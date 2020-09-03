Конечно, все наши читатели знают итальянский бренд, основанный в 1884 году, производящий различные предметы роскоши (ювелирные изделия, часы, духи, аксессуары из кожи) и владеющий отелями класса люкс. Никакие деловые отношения Bvlgari и Нашу Газету не связывают, тем не менее в последнее время название это часто появляется на наших страницах. Ну как было не показать вам изумительной красоты изделия, отмеченные в прошлом году премией высокого часового искусства и не рассказать о четкой гражданской позиции, занятой брендом во время санитарного кризиса?

Но кризис кризисом, убытки убытками, а жизнь продолжается, и набор моделей, представленных Bvlgari в Женеве на прошлой неделе в рамках Geneva Watch Days, наглядно продемонстрировал, что мастера бренда трудились не покладая рук.





Прежде всего следует отметить новые Octo Finissimo Tourbillon Chronograph, ведь это – шестой мировой рекорд тонкости: автоматические скелетонированные часы с турбийоном и хронографом в корпусе толщиной всего 7,4 мм продолжают список экстраординарных достижений Octo, начало которой было положено в 2014 году. В механизме часов, толщина которого составляет всего 3,5 мм, объединены однокнопочный хронограф и турбийон. Энергия для функционирования механизма обеспечивается системой автоматического завода с периферийной массой. На рынке не существует аналогов по функциональным характеристикам и столь малой толщине механизма. Для реализации этой новаторской разработки потребовались самые совершенные технические решения, включающие горизонтальное сцепление хронографического устройства и использование колонного колеса.





Особый интерес профессионалов вызвала новая серия Bvlgari Bvlgari Aluminium, возродившая страсти, разгоревшиеся в 1998 году вокруг часов люксового класса в алюминиевом корпусе. Выполненные в сразу узнаваемом элегантном стиле Bvlgari, новые трехстрелочники и хронограф действительно производят сильное впечатление.





Ценителям и коллекционерам адресованы новые часы Gérald Genta Arena Bi-Retrograde Sport, выполненные в неподражаемой манере Жеральда Женты, величайшего часового дизайнера ХХ века, чей бренд был приобретён компанией Bvlgari в 2000 году. Массивный круглый корпус знаковой коллекции Arena на этот раз представлен с широким профилированным ободком из шлифованного титана.



Модель 2020 года Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 100m, воплощающая новое видение современных спортивных часов класса люкс, предлагается теперь также в версии с синим циферблатом.



На выставке были также представлены разнообразные новинки женской коллекции Serpenti Seduttori в сияющем бриллиантовом исполнении, во главе дебютом 2020 года – Serpenti Seduttori Tourbillon, единственными в своём роде женскими часами с самым маленьким турбийоном, существующем на сегодняшнем рынке.





Выставка в рамках Geneva Watch Days была доступна только для профессионалов и избранных представителей прессы, но все новые модели уже поступили в продажу в бутики бренда во всем мире. Налетайте!