Швейцария – против всех форм экстремизма |La Suisse est contre toutes formes d’extrémisme

Наша Газета уже не раз рассказывала о деятельности Национальной сети по вопросам безопасности (RNS), работы у которой, увы, лишь прибавляется. В отличие от плана, опубликованного в конце 2016 года и сформированного в значительной степени под влиянием серии терактов в Париже годом ранее, новый, третий по счету, документ, охватывающий ближайшие четыре года, ставит своей целью предупреждение распространения в Швейцарии не только джихадистской идеологии, но и всех других форм экстремизма, включая движения сторонников теорий заговора, «расцветших» во время пандемии коронавируса: удивительной, но вполне вероятной близости между нежеланием вакцинироваться и призывами к насилию был посвящен отдельный материал. Стоит отметить, что план действий разрабатывается RNS вместе с Федеральным управлением полиции (fedpol): полиция отвечает за его содержание, а RNS обеспечивает стратегическую и политическую координацию. Учитывая масштаб задачи, документ достаточно лаконичный, всего 30 страниц, и ознакомиться с ним может каждый.