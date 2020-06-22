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вторник, 23 июня 2020 года   

Covid-19: Федеральный совет снимает почти все ограничения|Covid-19: le Conseil fédéral lève presque toutes les restrictions

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22. 06. 2020. Просмотров: 1024

Президент Конфедерации Симонетта Соммаруга. Скриншот трансляции брифинга от 19 июня

В понедельник Швейцария возвращается к практически нормальной жизни: с 22 июня отменяется большая часть мер борьбы с новым коронавирусом. Под запретом до конца августа остаются только крупные мероприятия с участием более 1000 человек.

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La Suisse retourne à la quasi-normalité. Les mesures de lutte contre le coronavirus seront pour la plupart levées le lundi 22 juin. Seules les grandes manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites jusqu’à fin août.

С начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 31 292 человек, при этом в пятницу власти сообщили о 17 новых случаях заражения, в субботу - о 26, а в воскресенье – о 35. Согласно санитарному бюллетеню от 21 июня, 4015 заболевшим понадобилась госпитализация, 1680 заразившихся SARS-CoV-2 скончались. На настоящий момент режим самоизоляции соблюдают 187 заболевших, а на карантине находятся 622 контактировавших с ними человека.

Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, Федеральный совет принял решение о дальнейших послаблениях ограничительных мер, введенных с целью остановить распространение нового коронавируса.

С понедельника разрешено практически все

Напомним, что, в соответствии с Законом об эпидемиях, санитарное положение в стране рассматривается как «нормальное», «особое» и «чрезвычайное». На состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции президент Швейцарии Симонетта Соммаруга объявила об отмене «чрезвычайного» и возвращению к «особому» положению, что означает, что практически все компетенции теперь снова находятся в руках кантонов. В случае возникновения второй волны эпидемии приоритетное право принимать решения будут иметь кантоны, а федеральные департаменты должны будут обеспечить быстрый доступ к подробной информации и гарантировать предоставление необходимых лекарственных препаратов и средств защиты.

С сегодняшнего дня начинается четвертый этап снятия ограничений. Правительство разрешило проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек, при этом организаторы должны гарантировать возможность отслеживания контактов и обеспечить, чтобы максимальное количество людей, с которыми необходимо будет связаться санитарным службам, не превышало 300 человек, например, путем разделения пространства на разные сектора. С сентября вновь будут разрешены крупные мероприятия с участием более 1000 человек при условии, что эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

С 22 июня снова можно употреблять напитки в барах стоя (ранее – только сидя за столиком), а «комендантский час» в ресторанах, ночных клубах и на дискотеках отменен.

Правительство также решило упростить и унифицировать санитарные правила: отныне все публичные места должны иметь план защиты, в то время как для отдельных компаний или учебных заведений больше не будет никаких специфических правил.

Безопасная дистанция сокращена с двух до полутора метров. При более близком контакте на протяжении более 15 минут риск заражения остается очень высоким, отмечается в правительственном коммюнике. Меньшее расстояние можно соблюдать при условии ношения маски или наличия перегородок. На концертах и в кино нужно оставлять одно пустое место между двумя людьми. В тех случаях, когда невозможно соблюдать дистанцию, например, на мероприятиях или в школе, нужно вести список контактов, чтобы связаться с потенциально инфицированными людьми при обнаружении случая заболевания.

Риторика в отношении масок кардинально изменилась: если ранее власти подчеркивали, что маску должны носить только заболевшие, то сейчас отмечают, что «ношение маски значительно снижает риск заражения». Маски настоятельно рекомендуется носить в общественном транспорте, когда невозможно сохранять безопасное расстояние. Кроме того, маски обязательны на политических и гражданских демонстрациях.

Власти больше не рекомендуют по возможности работать из дома и подчеркивают, что этот вопрос должны решать работодатели. Люди из группы риска теперь также могут вернуться на работу.

Федеральный совет взывает к индивидуальной ответственности и напоминает о необходимости продолжать соблюдать правила гигиены и социальной дистанции, оставлять свои контактные данные в случае необходимости, проходить тест при наличии симптомов, а также соблюдать режимы самоизоляции и карантина, если это требуется.

Прорыв в лечении Covid-19

Тем временем, изучение нового коронавируса продолжается: ученые из Оксфорда объявили, что стероидный препарат дексаметазон на треть снижает смертность среди пациентов с тяжелыми формами Covid-19. В исследовании принимали участие 11 500 пациентов и более 150 британских больниц. Дексаметазон – это недорогой и легкодоступный противовоспалительный препарат, известный на протяжении уже более полувека.

«Это первое доказанное лечение, которое снижает смертность находящихся на аппаратах искусственного дыхания пациентов с Covid-19», - прокомментировал в своем заявлении глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус и назвал открытие британских ученых научным прорывом, который спасет многие жизни. ВОЗ проведет мета-анализ исследования и обновит рекомендации для лечения пациентов с новым коронавирусом, уточнив схему применения дексаметазона.

На данном этапе ни одно другое лечение не дало убедительных результатов. В частности, противовирусный препарат ремдесивир показал некоторую эффективность в ускорении выздоровления госпитализированных с Covid-19 пациентов, но не в предотвращении смертельных исходов. Что же касается гидроксихлорохина, то Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отказалось от его использования для лечения больных новым коронавирусом, а на прошлой неделе и ВОЗ объявила о прекращении клинических испытаний препарата, сделав вывод, что он не снижает смертность пациентов с Covid-19. Многие эксперты считают, что наиболее эффективным лечением Covid-19 станет комбинация нескольких препаратов, например, доз дексаметазона с противовирусными средствами.

Беременные могут быть в группе риска?

Конфедерация не включила беременных женщин в категорию лиц, подверженных особому риску при заболевании Covid-19. На практике это означало, что работодатель мог заставить беременную продавщицу, учительницу или медсестру работать в разгар эпидемии.

Исследований на эту тему пока еще очень мало, но некоторые из них показывают, что новый коронавирус может поразить плаценту – орган, который питает малыша в течение всего периода беременности, сообщает Le Temps. Неизвестно, каким образом это может повлиять на здоровье ребенка, но не исключено, что это может привести к ухудшению обмена веществ между матерью и плодом. Заведующая акушерским отделением Университетского госпиталя Женевы (HUG) Бегонья Мартинес, впрочем, отметила в комментарии Le Temps, что госпиталь располагает данными о более чем 1000 беременных женщин, зараженных Covid-19, но случаи попадания инфекции в плаценту очень редки. При этом большинство новорожденных не имеют симптомов.

Согласно другим исследованиям, продолжает Le Temps, беременные женщины без сопутствующих заболеваний, например, диабета, имеют такие же факторы риска, как и люди в возрасте 60 лет: от 3% до 11% зараженных беременных женщин нуждаются в интенсивной терапии, причем заболевшие на поздних сроках беременности чаще имеют проблемы с дыханием.

В ожидании более точных результатов исследований эксперты cо страниц Le Temps призывают применять принцип предосторожности и лучше охранять здоровье женщин, защищая их законом и трудовым законодательством.

Дети – не векторы эпидемии

По неизвестным пока причинам дети менее чувствительны к Covid-19, чем взрослые. По результатам недавнего исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, вероятность заболевания у лиц моложе 20 лет вдвое ниже, чем у лиц старше 20 лет. Кроме того, среди подростков в возрасте от 10 до 19 лет доля пациентов, сообщающих о симптомах после заражения новым коронавирусом, составляет 21%, а в возрастной группе старше 70 лет – 69%.

Тем не менее, новый коронавирус может вызывать у детей тяжелое мультисистемное воспалительное заболевание, похожее на синдром Кавасаки и проявляющееся воспалением кровеносных сосудов и высокой температурой. Возможно, такое проявление коронавируса связано с реакцией иммунной системы на инфекцию.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.

 

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