Часовая лихорадка в Женеве |La fièvre horlogère à Genève

Инициатива Geneva Watch Days появилась в разгар пандемии – в ставшем поворотным для швейцарской часовой индустрии 2020 году. Напомним, что тогда из-за санитарных ограничений часовой салон Watches & Wonders пришлось отменить, а Baselworld был перенесен на более поздний срок (а позже и вовсе закрыт). Шесть часовых брендов (Breitling, Bulgari, De Bethune, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie, MB&F) не растерялись и решили объединить усилия, организовав собственный мини-салон. Идея независимого децентрализованного мероприятия оказалось настолько успешной, что сейчас оно пользуется поддержкой города и Женевской палаты торговли, промышленности и услуг, а также Фонда высокого часового искусства (FHH) и Гран-при часового искусства Женевы (GPHG).