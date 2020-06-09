Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?

Конфедерация в очередной раз подтвердила свою репутацию «тихой гавани» – на этот раз с точки зрения управления коронакризисом. Швейцария была признана наиболее безопасной страной во время пандемии и заняла первое место в рейтинге, опубликованном международным консорциумом Deep Knowledge Group, специализирующимся на анализе научных данных.

При составлении рейтинга авторы учитывали 130 количественных и качественных параметров по шести основным критериям: эффективность карантина, управление, мониторинг и выявление случаев, готовность системы здравоохранения, способность к восстановлению и степень готовности к чрезвычайным ситуациям. Каждая из двух сотен вошедших в рейтинг стран получила определенное количество очков, а затем страны были ранжированы по четырем группам коронавирусной безопасности, исходя из набранных баллов.

В первую десятку рейтинга, кроме Конфедерации, также вошли Германия, Израиль, Сингапур, Япония, Австрия, Китай, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Наиболее пострадавшие от Covid-19 США, лидирующие в мире как по числу заболевших (почти 2 млн человек), так и по количеству летальных исходов (около 110 000), оказались на 58-м месте. Швеция, которую все критикуют за то, что она фактически ничего не предпринимает для сдерживания эпидемии, заняла 65-ю строчку рейтинга.

Грузия заняла 39-е место, Россия – 61-е, Беларусь – 63-е, Украина – 66-е. Другие страны Восточной Европы и Центральной Азии расположились в следующем порядке: Казахстан (71-е), Азербайджан (75-е), Армения (81-е), Кыргызстан (108-е), Узбекистан (121), Таджикистан (124).

Любопытно, что Deep Knowledge Group составила первый рейтинг наиболее подготовленных к пандемии стран два месяца назад, и тогда Швейцария заняла 11-е место, а в первую тройку вошли Израиль, Германия и Южная Корея. Авторы исследования отметили, что в начале пандемии во главе рейтинга оказались страны, которые могли быстро реагировать на кризисы и обладали высокой степенью готовности к чрезвычайным ситуациям, а сейчас более высокие места заняли страны с устойчивой и способной к восстановлению экономикой. Так, Швейцария и Германия заняли две первых строчки именно благодаря гибкости своей экономики, а также, как подчеркивают авторы исследования, благодаря тому, что они стараются опираться на факты и использовать научно обоснованный подход при смягчении ограничительных мер, не жертвуя при этом общественным здоровьем и безопасностью.

Стоит отметить, что швейцарцы не почивают на лаврах от осознания того, что они «лучшие в мире», и не устают спорить об эффективности принятых правительством мер. Не слишком ли мало проводилось тестов? Нужно ли было закрыть границы раньше? Почему в марте внезапно пропали дезинфицирующие средства и маски? Можно ли было этого избежать? И вообще: можно ли было выйти из коронакризиса с меньшими потерями? Сами власти, к слову, также не спешат наградить себя орденом «за успешное руководство страной во время пандемии»: напротив, политики не устают повторять, что расслабляться пока рано. Так, в недавнем интервью телеканалу RTS федеральный советник Ги Пармелен напомнил об огромных вызовах, с которыми столкнутся экономика и общество во время выхода из локдауна. По словам Пармелена, Федеральному совету нужно найти баланс между возвращением к нормальной жизни и необходимостью по-прежнему соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать второй волны эпидемии, которая «была бы катастрофической для нашей экономики». Он также признал, что страна переживет довольно трудные месяцы или даже годы, но роль органов власти как раз и заключается в том, чтобы руководить этим этапом.

Добавим, что в Швейцарии сохраняется положительная динамика заболеваемости. За последние сутки власти зарегистрировали семь новых случаев заражения и ни одного летального исхода. Всего с начала эпидемии, согласно санитарному бюллетеню от 8 июня, в Конфедерации и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 30 972 человек, 1661 заболевший скончался.

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