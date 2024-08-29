Автор: Заррина Салимова, Женева, 29.08.2024.
Презентации, симпозиумы, конференции, дискуссии, экскурсии, выставки и благотворительный аукцион – насыщенная программа открывающихся сегодня Geneva Watch Days порадует профессионалов часовой индустрии и ценителей часового искусства.|
Présentations, symposiums, conférences, débats, visites guidées, expositions et vente aux enchères caritative : le généreux programme des Geneva Watch Days, qui s’ouvrent aujourd’hui, a de quoi réjouir les professionnels et les passionnés d’horlogerie.
Инициатива Geneva Watch Days появилась в разгар пандемии – в ставшем поворотным для швейцарской часовой индустрии 2020 году. Напомним, что тогда из-за санитарных ограничений часовой салон Watches & Wonders пришлось отменить, а Baselworld был перенесен на более поздний срок (а позже и вовсе закрыт). Шесть часовых брендов (Breitling, Bulgari, De Bethune, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie, MB&F) не растерялись и решили объединить усилия, организовав собственный мини-салон. Идея независимого децентрализованного мероприятия оказалось настолько успешной, что сейчас оно пользуется поддержкой города и Женевской палаты торговли, промышленности и услуг, а также Фонда высокого часового искусства (FHH) и Гран-при часового искусства Женевы (GPHG).
Женевские конвенции без России или Россия без них?25 и 26 августа все страны-члены Совета Безопасности ООН находятся в гостях у Женевы по случаю 75-й годовщины Женевских конвенций. Все, кроме одной.
Личная свобода и общая безопасностьВ Швейцарии, как и в любой демократической стране, два эти понятия часто приходят в противоречие. Недавнее убийство в Базеле вывело дискуссию на новый уровень.
О деньгах и цветах22 сентября швейцарский народ выскажет свое мнение по двум вопросам – реформе второго компонента пенсионной системы и инициативе о биоразнообразии.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Добавить комментарий