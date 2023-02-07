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В Швейцарии хотят запретить нацистскую символику|Les symboles nazis seront peut-être interdits en Suisse

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 7. 02. 2023.

(DR)

Давно пора! Скажет любой нормальный человек, удивившись, что это еще не сделано.

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Il était temps, dirait chaque personne lucide, en s’étonnant que ce ne soit pas encore le cas.

В отличие от других европейских стран, в Швейцарии, практически обойденной Второй мировой войной, нет законодательства, которое запрещало бы выставление напоказ и продажу предметов с нацистской символикой: их можно встретить, например, на аукционах – как широкого профиля, так и специализированных. Еще в 2012 году мы рассказывали о вспыхнувшей дискуссии на тему, продавать или нет в швейцарских книжных магазинах программное сочинение Гитлера «Mein Kampf» – до 1945 года была распродано 10 млн экземпляров, одним из них можно «полюбоваться» в женевском Фонде Бодмера.  Тогда победила свобода слова, и такой подход поддержал, в частности, проживавший на тот момент в Швейцарии Михаил Ходорковский, при этом назвав гитлеровский текст «омерзительным». 

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