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четверг, 15 августа 2024 года   

Турецкий гамбит швейцарской часовой индустрии |Gambit turque de l’industrie horlogère suisse

Автор: , Женева-Берн, .

"А где же весь Rolex?" "В России, вестимо!" Photo © NashaGazeta

Экспорт швейцарских часов в Турцию резко возрос. Одно из объяснений: многие из них предназначены для российского рынка. Как это происходит?

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Les exportations horlogères suisses vers la Turquie ont pris l'ascenseur. L'une des explications possibles : nombre de ces montres sont destinées au marché russe. Comment ça marche ?

Восстановим цепочку известных событий. В феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, после чего несколько швейцарских часовых компаний по собственной инициативе приостановили поставки своей продукции в Россию, а некоторые даже закрыли там свои магазины. В марте правительство Конфедерации узаконило этот шаг, запретив продажу и экспорт предметов роскоши в Россию: с тех пор швейцарские компании не могли (и до сих пор не могут) экспортировать туда товары стоимостью более 300 швейцарских франков. В том числе и через третьи страны. Почти как оружие, хотя дебаты по поводу люкса были менее бурными, Наша Газета о них своевременно рассказывала.

Тем не менее, как подтвердят те, кто продолжает жить в России или бывает там наездами, швейцарские часы по-прежнему продаются, да и странно было бы, если бы прагматичные швейцарцы отказались от такого лакомого куска мирового рынка. Как же это происходит? Достаточно просто. Так же, как вода всегда находит дырочку, так и специалисты в области сбыта продукции, которую при всем желании нельзя отнести к товарам первой необходимости, решили обойти пресловутую гору и использовать реэкспортные платформы.

Одной из таких платформ удобно оказалась Турция, через которую, как знают наши читатели, сейчас приходится летать россиянам в отсутствие прямых рейсов. «Логично» поэтому, что тот же маршрут избрали и сопутствующие некоторым путешественникам товары. Во втором квартале 2023 года экспорт швейцарских часов в Турцию на 50 % превысил самый высокий показатель, зафиксированный до начала войны в Украине. И хотя некоторые из этих часов предназначаются для богатых российских граждан, покинувших свою страну, другие реэкспортируются непосредственно в Россию через посредников, пользующихся отсутствием турецких санкций против нее.

«Каждый раз, когда вводятся санкции, мы видим рост российско-турецких экономических отношений. Турция использует ограничения, действующие в отношении ее конкурентов, для развития собственной торговли с Россией. Кроме того, она может служить хабом для обхода санкций. Находясь долгое время в окружении санкционных стран (Ирак, Иран, Сирия), Турция стала мастером в этой области», - объяснила в эфире RTS Доротея Шмид, руководитель программы «Современная Турция и Ближний Восток» Французского института международных отношений.

Да, аппетит приходит во время еды. Москва позволяет Анкаре покупать у нее газ, а в ответ та оставляет открытым для России свое воздушное пространство, турецкие аэропорты и порты поставляют российским коллегам сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы, автомобили, запчасти и, как выяснилось, часы.

Что же происходит с часами, благополучно пересекшими турецкую границу и добравшимися до места назначения – ведь, как мы помним, швейцарские бренды прекратили торговлю в России? Их перепродажей занимаются местные дистрибьюторы: восстановив клиентские файлы закрывшихся швейцарских компаний, они пользуются контактами потенциальных покупателей в России. Иными словами, цепочка посредников немного удлинилась, а цена на часы немного повысилась, но для олигархов и иже с ними это мало что меняет – они же и раньше не сами в магазинах отоваривались.

Представители Swatch Group (Breguet, Omega, Tissot и др.) и Rolex не стали отрицать возможность того, что их часы могут оказаться в России после прохождения через Турцию, указав, однако, что их судьба «вне их контроля», и предположив, что некоторые розничные торговцы продают довоенные запасы, сохранившиеся на их складах. Солидные же запасы, однако!

Breitling, Patek Philippe, Piaget, Zenith и Hublot не ответили на этот вопрос. Ни одна из марок не прокомментировала также меры, принятые для предотвращения реэкспорта их продукции в Россию. Надо ли понимать, что таких мер просто нет?

При этом по мнению Ива Бугманна, президента Швейцарской федерации часовой промышленности, швейцарские бренды неукоснительно соблюдают санкции. Что касается турецкого рынка, то «пока нет ничего, что позволило бы нам указать на какие-либо конкретные события, свидетельствующие об обходе санкций», - пояснил он, добавив: «Мы уже переживали подобные периоды роста до войны в Украине».

Формально к часовщикам трудно придраться, ведь они могут сказать, что экспортируют только в Турцию, а отслеживание дальнейшей судьбы их продукции не входит в их обязанности. Однако здравый смысл подсказывает, что они, мягко говоря, лукавят. Каждый владелец швейцарских часов знает, что для того, чтобы активировать гарантию, многие марки требуют от конечного покупателя регистрации, а потому они знают, где оседают их часы, которые через некоторое время неизбежно возвращаются к ним для гарантийного и прочего обслуживания.  Так что надо только захотеть. Но возможности часовых брендов явно не совпадают на этот раз с их желаниями.

А пытались ли швейцарские власти, ответственные за соблюдение санкций, выяснить подробности этого резкого роста экспорта? Некоторые эксперты сомневаются в этом и обвиняют Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) в том, что он закрывает глаза на реэкспорт швейцарских часов в Россию. Со своей стороны, SECO заявляет, что систематически преследует нарушения и «постоянно анализирует торговые потоки с целью выявления факторов риска обхода санкций в отношении товаров». При этом SECO признает, что этот сектор подвержен большему риску, чем другие.

Часы – не единственные предметы роскоши, экспорт которых в Турцию увеличился. Еще более впечатляющий рост показали поставки ювелирных изделий, также подпадающих по принятые в 2022 году санкции. Поведение SECO идентично тому, что зафиксировано в отношении часового сектора.

Очевидно, что Турция, как и Швейцария, пытается усидеть на двух стульях и сохранить связи с Россией, не теряя связей с Западом – напомним, страна является членом НАТО. Посмотрим, какой из стульев в итоге перетянет.
  

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швейцарские часы
швейцарская часовая промышленность
экспорт швейцарских часов
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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