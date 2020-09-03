Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 3 сентября 2020 года   

Мировой рекорд и "рядовые" достижения Bvlgari|Bvlgari, un nouveau record mondial et d’autres accomplissements

Автор: НГ, Женева, 3. 09. 2020. Просмотров: 242

© NashaGazeta

Выставка Geneva Watch Days, ставшая единственным масштабным мультибрендовым событием часовой индустрии в этом году, проходила в Женеве с 26 по 29 августа. В рамках экспозиции в Ritz Carlton Hôtel de la Paix Дом Bvlgari представил целый ряд новинок. 

|

L’exposition Geneva Watch Days, le seul grand événement horlogère de cette année, à eu lieu du 26 au 29 août. Bvlgari a pris quartier dans Ritz Carlton Hôtel de la Paix et a présenté ses nouveautés.

Конечно, все наши читатели знают итальянский бренд, основанный в 1884 году, производящий различные предметы роскоши (ювелирные изделия, часы, духи, аксессуары из кожи) и владеющий отелями класса люкс. Никакие деловые отношения Bvlgari и Нашу Газету не связывают, тем не менее в последнее время название это часто появляется на наших страницах. Ну как было не показать вам изумительной красоты изделия, отмеченные в прошлом году премией высокого часового искусства и не рассказать о четкой гражданской позиции, занятой брендом во время санитарного кризиса?

Но кризис кризисом, убытки убытками, а жизнь продолжается, и набор моделей, представленных Bvlgari в Женеве на прошлой неделе в рамках Geneva Watch Days, наглядно продемонстрировал, что мастера бренда трудились не покладая рук.  



Прежде всего следует отметить новые Octo Finissimo Tourbillon Chronograph, ведь это – шестой мировой рекорд тонкости: автоматические скелетонированные часы с турбийоном и хронографом в корпусе толщиной всего 7,4 мм продолжают список экстраординарных достижений Octo, начало которой было положено в 2014 году. В механизме часов, толщина которого составляет всего 3,5 мм, объединены однокнопочный хронограф и турбийон. Энергия для функционирования механизма обеспечивается системой автоматического завода с периферийной массой. На рынке не существует аналогов по функциональным характеристикам и столь малой толщине механизма. Для реализации этой новаторской разработки потребовались самые совершенные технические решения, включающие горизонтальное сцепление хронографического устройства и использование колонного колеса.



Особый интерес профессионалов вызвала новая серия Bvlgari Bvlgari Aluminium, возродившая страсти, разгоревшиеся в 1998 году вокруг часов люксового класса в алюминиевом корпусе. Выполненные в сразу узнаваемом элегантном стиле Bvlgari, новые трехстрелочники и хронограф действительно производят сильное впечатление.



Ценителям и коллекционерам адресованы новые часы Gérald Genta Arena Bi-Retrograde Sport, выполненные в неподражаемой манере Жеральда Женты, величайшего часового дизайнера ХХ века, чей бренд был приобретён компанией Bvlgari в 2000 году. Массивный круглый корпус знаковой коллекции Arena на этот раз представлен с широким профилированным ободком из шлифованного титана.


Модель 2020 года Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 100m, воплощающая новое видение современных спортивных часов класса люкс, предлагается теперь также в версии с синим циферблатом.

На выставке были также представлены разнообразные новинки женской коллекции Serpenti Seduttori в сияющем бриллиантовом исполнении, во главе дебютом 2020 года – Serpenti Seduttori Tourbillon, единственными в своём роде женскими часами с самым маленьким турбийоном, существующем на сегодняшнем рынке.



Выставка в рамках Geneva Watch Days была доступна только для профессионалов и избранных представителей прессы, но все новые модели уже поступили в продажу в бутики бренда во всем мире. Налетайте!

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.87
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые правила въезда для транзитных пассажиров

 Пассажиры, прибывающие из входящих в «зону риска» регионов, больше не могут въезжать в Швейцарию транзитом через другую страну. Государственный секретариат по миграции (SEM) изменил правила, поскольку действующие ограничения на въезд часто обходились.

Всего просмотров: 2,542

Швейцария готовится к природным сюрпризам

 19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.

Всего просмотров: 1,256

Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?

 Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.

Всего просмотров: 1,219
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Новая эра в мониторинге аллергенов

 Швейцарская метеослужба MétéoSuisse приступила к реализации автоматической сети измерения пыльцы в режиме реального времени. Эти данные будут способствовать улучшению качества жизни страдающих от аллергии людей, к которым относятся более 20% населения Швейцарии.

Всего просмотров: 579

Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?

 Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.

Всего просмотров: 1,219

Швейцария готовится к природным сюрпризам

 19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.

Всего просмотров: 1,256
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top