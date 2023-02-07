В Швейцарии хотят запретить нацистскую символику |Les symboles nazis seront peut-être interdits en Suisse

В отличие от других европейских стран, в Швейцарии, практически обойденной Второй мировой войной, нет законодательства, которое запрещало бы выставление напоказ и продажу предметов с нацистской символикой: их можно встретить, например, на аукционах – как широкого профиля, так и специализированных. Еще в 2012 году мы рассказывали о вспыхнувшей дискуссии на тему, продавать или нет в швейцарских книжных магазинах программное сочинение Гитлера «Mein Kampf» – до 1945 года была распродано 10 млн экземпляров, одним из них можно «полюбоваться» в женевском Фонде Бодмера. Тогда победила свобода слова, и такой подход поддержал, в частности, проживавший на тот момент в Швейцарии Михаил Ходорковский, при этом назвав гитлеровский текст «омерзительным».