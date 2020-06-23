С понедельника Швейцария практически вернулась к обычному ритму жизни: Федеральный совет снял большинство введенных с целью остановить распространение нового коронавируса ограничений, оставив в силе только закрытые для туристов из третьих стран границы и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек. Не все, однако, встретили эту новость с радостью. В частности, профессор эпидемиологии и глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиас Эггер в вышедших в воскресенье в ряде швейцарских газет интервью раскритиковал решение Федерального совета, назвав смягчение ограничительных мер преждевременным.

Напомним, что рабочая группа по вопросам Covid-19 была создана в начале эпидемии по мандату Конфедерации и представляет собой национальный научный консультативный орган, объединяющий экспертов, ученых и исследователей в области эпидемиологии, иммунологии, общественного здравоохранения, диагностики, профилактики и контроля инфекционных заболеваний, экономики, этики, права, социальной сферы, данным и моделированию. В принципе, именно по той причине, что швейцарские власти при принятии решений ориентировались на научную экспертизу, Конфедерация и возглавила рейтинг наиболее безопасных стран во время пандемии. Сейчас, впрочем, между правительством и учеными возникли серьезные разногласия.

По мнению Маттиаса Эггера, с научной точки зрения, снятие ограничений несет высокий риск потери контроля над ситуацией, если скорость распространения вируса снова увеличится. Эггер признает, что до сих пор Конфедерация успешно боролась с эпидемией, но в то же время отмечает, что количество ежедневно регистрируемых новых случаев заболевания возросло в течение последних двух недель, что, вероятно, связано с начавшимся 11 мая первым этапом выхода из карантина, когда заработали магазины, рестораны, музеи и библиотеки, а также было возобновлено преподавание в начальных и средних школах. Последствия других этапов снятия ограничений пока не изучены.

Индекс репродукции Covid-19, т.е. характеризующий заразность заболевания параметр, снова составляет 1 или даже выше, предполагает эксперт и предупреждает, что число заболевших может резко увеличиться в ближайшие несколько недель.

Эггер выделяет несколько слабых мест, указывая на то, что до сих пор не создана функциональная система мониторинга по всей стране. Кроме того, неясно, насколько эффективно налажены процедуры отслеживания контактов заболевших. Он также подчеркивает важность ношения масок – особенно во время выхода из локдауна. В целом, Эггер приходит к выводу, что Конфедерация пока не готова к снятию ограничений.

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний Женевского университетского госпиталя (HUG) Дидье Питте не совсем согласен с Эггером. Нужно двигаться в направлении выхода из локдауна, так как страна сейчас находится в лучшей санитарной ситуации, чем несколько месяцев назад, отметил он в комментарии телеканалу RTS. По его словам, если все будут соблюдать рекомендации и гигиенические меры, то ничего страшного не случится. «Важно, чтобы все понимали, что при малейшем симптоме нужно пройти тест, и что барьерные меры должны быть сохранены, насколько это возможно, и тогда все пройдет хорошо», - заявил он.

Добавим, что за последние сутки новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 18 человек, а всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне заразились 31 310 человек. Согласно санитарному бюллетеню от 22 июня, 1680 заболевших Covid-19 скончались. Медианный возраст инфицированных составил 52 года, госпитализированных – 71, скончавшихся – 83. Абсолютное большинство скончавшихся имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание, чаще всего, гипертонию, сердечно-сосудистые проблемы или диабет. В настоящее время в Конфедерации режим самоизоляции соблюдают 189 заболевших, а на карантине находится 641 человек.

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