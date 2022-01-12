Автор: Надежда Сикорская, Берн, 12. 01. 2022.
Усталость от нескончаемой пандемии коронавируса и связанной с ней неуверенностью в завтрашнем дней перерастает у некоторых в агрессию, привлекающую внимание служб безопасности.|
La fatigue générale liée à la pandémie interminable et l’instabilité qu’elle impose, provoque chez certaines personnes l’agressivité digne de l’attention des services de sécurité.
С самого начала пандемии коронавируса мы начали поднимать болезненную тему всплывания на поверхность всех самых низменных инстинктов, самых иррациональных страхов и абсурдных теорий, на которые только способны представители рода человеческого. Объективно – в этом нет ничего удивительного, в моменты кризиса всегда именно «это» и всплывает. Но субъективно – диву даешься, читая и слушая рассуждения некоторых граждан. При этом, если бы дело ограничивалось одними разговорами, это было бы полбеды, но словесный экстремизм подчас переходит в физический и привлекает самое серьезное внимание швейцарской Службы предупреждения экстремизма и радикализации – участились случаи обращения в Службу граждан, не на шутку обеспокоенных поведением окружающих.
«К нам все чаще обращаются за советом граждане, обеспокоенные тем, что члены их семей, друзья или соседи чрезмерно увлеклись теориями заговора, распространившимися в связи с вакцинацией и вообще с пандемией коронавируса. Насколько, что, по мнению ходатаев, эти люди начинают представлять опасность для общества»,- рассказала в эфире RTS представитель отдела безопасности муниципалитета Берна Кристина Стеффен.
Швейцария – не страна советов, но пока именно советами ограничиваются сотрудники отдела безопасности административной столицы страны, объясняя гражданам, как правильно реагировать на представляющиеся им неадекватными заявления и поведение, и даже опубликовав соответствующие инструкции на сайте муниципалитета. Сотрудники Службы предупреждения экстремизма и радикализации знают о проблеме не понаслышке, ведь часто гнев граждан, несогласных с принимаемыми правительством ограничительными санитарными мерами, бывает обращен на них самих и их коллег из муниципальных органов.
Описываемая ситуация касается не только Берна. В Винтертуре (кантон Цюрих), первым в Швейцарии создавшем пять лет назад Службу предупреждения экстремизма и радикализации, она точно такая же, и местные профессионалы не теряют бдительности, отмечая, что границы между различными видами экстремизма все больше стираются.
Аналогичные службы созданы, в той или иной форме, в Цюрихе, Бьенне и Женеве. Заметим, что Бьенн и Женева рапортуют об отсутствии особо серьезных случаев, что довольно удивительно, если помнить о событиях прошлого года.
Муниципальная полиция Цюриха зафиксировала, прежде всего, беспорядки, порой с применением насилия, во время демонстраций против ограничительных санитарных мер – как и в Берне, в ходе несанкционированных акций на Федеральной площади осенью прошлого года.
Несмотря на наметившееся разряжение обстановки, Разведывательная служба Конфедерации обеспокоена тем, что часть лиц, не согласных с принимаемыми правительством мерами, «рекомендует, поощряет и совершает акты насилия», по словам представителя службы Леи Раппо, которая подчеркивает, что это касается экстремистов как правого, так и левого толка.
Профессионалы Национальной сети безопасности Конфедерации называют эти участившиеся проявления экстремизма «монотематическими», то есть основанными на одной и той же теме – теории заговора на почве пандемии. Очередным триггером стало введение в обиход сертификата Covid.
Перед лицом этой новой опасности власти страны намерены перейти от советов к действиям. Так, уже разработан Национальный план борьбы против радикализации и экстремизма, 26 пунктов которого включают, в частности, поддержку гражданских организаций, распространяющих в Интернете контраргументы, развенчивающие пропагандистские призывы к экстремизму – эта мера ориентирована прежде всего на молодежь, черпающую практически всю информацию из социальных сетей. План будет осуществляться в течение всего 2022 года, а в случае необходимости его действие будет продлено.
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