Предстоит ли населению Швейцарии решать, каким станет нейтралитет страны в будущем и чем он будет определяться? С таким предложением выступают некоторые федеральные парламентарии после того, как вопрос остро встал с началом войны в Украине.

Санкции против России, поставка вооружений Киеву, контакты с официальными представителями воюющих сторон, включая недавний визит швейцарской парламентской делегации в Киев - вот только несколько из болевых точек последних месяцев, вокруг которых стали формироваться размышления о «новом нейтралитете».

Политический класс, наверняка, заставляет задуматься и то, что происходит сейчас на севере Европы, где Финляндия и Швеция, возможно, в скором времени изменят свой статус с нейтральных государств на членов НАТО. И если у Финляндии опыт нейтралитета составляет три четверти века, то у Швеции - два столетия, практически, как у Швейцарии! Действительно, есть о чем задуматься.

Несколько депутатов Национального совета от разных политических партий, как левых, так и правых, хотят вынести вопрос о нейтралитете на всеобщее голосование. Так, в частности, рассуждает национальный советник Ханс-Петер Портманн, либерал-радикал из Цюриха, который предложил обсудить этот вопрос для начала в рамках комиссии по внешней политике этой низшей палаты парламента. По его мнению, хотя нейтралитет теперь закреплен в конституции, в законах отсутствуют положения о том, как Швейцария должна вести себя в качестве нейтральной страны.

Идея обсудить эту тему выдвигается в связи с тем, что после вторжения России в Украину дискуссии о нейтралитете постоянно выходят на первый план. Сначала встал вопрос об экономических санкциях против России, когда Народная партия, одна против всех, посчитала, что позиция, занятая Швейцарией в этом конфликте, несовместима с принципом нейтралитета. Затем под этим же углом рассматривался вопрос об экспорте из Швейцарии военной техники. В конце концов оказалось, что понятие нейтралитета не всегда четко понимается ни за границей, ни в самой Швейцарии и что имеются разнообразные его толкования. Федеральный совет в свою очередь объявил, что заказывает отчет рабочей группе по этому вопросу.

Выступающие в последние дни в прессе эксперты полагают, что определение нейтралитета должно развиваться параллельно с изменением международной обстановки.

Видный историк из Базеля Георг Крайс в «NZZ am Sonntag» полагает, что необходимо проводить различие между правом на нейтралитет и политикой нейтралитета. Право всегда применялось гибко, но очень часто между принципом и практикой имеется разрыв. Его можно как интерпретировать догматически, так и использовать в соответствии с потребностями реальной политики.

Приводится следующий пример: когда Кристоф Блохер был министром юстиции, Швейцария тесно сотрудничала с Соединенными Штатами в рамках борьбы с терроризмом. И никто в лагере Блохера не видел в этом какой-либо угрозы нейтралитету. «Мы встречаем здесь некое историческое постоянство: по воскресеньям мы воспеваем великие принципы нейтралитета, но на следующий день нас ждет реальность», — отмечает Георг Крайс.

«Швейцарский нейтралитет всегда был эластичным и податливым, как жевательная резинка», - утверждает в «SonntagsZeitung» другой историк, Ханс-Ульрих Йост. С одной стороны, вокруг этого понятия создан миф, а с другой, оно остается абстрактным. Йост остается настроен скептически; он считает, что существует бесчисленное множество примеров двусмысленной политики нейтралитета. «Придавать большое значение нейтралитету, как это имеет место в Швейцарии, а затем постоянно его ослаблять - нечестно», - заключает он.

Дискуссия не готова утихнуть, ведь некоторые политики говорят и о возможности поставок оружия в Украину, что уж точно противоречит принципу нейтралитета, закрепленному в конституции.

Это явное табу, которое нарушают, например, члены партии Зеленых либералов. В частности, депутат Национального совета от Ааргау Беат Флах, которого поддерживают председатель партии Юрг Гроссен и лидер парламентской группы Тиана Анджелина Мозер, предлагает, чтобы в будущем оружие могло поставляться в демократические страны, если эти государства станут жертвами агрессивной войны. С другой стороны, недемократические государства не должны получать оружие даже в мирное время.

Член Национального совета от кантона Во Франсуа Пуанте разъяснил в интервью RTS намерения своей партии: «Мы можем задать себе простой вопрос в немного провокационной форме: если бы Германия подверглась нападению, остановились бы мы?».

При этом, уже на прошлой неделе председатель партии Центра Герхард Пфистер пошел еще дальше в том же направлении, сравнив отказ от отправки боеприпасов с «непомощью» Украине.

Пока эти предложения вызывают большое недоверие со стороны других политических сил и отдельных политиков. Член национального совета от кантона Во, либерал-радикал Лоран Верли видит, например, в отказе от нейтралитета некую красную черту, которую нельзя пересекать: «Мы нарушили бы правило нейтралитета, возложенное на нас международным правом. Вооруженный нейтралитет - это то, что на протяжении многих лет делало Швейцарию сильнее. Следует быть осторожным, чтобы не разрушать того, что работает».

Пьер-Ален Фриде, социалист, депутат от Юры, считает, что Швейцария должна оставаться нейтральной. «Но этот нейтралитет должен просто быть приспособленным к конкретной ситуации. Мы принадлежим к лагерю западной демократии. Мы сделали этот выбор, мы видим это по санкциям против России. И именно под этим углом мы должны обсуждать нейтралитет».

Сейчас мало шансов, что предложение об экспорте оружия в Украину (а это важнейший предмет обсуждения в стране в последние десять дней) найдет отклик в бернских политических кругах, но тем не менее само по себе это предложение является иллюстрацией того, что нейтралитет, вошедший в плоть и кровь Швейцарии, сегодня ставится под сомнение. А дискуссия только начинается.