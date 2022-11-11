Весь женевский, швейцарский и международный часовой бомонд собрался вчера в Театре Леман, где под поэтико-юмористическим руководством французского актера Эдуарда Баэра состоялась традиционная церемония награждения часовых моделей, отбиравшихся в течение года профессиональным жюри, состоящим из экспертов индустрии. Первым туром, так сказать, занимались 650 специалистов из Академии Гран-при Женевы. Последнее же слово осталось за 30 членами жюри во главе с известным британским историком, часовым журналистом, писателем Ником Фоулксом, который вчера вновь поразил публику своим эксцентричным одеянием и безупречным английским юмором.

Стоит напомнить, что, став президентом GPHG 5 лет назад, Рэймон Лоретан сразу заявил о намерении увеличить число участников, расширить географию конкурса, внести разнообразие в допускаемые к участию виды часов. В соответствии с этим планом в этом году в конкурсе приняли участие помимо наручных еще и настольные и напольные часы и появились новые имена: в общей сложности 40 швейцарских и 12 зарубежных брендов.

Ценителям высокого часового искусства есть за что благодарить организаторов Гран-при, предоставившим им возможность увидеть все модели вблизи и в одном месте: в музее Рат до 20 ноября проходит выставка всех номинантов, а также ателье Женевской часовой школы, где любой желающий может своими руками разобрать и собрать часовой механизм, проводятся семинары и лекции. (Мы уже предоставляли возможность нашим читателям полюбоваться часовыми новинками). Так что с главной задачей - популяризацией часового искусства - конкурс явно справляется хорошо, причем не только в пределах Швейцарии: выставка в музее Рат - часть мирового турне, она уже побывала в Нью-Дели, в Касабланке (это стало премьерой GPHG на африканском континенте), а после Женевы отправится в Цюрих и в Нью-Йорк.

После тщательного отбора в шорт-лист премии вошли 90 моделей более чем 50 брендов и независимых часовщиков. Часы представлены в 15 номинациях, каждая из которых отражает определенный современный тренд в часовой индустрии. Основные характеристики остаются неизменными на протяжении столетий: часы должны показывать время, какой бы диковиной ни была индикация, и стремиться к точности, преодолевая физические законы. В остальном не осталось запретов и табу, поэтому этот механический мир так привлекателен даже для новичков и неискушенной публики.

Ряд наблюдателей отметил некоторые неожиданности в предварительном выборе судей. Так, стальная модель Harley Quinn в 40-мм корпусе от Konstantin Chaykin (получившего в 2018 году в Женеве приз за дерзость), выпущенная в честь 30-летия подруги Джокера, попала в категорию «Женские часы», чем крайне затруднила финальный выбор жюри: яркий дизайн часов не укладывается в традиционные рамки требований данной номинации. На «Маленькую стрелку» претендовали часы с электронным механизмом IN-16 Nixie от другого российского бренда, Gelfman - единственные среди механических калибров. Для них попадание в шорт-лист уже хороший результат. Непросто объяснить попадание в категорию «Ювелирных часов» TAG Heuer Carrera Plasma: видимо, это обусловила новая технология выращивания искусственных бриллиантов разной формы. Впрочем, все эти примеры лишь подтверждают динамизм и гибкость самой премии.

Кто же стал счастливыми лауреатами GPHG- 2022? Представим их в соответствии с номинациями, начав, вопреки традиции, с обладателя главного приза: Гран-при «Золотая стрелка» получили часы Legacy Machine Sequential Evo бренда MB&F.

В номинации Женские часы могут участвовать часы для дам, имеющие только следующую индикацию - часы, минуты, секунды, простая дата (день месяца), запас хода, классические фазы луны. Они могут также быть украшены драгоценными камнями, но общим весом не более 9 карат. Лучшими среди кандидатов были признаны часы Tonda PF Automatic фирмы Parmigiani Fleurier.

К соревнованию в категории Женские часы с усложнениями допускаются модели со всеми видами классических и/или новаторских усложнений и индикаций: годовой календарь, вечный календарь, уравнение времени, сложные фазы луны, турбийон, цифровую или ретроградную индикацию времени, мировое время, двойное время или другие сложные функции. Приз достался часам Arceau Le temps voyageur от Hermès.

Требования к Мужским часам предъявляются такие же, как и к женским, но от них ожидается ярко выраженный брутальный дизайн. Победила модель Chronomètre Contemporain II от Akrivia.

Мужские часы с усложнениями могут иметь все виды классических и/или новаторских усложнений и индикаций: мировое время, двойное время или другие типы и не подпадают под определение категорий «Мужские часы» и «Часы с исключительной механикой». Награда в этой номинации также досталась Hermès - за модель Arceau Le temps voyageur. Обращаем ваше внимание на присутствие на циферблате Алма-Аты, Москвы и Самарканда.

В номинации Икона обсуждаются часы из знаковой коллекции возрастов более 20 лет, которая оказывает заметное влияние на историю часового дела и часовой рынок. Допускаются часы с кварцевыми механизмами. На этот раз жюри отдало предпочтение часам Monaco X Gulf от TAG Heuer.

Среди Часов с турбийоном лучшими были признаны Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton от H. Moser & Cie. К участию в соревновании в этой номинации допускаются мужские механические часы с как минимум одним турбийоном. Дополнительные усложнения не возбраняются.

Восторг знатоков всегда вызывают Часы с календарными и астрономическими усложнениями. За этот приз борются мужские механические часы, содержащие как минимум одну календарную и/или астрономическую функцию: указатель даты, годовой календарь, вечный календарь, уравнение времени, сложный индикатор фаз Луны и т. д. Допускаются дополнительные усложнения. Лауреатом стала модель Anywhere от Krayon - эти часы показывают время восхода и захода солнца в любой точке земного шара.

Часы с исключительной механикой - это часы со специальным механизмом, инновационной или сложной индикаций, любой акустической функцией, специальным спусковым механизмом, механизмом с ременным приводом или другой оригинальной и/или исключительной часовой концепцией. В этой категории победила модель FB 2RSM.2-1 от Ferdinand Berthoud.

Механические часы, имеющие индикацию хронографа, опускаются конкурсу и с дополнительными усложнениями. Голоса жюри были отданы модели 1941 Grönograaf Tantalum от Grönefeld. Братья Грёнефельд уже в третий раз удостаиваются высокой награды в Женеве, но, судя по их речи во время ее вручения, эмоции их от этого не затухают.

Любителям дайвинга наверняка интересны часы, чьи функции, материалы и дизайн подходят для занятия этим популярным видом подводного спорта. Лучшей на этот раз была признана модель Pelagos FXD от Tudor.

Многочисленные элегантные дамы в аудитории с нетерпением ожидали объявления победителя в номинации Ювелирные часы - смотре моделей, демонстрирующих исключительное мастерство в ювелирном искусстве и установке драгоценных камней, а также отличающихся выбором камней. В этой номинации часам Serpenti Misteriosi High Jewellery от Bulgari не оказалось равных.

Настоящих же знатоков интересуют Часы с художественными техниками, демонстрирующие исключительное владение одной или несколькими художественными техниками, такими как эмалирование, лакирование, гравировка, гильоширование, скелетонирование и т. д. Жюри было покорено моделью Ji-Ku от Voutilainen.

Часы с розничной ценой от 3 500 до 10 000 швейцарских франков соревнуются за приз “Маленькая стрелка”. В этой категории допустимы к участию смарт-часы. Приз достался модели Nuit Fantastique Dune Edition от Trilobe.

Еще более доступны публике часы из категории Часы-вызов: их розничная цена не должна превышать 3500 швейцарских франков. В этой категории допустимы к участию смарт-часы. Лучшими в этой категории оказались часы M.A.D.1 Red от M.A.D. Editions.

Среди новейших участников конкурса, Настольных и напольных часов, то есть механических приборов для измерения времени с длинным корпусом для установки на полу, на стене или на столе, модель Fontaine Aux Oiseaux automaton от Van Cleef & Arpels оставили конкурентов далеко позади. Никакая фотография не передаст очарования этих часов в сочетании с немыслимой техникой - уже ради того, чтобы увидеть только их, стоит отправиться до 20 ноября в музей Рат.

... Для одних вчерашняя церемония была привычным делом, для других она стала моментов триумфа, сбывшейся мечтой, для третьих - разочарованием. Но праздник точно был общим, так что будем ждать следующего, 23-го, в 2023 году.