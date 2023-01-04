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среда, 4 января 2023 года   

Швейцария – против всех форм экстремизма|La Suisse est contre toutes formes d’extrémisme

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 4. 01. 2023.

Photo © iStock photo

В последние дни прошлого года был утвержден новый план действий по борьбе против правого, левого и «монотематичного» экстремизма, а также исламизации на 2023-2027 годы.

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A la fin de l’année dernière nouveau plan d’action national de la lutte contre l’extrémisme de droite, de gauche, islamiste et «monothématique» pour les années 2023 à 2027 a été adopté.

Наша Газета уже не раз рассказывала о деятельности Национальной сети по вопросам безопасности (RNS), работы у которой, увы, лишь прибавляется. В отличие от плана, опубликованного в конце 2016 года и сформированного в значительной степени под влиянием серии терактов в Париже годом ранее, новый, третий по счету, документ, охватывающий ближайшие четыре года, ставит своей целью предупреждение распространения в Швейцарии не только джихадистской идеологии, но и всех других форм экстремизма, включая движения сторонников теорий заговора, «расцветших» во время пандемии коронавируса: удивительной, но вполне вероятной близости между нежеланием вакцинироваться и призывами к насилию был посвящен отдельный материал. Стоит отметить, что план действий разрабатывается RNS вместе с Федеральным управлением полиции (fedpol): полиция отвечает за его содержание, а RNS обеспечивает стратегическую и политическую координацию. Учитывая масштаб задачи, документ достаточно лаконичный, всего 30 страниц, и ознакомиться с ним может каждый

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