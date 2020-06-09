Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 9 июня 2020 года   

Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?|Covid-19: quels pays ont le mieux géré l’épidémie?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 9. 06. 2020. Просмотров: 1480

Швейцария на вершине пирамиды. Нажмите на картинку, чтобы увидеть ее полностью © Deep Knowledge Group

Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.

|

Selon le classement établi par le Deep Knowledge Group, la Suisse est le pays le plus sûr du monde face à la pandémie de coronavirus. La Russie est 61e.

Конфедерация в очередной раз подтвердила свою репутацию «тихой гавани» – на этот раз с точки зрения управления коронакризисом. Швейцария была признана наиболее безопасной страной во время пандемии и заняла первое место в рейтинге, опубликованном международным консорциумом Deep Knowledge Group, специализирующимся на анализе научных данных.

При составлении рейтинга авторы учитывали 130 количественных и качественных параметров по шести основным критериям: эффективность карантина, управление, мониторинг и выявление случаев, готовность системы здравоохранения, способность к восстановлению и степень готовности к чрезвычайным ситуациям. Каждая из двух сотен вошедших в рейтинг стран получила определенное количество очков, а затем страны были ранжированы по четырем группам коронавирусной безопасности, исходя из набранных баллов.

В первую десятку рейтинга, кроме Конфедерации, также вошли Германия, Израиль, Сингапур, Япония, Австрия, Китай, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Наиболее пострадавшие от Covid-19 США, лидирующие в мире как по числу заболевших (почти 2 млн человек), так и по количеству летальных исходов (около 110 000), оказались на 58-м месте. Швеция, которую все критикуют за то, что она фактически ничего не предпринимает для сдерживания эпидемии, заняла 65-ю строчку рейтинга.

Грузия заняла 39-е место, Россия – 61-е, Беларусь – 63-е, Украина – 66-е. Другие страны Восточной Европы и Центральной Азии расположились в следующем порядке: Казахстан (71-е), Азербайджан (75-е), Армения (81-е), Кыргызстан (108-е), Узбекистан (121), Таджикистан (124).

Любопытно, что Deep Knowledge Group составила первый рейтинг наиболее подготовленных к пандемии стран два месяца назад, и тогда Швейцария заняла 11-е место, а в первую тройку вошли Израиль, Германия и Южная Корея. Авторы исследования отметили, что в начале пандемии во главе рейтинга оказались страны, которые могли быстро реагировать на кризисы и обладали высокой степенью готовности к чрезвычайным ситуациям, а сейчас более высокие места заняли страны с устойчивой и способной к восстановлению экономикой. Так, Швейцария и Германия заняли две первых строчки именно благодаря гибкости своей экономики, а также, как подчеркивают авторы исследования, благодаря тому, что они стараются опираться на факты и использовать научно обоснованный подход при смягчении ограничительных мер, не жертвуя при этом общественным здоровьем и безопасностью.

Стоит отметить, что швейцарцы не почивают на лаврах от осознания того, что они «лучшие в мире», и не устают спорить об эффективности принятых правительством мер. Не слишком ли мало проводилось тестов? Нужно ли было закрыть границы раньше? Почему в марте внезапно пропали дезинфицирующие средства и маски? Можно ли было этого избежать? И вообще: можно ли было выйти из коронакризиса с меньшими потерями? Сами власти, к слову, также не спешат наградить себя орденом «за успешное руководство страной во время пандемии»: напротив, политики не устают повторять, что расслабляться пока рано. Так, в недавнем интервью телеканалу RTS федеральный советник Ги Пармелен напомнил об огромных вызовах, с которыми столкнутся экономика и общество во время выхода из локдауна. По словам Пармелена, Федеральному совету нужно найти баланс между возвращением к нормальной жизни и необходимостью по-прежнему соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать второй волны эпидемии, которая «была бы катастрофической для нашей экономики». Он также признал, что страна переживет довольно трудные месяцы или даже годы, но роль органов власти как раз и заключается в том, чтобы руководить этим этапом.

Добавим, что в Швейцарии сохраняется положительная динамика заболеваемости. За последние сутки власти зарегистрировали семь новых случаев заражения и ни одного летального исхода. Всего с начала эпидемии, согласно санитарному бюллетеню от 8 июня, в Конфедерации и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 30 972 человек, 1661 заболевший скончался.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 собраны в тематическом досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 70.97
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария открывает границы с Европой

 С 15 июня будут сняты ограничения на въезд в Конфедерацию для жителей всех стран-членов ЕС/ЕАСТ и Великобритании.

Всего просмотров: 2,037

Цюрихский госпиталь в центре скандала

 Университетский госпиталь Цюриха (USZ) уволил врача, который сообщил о злоупотреблениях в клинике кардиохирургии.

Всего просмотров: 1,630

Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?

 Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.

Всего просмотров: 1,480
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?

 Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.

Всего просмотров: 1,480

Коррупция на экспорт

 В интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.

Всего просмотров: 729

Легенда о швейцарском рае. 10. Швейцарские Альпы – символ красоты и надежности

 Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.

Всего просмотров: 991
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top