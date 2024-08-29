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пятница, 30 августа 2024 года   

Часовая лихорадка в Женеве |La fièvre horlogère à Genève

Автор: , Женева, .

Фото: Geneva Watch Days

Презентации, симпозиумы, конференции, дискуссии, экскурсии, выставки и благотворительный аукцион – насыщенная программа открывающихся сегодня Geneva Watch Days порадует профессионалов часовой индустрии и ценителей часового искусства.

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Présentations, symposiums, conférences, débats, visites guidées, expositions et vente aux enchères caritative : le généreux programme des Geneva Watch Days, qui s’ouvrent aujourd’hui, a de quoi réjouir les professionnels et les passionnés d’horlogerie.

Инициатива Geneva Watch Days появилась в разгар пандемии – в ставшем поворотным для швейцарской часовой индустрии 2020 году. Напомним, что тогда из-за санитарных ограничений часовой салон Watches & Wonders пришлось отменить, а Baselworld был перенесен на более поздний срок (а позже и вовсе закрыт). Шесть часовых брендов (Breitling, Bulgari, De Bethune, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie, MB&F) не растерялись и решили объединить усилия, организовав собственный мини-салон. Идея независимого децентрализованного мероприятия оказалось настолько успешной, что сейчас оно пользуется поддержкой города и Женевской палаты торговли, промышленности и услуг, а также Фонда высокого часового искусства (FHH) и Гран-при часового искусства Женевы (GPHG).

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geneva watch days
швейцарские часовые компании
швейцарские часы; высокое часовое искусство
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