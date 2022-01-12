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четверг, 13 января 2022 года   

От нежелания вакцинироваться до экстремизма – один шаг?|Le pas dangéreux de la position antivax à l’extrémisme

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 12. 01. 2022.

Усталость от нескончаемой пандемии коронавируса и связанной с ней неуверенностью в завтрашнем дней перерастает у некоторых в агрессию, привлекающую внимание служб безопасности.

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La fatigue générale liée à la pandémie interminable et l’instabilité qu’elle impose, provoque chez certaines personnes l’agressivité digne de l’attention des services de sécurité.

С самого начала пандемии коронавируса мы начали поднимать болезненную тему всплывания на поверхность всех самых низменных инстинктов, самых иррациональных страхов и абсурдных теорий, на которые только способны представители рода человеческого. Объективно – в этом нет ничего удивительного, в моменты кризиса всегда именно «это» и всплывает. Но субъективно – диву даешься, читая и слушая рассуждения некоторых граждан. При этом, если бы дело ограничивалось одними разговорами, это было бы полбеды, но словесный экстремизм подчас переходит в физический и  привлекает самое серьезное внимание швейцарской Службы предупреждения экстремизма и радикализации – участились случаи обращения в Службу граждан, не на шутку обеспокоенных поведением окружающих.

«К нам все чаще обращаются за советом граждане, обеспокоенные тем, что члены их семей, друзья или соседи чрезмерно увлеклись теориями заговора, распространившимися в связи с вакцинацией и вообще с пандемией коронавируса. Насколько, что, по мнению ходатаев, эти люди начинают представлять опасность для общества»,- рассказала в эфире RTS представитель отдела безопасности муниципалитета Берна Кристина Стеффен.

Швейцария – не страна советов, но пока именно советами ограничиваются сотрудники отдела безопасности административной столицы страны, объясняя гражданам, как правильно реагировать на представляющиеся им неадекватными заявления и поведение, и даже опубликовав соответствующие инструкции на сайте муниципалитета.  Сотрудники Службы предупреждения экстремизма и радикализации знают о проблеме не понаслышке, ведь часто гнев граждан, несогласных с принимаемыми правительством ограничительными санитарными мерами, бывает обращен на них самих и их коллег из муниципальных органов.

Самые распространенные «сюжеты», которыми заканчиваются оживленные дискуссии, – это антисемитизм и прочие теории, традиционные для ультраправых кругов; в частности, активно обсуждается еврейское происхождение основателя компании Pfizer и его доходы от пандемии. Руководство Службы обратило на это внимание и планирует взять подобные «отклонения от нормы» под более строгий контроль. (К слову, сотрудникам нашей редакции тоже порой бывает не по себе – кажется, что читатели готовы разорвать нас на части, если мы оказываемся гонцами, приносящими неугодные новости. Пользуясь случаем, напоминаем: мы – лишь гонцы! Do not shoot the messenger!)

Описываемая ситуация касается не только Берна. В Винтертуре (кантон Цюрих), первым в Швейцарии создавшем пять лет назад Службу предупреждения экстремизма и радикализации, она точно такая же, и местные профессионалы не теряют бдительности, отмечая, что границы между различными видами экстремизма все больше стираются.

Аналогичные службы созданы, в той или иной форме, в Цюрихе, Бьенне и Женеве. Заметим, что Бьенн и Женева рапортуют об отсутствии особо серьезных случаев, что довольно удивительно, если помнить о событиях прошлого года.

Муниципальная полиция Цюриха зафиксировала, прежде всего, беспорядки, порой с применением насилия, во время демонстраций против ограничительных санитарных мер – как и в Берне, в ходе несанкционированных акций на Федеральной площади осенью прошлого года.

Несмотря на наметившееся разряжение обстановки, Разведывательная служба Конфедерации обеспокоена тем, что часть лиц, не согласных с принимаемыми правительством мерами, «рекомендует, поощряет и совершает акты насилия», по словам представителя службы Леи Раппо, которая подчеркивает, что это касается экстремистов как правого, так и левого толка.

Профессионалы Национальной сети безопасности Конфедерации называют эти участившиеся проявления экстремизма «монотематическими», то есть основанными на одной и той же теме – теории заговора на почве пандемии. Очередным триггером стало введение в обиход сертификата Covid

Перед лицом этой новой опасности власти страны намерены перейти от советов к действиям. Так, уже разработан Национальный план борьбы против радикализации и экстремизма, 26 пунктов которого включают, в частности, поддержку гражданских организаций, распространяющих в Интернете контраргументы, развенчивающие пропагандистские призывы к экстремизму – эта мера ориентирована прежде всего на молодежь, черпающую практически всю информацию из социальных сетей. План будет осуществляться в течение всего 2022 года, а в случае необходимости его действие будет продлено.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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