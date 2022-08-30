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среда, 31 августа 2022 года   

Понятие «швейцарский нейтралитет» уточняется|La notion de la « neutralité suisse » se précise

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 30. 08. 2022.

Судьба швейцарского нейтралитета решится здесь Photo © Nashagazeta

Разъяснения Федерального совета остаются туманными, так что обсуждение обещает быть бурным.

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Les précisions apportées par le Conseil fédéral restent flous, il faut donc s’attendre au débat agité.

Две недели назад в статье «Страсти по нейтралитету» мы подробно рассказали вам о различных позициях, занимаемых швейцарскими политиками по вопросу, приобретшему особое звучание и значение в связи с идущей в Украине войной, и о дружном неприятии выдвинутой президентом Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом идеи о «кооперативном нейтралитете». 

Было очевидно, что правительство должно уточнить cвое видение проблемы. Несколько дней назад в распоряжение журналистов газеты Le Temps попал 50-страничный доклад, преследующий именно эту цель подготовленный по заказу правительства, он находится на консультации в федеральной администрации и вскоре будет передан парламентским комиссиям. Признавая, что нейтралитет «вновь стал поводом для разногласий» и констатируя, что государства-партнеры Швейцарии «затрудняются постичь смысл и цель нейтральной позиции», Федеральный совет задается вопросом: «Каким образом Швейцария может совместить свою нейтральную позицию с солидарностью и совместной ответственностью, налагаемой европейской безопасностью и защитой ценностей свободы».

Для ответа на этот вопрос правительство намерено провести обсуждение на основе пяти вариантов: полный нейтралитет, statu quo, кооперативный нейтралитет, нейтралитет ad hoc и не присоединение или присоединение к НАТО. Первый из вариантов, как и последний, означающий отказ от принципа нейтралитета, «не отвечают интересам Швейцарии», говорится в цитируемом Le Temps документе, в отличие от «кооперативного нейтралитета», который, по мнению Федерального совета, в наибольшей степени отвечает «современной концепции нейтралитета».

Как новый документ отвечает на критику политических кругов за размытость этого определения, лишь углубившую запутанность при обсуждении и без того туманного вопроса? Прежде всего, говорится в докладе, речь идет не об отказе от политики нейтралитета, а об «эволюции statu quo», то есть об адаптации политики «активного нейтралитета», проводившейся с 1993 года, с сохранением вооруженного и постоянного нейтралитета. При этом «кооперативный нейтралитет» обладает пятью отличиями: «больше сотрудничества; больше политики, отвечающей интересам; больше свободы действий; больше предвидения и больше согласованности». Конкретно это означает, что Швейцария будет позволять себе большую свободу при применении санкций, экспорта оружия и предоставлении разрешений на транзит не участвующим в военных действиях сторонам, в большей степени достигая согласия «с ЕС и НАТО в области права на нейтралитет».

Такая практика нейтралитета потребует внесения поправок в Закон о вооружении.  «В случае войны, Швейцария сближается с другими государствами, объясняет им позицию нейтралитета и рассматривает возможности оказания помощи», - говорится в документе и подчеркивается, что в случае военной агрессии со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН «принцип нейтралитета не должен применяться в обязательном порядке». С этой точки зрения санкции, принятые против России, как раз являются прецедентом.

Федеральный совет не отвергает варианты statu quo или нейтралитета ad hoc. При этом практиковавшаяся в течение тридцати лет политика активного нейтралитета явно устарела, поскольку она опиралась на «принцип, что эпоха политических блоков прошла, и что коллективная безопасность может быть обеспечена эффективным Советом Безопасности ООН». Ситуация уже не та. Позиция «нейтралитета ad hoc», позволяющая отказ от нейтралитета в каких-то конкретных случаях, предполагает главенство «солидарности ценностей над нейтралитетом». Кроме того, применение принципа нейтралитета de facto будет возможно в таком случае лишь при одобрении НАТО и ЕС.

В докладе откровенно говорится также, что партнеры Швейцарии, особенно в Европе, «скорее терпят, чем ценят» ее нейтралитет, однако отказаться от него «означало бы порвать с успешной вековой практикой, что имело бы серьезные последствия для внешней политики и имиджа Швейцарии в ее собственных глазах».

Думаем, вы согласитесь, что ясности по-прежнему нет. Можно не сомневаться, что обсуждение предстоит бурное. По его окончании, новая концепция нейтралитета сможет быть интегрирована во внешнеполитическую стратегию Швейцарии на 2024-2027 годы.

 

 

 

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