международного благотворительного аукциона Only Watch 2021, на котором можно приобрести исключительные – во всех смыслах этого слова – часы, швейцарский часовщик приготовил очередную сенсацию.

F.P.Journe FFC BLUE – это шедевр, созданный Франсуа-Полем Журном по оригинальной идее Фрэнсиса Форда Копполы. История появления этих часов на свет началась девять лет назад в Калифорнии, когда часовщик и режиссер оказались вместе за одним столом. «Эти часы родились в 2012 году во время ужина в доме Фрэнсиса Форда Копполы в долине Напа. Он спросил меня, можно ли определить время с помощью руки на часах. Я ответил, что это интересная идея, над которой следует подумать. Но как отобразить двенадцать часов с помощью пяи пальцев? Это было нелегко, и эта сложная задача вдохновила и мотивировала меня. Как только я разобрался, Фрэнсис сразу же отправил эскизы расположения пальцев. Спустя более чем два года я наконец-то смог сосредоточиться на "Fecit" и после семи лет разработки с гордостью представляю прототип FFC», - рассказывает Франсуа-Поль Журн.

Работу F.P.Journe FFC BLUE обеспечивают 396 компонентов, разглядеть которые можно через вставку на задней крышке. В часах использован легендарный автоматический калибр Octa 1300.3, который в этом году отмечает 20-летие. Он работает на частоте 21 600 полуколебаний в час и обладает 160-часовым запасом хода. Эффективный механизм Octa стал первым, обладающим так называемой меняющейся платиной, то есть структурой, продуманной и сделанной таким образом, чтобы изначально интегрировать различные усложнения, не меняя оригинальных размеров калибра (индикатор запаса хода с большой датой, хронограф fly-back с большой датой, календарь, движущийся в обратном направлении и т.д.). Что касается функциональности, то механизм, выпущенный в первый год третьего тысячелетия, стал новый поворотным моментом в истории часового искусства, доказав, что революция 21 века в этой области продолжается.

Главной отличительной особенностью модели F.P.Journe FFC BLUE является способ определения времени – вместо привычной стрелки на циферблате расположена … рука. Минуты приводятся в движение вращающимся диском, находящимся в положении «12 часов», а подвижные пальцы мгновенно появляются и исчезают, указывая своим положением на часы. Механическая рука с ручной гравировкой изготовлена из титана, и, будучи очень легкой, она значительно упрощает точную подачу энергии и мгновенные скачки пальцев, которые выдвигаются и задвигаются каждый час.

Пальцы были вдохновлены механической рукой, созданной французским ученым и отцом современной хирургии Амбруазом Паре (1509-1590). В эпоху Ренессанса Паре сделал многое для развития медицины, предложив, в частности, инновационные способы лечения ран, что в те времена, когда войны практически не прекращались, помогло спасти жизни многих людей. Особый интерес сегодня представляют трактаты военного хирурга о протезах, которые он называл «приспособлениями для добавления того, чего не хватает». Паре собирал средства ортопедической коррекции, маски для лечения косоглазия, корсеты, корректирующие костыли для хромых, искусственные глаза, уши и даже нос – с усами или без них! Придуманная им шарнирная механическая рука выглядит и сегодня невероятно изобретательно, а благодаря часам F.P.Journe FFC BLUE внимание к наследию Паре не утихает даже пять веков спустя.

На роторе из 22-каратного золота расположена гравировка Ambroise Paré (1509-1590) и F.F.Coppola. Выполненный в 42-миллиметровом танталовом корпусе прототип F.P.Journe FFC BLUE будет выставлен на благотворительный аукцион в рамках девятого выпуска Only Watch, который состоится 6 ноября в Женеве. Приблизительная оценка стоимости лота составляет 300 000 - 400 000 франков. Напомним, что на аукционе в 2015 году часы F.P.Journe Tourbillon Souverain Bleu нашли покупателя за 550 тысяч швейцарских франков. В 2017-м новый шедевр Ф. П. Журна, часы Chronographe Monopoussoir Rattrapante Bleu, были проданы за 1 150 000 франков, а в 2019-м он побил собственный рекорд – его часы были проданы за 1 800 000 франков. Все вырученные на аукционе Only Watch средства будут направлены на финансирование исследований в области мышечной дистрофии Дюшенна – генетического заболевания, против которого пока не существует радикального лечения.