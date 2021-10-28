Наша Газета регулярно рассказывает о часовом аукционе Only Watch. Кому интересно, смогут вернуться к прежним нашим публикациям, а мы лишь напомним кратко, что Only Watch – это первый в мире часовой благотворительный аукцион, традиционно проходящий под патронатом принца Монако Альберта. Суть проста – ведущие часовые марки выставляют на аукцион по одному уникальному изделию, специально созданному по этому случаю. Все собранные средства передаются Монакской Ассоциации против миопатии – таким научным термином определяется прогрессивная мышечная дистрофия или мышечная дистрофия Дюшенна, и лишь один процент Ассоциация удерживает на административные и прочие расходы. Чтобы вы понимали размах проекта, уточним, что на последнем до-ковидном аукционе, прошедшем в Женеве в ноябре 2019 года, за два часа было собрано 44,821,000 швейцарских франков.

Одним из первых часовщиков, поддержавших это неординарное начинание, стал давний партнер Нашей Газеты Франсуа-Поль Журн – о новой модели, созданной им специально для аукциона этого года, намеченного на 4 ноября, мы уже рассказывали.

Список участников Only Watch неуклонно растет, на этот раз на нем дебютирует Bvlgari, еще один частый гость нашего издания. Бренд, «Римская змейка» которого была удостоена два года назад главной премии часовой индустрии, решили поддержать благотворительный аукцион выпуском часов Octo Finissimo Perpetual Calendar Tantalum.

Этот уникальный экземпляр обладает основными характеристиками предшествующих моделей. Мануфактурный механизм оснащён самым загадочным усложнением – вечным календарем, отражающим все грани календарного исчисления до конца февраля 2100 года. Запущенные в 2021 году, эти часы изначально были предложены в титановом либо платиновом корпусе толщиной 5,8 мм и являются седьмым мировым рекордом Bvlgari в создании ультратонких часов.

Для часов, предназначенных на аукцион Only Watch, в Bvlgari решили выбрать тантал – один из наиболее редких и своеобразных металлов, обладающий уникальными свойствами. Он чрезвычайно стоек к коррозии и абсолютно биосовместим, в силу чего применяется в производстве медицинских имплантатов, ядерной энергетике и электронике. Плотность тантала – 16,6 г/куб.см, что делает компоненты из него вдвое тяжелее сделанных из стали. Материал, использованный Bvlgari в часах для Only Watch, максимально чист: степень его чистоты близка к 100%.

Название тантала, открытого в 1802 году шведским химиком Андерсом Густавом Экебергом, отсылает нас к греческой мифологии. Тантал был королём Лидии, сыном Зевса и нимфы Плуто. Неугодный богам, он был обречён ими на вечное мученичество. Сюжет породил идиому «танталовы муки», означающую нескончаемые и невыносимые страдания из-за невозможности получить желаемое.

Тантал в два раза твёрже титана и его весьма трудно обрабатывать, хотя и не до такой степени, чтобы говорить о танталовых муках! Тем не менее, при программировании металлорежущего станка для обработки тантала нужно учитывать его свойства, подбирая соответствующую оснастку, а также оптимальную скорость вращения фрезы. Для сравнения: изготовление танталового корпуса занимает в четыре раза больше времени, чем изготовление корпуса из золота.

В часы установлен механизм 2,75-миллиметровой толщины, шедевр миниатюризации в часовом деле. Он приводит во вращение часовую и минутную стрелки, а также переключает все указатели вечного календаря: секторные указатели даты и високосного цикла, а также классические указатели дня недели и месяца. Установка календарных указателей производится с помощью трёх корректоров, установленных на боковой поверхности корпуса: корректор даты находится в положении «2 часа», месяца – «4 часа», дня недели – между «8» и «9» часов.

Тёмно-синий циферблат часов Octo Finissimo Perpetual Calendar Tantalum, созданных для Only Watch, выбран как гармоничное дополнение характерного тона тантала. В подтверждение цели этого уникального творения высокого часового искусства в обозначение ноября на указателе месяца включена аббревиатура Only Watch, выполненная оранжевой краской – кодовым цветом аукциона этого года.

Очень надеемся, что часы привлекут интерес знатоков и будут проданы за максимальную цену, послужа таким образом благородному делу.