Авторство омерзительного лозунга, вынесенного в заголовок с многоточием, приписывают то черносотенцам, то батьке Махно. Однако провенанс в данном случае не важен, важна непотопляемая суть, в напряженные моменты неизменно всплывающая на поверхность, как… Ну вы сами знаете, что обычно всплывает на поверхность. А многоточие вместо изначальной «России» мы поставили потому, что если нуждающиеся в спасении варьируются, то те, кого надо ради этого спасения бить, остаются все те же. Разумеется, в России, в Швейцарии, во всех цивилизованных странах использование подобных лозунгов и связанных с ними действий давно уголовно наказуемо, однако не всегда удается поймать виновных.

Приглашение на онлайн пресс-конференцию в Швейцарском клубе прессы мы получили через несколько дней после того, как стало известно о двух антисемитских актах, имевших место в последние недели. 30 января неизвестный – по имеющейся информации, женщина – подбросил упаковку сала и игрушечного поросенка под дверь синагоги в Лозанне, на тот момент закрытой. Муниципалитет в лице советника Пьера-Антуана Хильдбранда, отвечающего, в частности, за безопасность, твердо осудил этот акт, сказав, что, узнав о нем, испытал «чувство отвращения».

Через несколько дней подобное повторилось в Женеве. Здесь 3 февраля другая женщина попыталась намазать свининой из магазина дешевой сети Denner двери синагоги Либеральной еврейской общины, прежде чем бросить куски мяса на здание. (Почти ровно 11 лет назад мы рассказывали об открытии этой самой молодой из женевских синагог.) В коммюнике, распространенном CICAD, разъясняется, что этот акт нельзя рассматривать, как безобидную шалость, поскольку он прямо напоминает о Judensau: в буквальном переводе с немецкого – «еврейские свиньи». Этот термин использовался для описания метафорических животных мотивов, появившихся в Средние века в христианском искусстве антисемитской направленности и в антисемитских карикатурах в германских государствах.

Не надо быть специалистом в области истории религии, чтобы понимать, что любое использование свиного образа в отношении евреев ставит целью их унижение и приобретает особый символический характер, если дело происходит перед синагогой.

Уже после объявленной пресс-конференции поступила информацию об еще одном печальном инциденте. В прошлый четверг на дверях синагоги в Бьенне/Биле были обнаружены вырезанные «острым предметом» изображения свастики и антисемитские лозунги «Sieg Heil» и «Juden Pack». Акт вандализма был осужден муниципальным советом и исполнительным советом кантона Берн.

По всем трем случаям начаты расследования, личность «лозаннской незнакомки», но пока непонятно, связаны ли между собой три инцидента. Жертва лозаннской недружелюбного акта, Еврейская община кантона Во, сможет выступить в качестве истца и получить доступ к материалам следствия – такой возможности CICAD ввиду ее юридического статуса ассоциации. Массовых демонстраций в защиту евреев в Швейцарии тем временем не наблюдалось, как не наблюдалось и серьезной дискуссии в местной прессе, хотя новости распространили многочисленные СМИ. Очевидно, эхо рабовладельческого прошлого (Швейцарию касающегося лишь боком) или ношения или нет паранджи (по данным Федерального совета, это напрямую касается лишь нескольких десятков жительниц страны) занимает наших коллег больше, чем душевный покой тысяч граждан, проживающих на территории нынешней Швейцарии с 13 века и более 150 лет назад добившихся равных прав. Интересно, почему?

Тем временем, президент CICAD Алан Бруно Леви и генеральный секретарь организации Иоханн Гурфинкель сообщили на вчерашней пресс-конференции, что за 2020 год в Швейцарии наблюдался количественный рост числа антисемитских актов – на 41%, в общей сложности 147. К счастью, только расцениваются как «тяжелые», а большинство имеют место в соцсетях. При этом выступавшие с тревогой говорили о банализации исторических фактов, приведя в пример валезанского политика, сравнившего предполагаемое введение паспорта вакцинации с режимом концлагеря.

36% выпадов связаны с «теорией еврейского заговора» и попытками выявить действия евреев, направленные на уничтожение человечества. Вряд ли можно назвать случайным совпадением то, что вся эта гадость поднимается со дна в разгар пандемии – идеальной почвы для расцвета охоты на ведьм, о чем Наша Газета уже подробно писала. Ничего нового тут нет – еще в Средние века евреев обвиняли в распространении чумы. В наше время подействовать на нервы некоторым может успех Израиля в деле вакцинирования населения, о котором мы писали в понедельник или все та же инициатива против сокрытия лица или даже разработанный в соседней Франции закон о защите страны от радикального ислама.

Религия в Швейцарии Швейцария - светское государство, однако вопросы, связанные с религией, обсуждаются здесь постоянно и на всех уровнях, от политического до бытового. Самые значимые и интересные из них мы отражаем на наших страницах. Перейти на страницу досье

У Швейцарии, как и у большинства европейских стран, есть своя «еврейская история», в которой фигурируют и палачи, и праведники - Наша Газета регулярно развивает эту тему, веря в необходимость извлечения уроков из прошлого и приветствуя все шаги швейцарского правительства по восстановлению исторической правды и справедливости. Разумеется, плюшевый поросенок – это не бомба, и никто не выкрикивает на швейцарских улицах мерзкий лозунг, вынесенный в заголовок. По крайней мере, пока. Однако теракты, имевшие место во Франции в последние годы, превратили швейцарских евреев в группу риска, за безопасность которой отвечает государство. Все опрошенные нами знакомые швейцарцы-евреи среднего и младшего поколений сообщили, что никогда не испытывали на себе лично антисемитизма. Очень хочется верить, что так будет и дальше.