Автор: Надежда Сикорская, Берн, 7. 02. 2023.
Давно пора! Скажет любой нормальный человек, удивившись, что это еще не сделано.|
Il était temps, dirait chaque personne lucide, en s’étonnant que ce ne soit pas encore le cas.
В отличие от других европейских стран, в Швейцарии, практически обойденной Второй мировой войной, нет законодательства, которое запрещало бы выставление напоказ и продажу предметов с нацистской символикой: их можно встретить, например, на аукционах – как широкого профиля, так и специализированных. Еще в 2012 году мы рассказывали о вспыхнувшей дискуссии на тему, продавать или нет в швейцарских книжных магазинах программное сочинение Гитлера «Mein Kampf» – до 1945 года была распродано 10 млн экземпляров, одним из них можно «полюбоваться» в женевском Фонде Бодмера. Тогда победила свобода слова, и такой подход поддержал, в частности, проживавший на тот момент в Швейцарии Михаил Ходорковский, при этом назвав гитлеровский текст «омерзительным».
Швейцарский паспорт после пяти лет пребывания в стране?К этому призывает новая народная инициатива.
Новый Казахстан?Центрально-азиатская республика, переживающая сейчас процесс политического обновления, стремится привлечь больше иностранных инвестиций, в том числе швейцарских.
Три вечера с Хатией БуниатишвилиПопулярная грузинская пианистка исполнит Концерт № 1 П. И. Чайковского в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
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