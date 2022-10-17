Наши читатели со стажем помнят, конечно, что прошлой весной, в аккурат накануне Международного женского дня, народ Швейцарии определился по вопросу, долгое время бывшему предметом жарких дебатов: 7 марта 2021 года «Да» инициативе «За запрет на сокрытие лица» сказали 51,2% проголосовавших. (Ирония судьбы – на избирательные участки все явились в масках, ведь еще действовали санитарные ограничения!) В соответствии с этим решением предполагалось, что никто в Швейцарии не будет больше права скрывать свое лицо в общественных местах, кроме церквей и других мест культа. Исключения из правила предусматривались лишь для случаев, когда сокрытие лица продиктовано медицинской необходимостью или соображениями безопасности, климатическими условиями или местными традициями. На иностранных завуалированных туристов эти исключения не распространялись.

К такому решению швейцарцы шли долго, в буквальном смысле, годы. К моменту проведения референдума кантоны Тичино (в 2016 году) и Санкт-Галлен (в 2018-м) соответствующие решения уже приняли.

При этом Федеральный совет и парламент всегда высказывались против запрета на национальном уровне, считая, что инициатива заходит слишком далеко. Не изменили они своего мнения и накануне всенародного голосования, выдвинув против инициативы «За запрет на сокрытие лица» контрпроект, согласно которому любой человек обязан открыть свое лицо по требованию представителя власти для установления его личности. Но в стране прямой демократии последнее слово осталось, как всегда, за народом. И вот настал момент преобразовать его решение в закон.

Текст, переданный правительством парламенту в прошлую среду, отражает ранее принятые условия, с некоторыми уточнениями. Так, законопроектом запрещается сокрытие в общественных местах лица, включая глаза, нос и рот. То есть мелкий хулиган может шастать по улицам в кепке или капюшоне, но не в маске с отверстиями для глаз. Женщина-мусульманка может носить хиджаб, покрывающий волосы платок, но не никаб, оставляющий открытыми лишь глаза, и не бурку, полностью закрывающую тело и позволяющую женщине смотреть на мир лишь через матерчатую решетку. Правило будет действовать как во всех общественных местах, так и в частных, но открытых публике. Имеются в виду школы, суды, больницы, общественный транспорт, рестораны, магазины, кинотеатры, спортивные залы. Частные жилые помещения, офисы или другие недоступные для посторонних лиц места, а также частные сады и леса не подпадают под запрет.

Уточнены и исключения из правила. Помимо перечисленных выше ситуаций, предлагается разрешить носить маску в самолетах и в помещениях дипломатических миссий, а также во время спектаклей и карнавалов.

Мотоциклисты смогут по-прежнему гонять в шлемах, полностью закрывающих лицо и голову. Разрешено ношение хирургической маски на улицах в качестве защиты от вирусов, а также теплых шлемов зимой.

Лица, считающие сокрытие лица своим фундаментальным правом на свободу мнения, смогут его реализовать, предварительно получив разрешение от компетентных органов и дав им гарантии, что общественный порядок при этом не пострадает.

Что будет тем, кто не подчинится новому правилу? Федеральный совет предложил значительно сократить штраф – с 10 тысяч до 1000 франков. Взимать штраф предполагается в соответствии с привычной и простой процедурой административного взыскания. Она позволяет обвиняемому признать допущенное нарушение и спокойно заплатить штраф, избегая таким образом дополнительных административных действий. Такая процедура не влечет дополнительных расходов ни для нарушителя, ни для правоохранительных органов.

И еще одна деталь: решение народа будет претворено в жизнь не путем внесения изменений в Уголовный кодекс, но в самостоятельном законе.