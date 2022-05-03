Автор: Иван Грезин, Берн, 3. 05. 2022.
С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.|
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la neutralité suisse est remise en question. Dans les milieux politiques, des voix s’élèvent pour redéfinir ce principe fondamental de la démocratie.
Предстоит ли населению Швейцарии решать, каким станет нейтралитет страны в будущем и чем он будет определяться? С таким предложением выступают некоторые федеральные парламентарии после того, как вопрос остро встал с началом войны в Украине.
Санкции против России, поставка вооружений Киеву, контакты с официальными представителями воюющих сторон, включая недавний визит швейцарской парламентской делегации в Киев - вот только несколько из болевых точек последних месяцев, вокруг которых стали формироваться размышления о «новом нейтралитете».
Политический класс, наверняка, заставляет задуматься и то, что происходит сейчас на севере Европы, где Финляндия и Швеция, возможно, в скором времени изменят свой статус с нейтральных государств на членов НАТО. И если у Финляндии опыт нейтралитета составляет три четверти века, то у Швеции - два столетия, практически, как у Швейцарии! Действительно, есть о чем задуматься.
Несколько депутатов Национального совета от разных политических партий, как левых, так и правых, хотят вынести вопрос о нейтралитете на всеобщее голосование. Так, в частности, рассуждает национальный советник Ханс-Петер Портманн, либерал-радикал из Цюриха, который предложил обсудить этот вопрос для начала в рамках комиссии по внешней политике этой низшей палаты парламента. По его мнению, хотя нейтралитет теперь закреплен в конституции, в законах отсутствуют положения о том, как Швейцария должна вести себя в качестве нейтральной страны.
Идея обсудить эту тему выдвигается в связи с тем, что после вторжения России в Украину дискуссии о нейтралитете постоянно выходят на первый план. Сначала встал вопрос об экономических санкциях против России, когда Народная партия, одна против всех, посчитала, что позиция, занятая Швейцарией в этом конфликте, несовместима с принципом нейтралитета. Затем под этим же углом рассматривался вопрос об экспорте из Швейцарии военной техники. В конце концов оказалось, что понятие нейтралитета не всегда четко понимается ни за границей, ни в самой Швейцарии и что имеются разнообразные его толкования. Федеральный совет в свою очередь объявил, что заказывает отчет рабочей группе по этому вопросу.
Выступающие в последние дни в прессе эксперты полагают, что определение нейтралитета должно развиваться параллельно с изменением международной обстановки.
Приводится следующий пример: когда Кристоф Блохер был министром юстиции, Швейцария тесно сотрудничала с Соединенными Штатами в рамках борьбы с терроризмом. И никто в лагере Блохера не видел в этом какой-либо угрозы нейтралитету. «Мы встречаем здесь некое историческое постоянство: по воскресеньям мы воспеваем великие принципы нейтралитета, но на следующий день нас ждет реальность», — отмечает Георг Крайс.
«Швейцарский нейтралитет всегда был эластичным и податливым, как жевательная резинка», - утверждает в «SonntagsZeitung» другой историк, Ханс-Ульрих Йост. С одной стороны, вокруг этого понятия создан миф, а с другой, оно остается абстрактным. Йост остается настроен скептически; он считает, что существует бесчисленное множество примеров двусмысленной политики нейтралитета. «Придавать большое значение нейтралитету, как это имеет место в Швейцарии, а затем постоянно его ослаблять - нечестно», - заключает он.
Дискуссия не готова утихнуть, ведь некоторые политики говорят и о возможности поставок оружия в Украину, что уж точно противоречит принципу нейтралитета, закрепленному в конституции.
Это явное табу, которое нарушают, например, члены партии Зеленых либералов. В частности, депутат Национального совета от Ааргау Беат Флах, которого поддерживают председатель партии Юрг Гроссен и лидер парламентской группы Тиана Анджелина Мозер, предлагает, чтобы в будущем оружие могло поставляться в демократические страны, если эти государства станут жертвами агрессивной войны. С другой стороны, недемократические государства не должны получать оружие даже в мирное время.
Член Национального совета от кантона Во Франсуа Пуанте разъяснил в интервью RTS намерения своей партии: «Мы можем задать себе простой вопрос в немного провокационной форме: если бы Германия подверглась нападению, остановились бы мы?».
При этом, уже на прошлой неделе председатель партии Центра Герхард Пфистер пошел еще дальше в том же направлении, сравнив отказ от отправки боеприпасов с «непомощью» Украине.
Пока эти предложения вызывают большое недоверие со стороны других политических сил и отдельных политиков. Член национального совета от кантона Во, либерал-радикал Лоран Верли видит, например, в отказе от нейтралитета некую красную черту, которую нельзя пересекать: «Мы нарушили бы правило нейтралитета, возложенное на нас международным правом. Вооруженный нейтралитет - это то, что на протяжении многих лет делало Швейцарию сильнее. Следует быть осторожным, чтобы не разрушать того, что работает».
Пьер-Ален Фриде, социалист, депутат от Юры, считает, что Швейцария должна оставаться нейтральной. «Но этот нейтралитет должен просто быть приспособленным к конкретной ситуации. Мы принадлежим к лагерю западной демократии. Мы сделали этот выбор, мы видим это по санкциям против России. И именно под этим углом мы должны обсуждать нейтралитет».
Сейчас мало шансов, что предложение об экспорте оружия в Украину (а это важнейший предмет обсуждения в стране в последние десять дней) найдет отклик в бернских политических кругах, но тем не менее само по себе это предложение является иллюстрацией того, что нейтралитет, вошедший в плоть и кровь Швейцарии, сегодня ставится под сомнение. А дискуссия только начинается.
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