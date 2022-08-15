Страсти по нейтралитету

Выходцам из СССР – как, впрочем, и из многих других регионов мира – сложно до конца понять и теоретическую базу принципа нейтралитета, и его применение на практике. Комментарии, которые наши читатели оставляют к статьям на эту тему, демонстрируют всю гамму чувств: от искреннего восхищения до откровенной издевки. И это понятно. Зато не могут не удивлять сильнейшие эмоции, которые всколыхнуло в самих швейцарцах решение федерального правительства присоединиться к западным санкциям против России после ее нападения на Украину. Причем возмутил многих граждан не только сам факт принятия такого решения, нарушающего, на их взгляд, принцип нейтралитета, но и то, что оно было принято без согласования с ними – в стране прямой демократии это не принято.

Мы уже рассказывали вам о том, как изменилось за последние месяцы отношение швейцарцев к нейтралитету, о расколе в обществе, вызванном идеей «кооперативного нейтралитета», выдвинутой президентом страны, и о действиях правительства в связи с поставками оружия – одной из важных статей швейцарского экспорта.

Неординарная обстановка диктует неординарные решения; у Федерального совета, оказавшегося под давлением всех своих основных партнеров, не было времени проводить референдум – так говорят некоторые, входя в положение правительства и зная, что абсолютное большинство швейцарцев осудило российскую агрессию и поддержало народ Украины. Однако продолжающие кипеть страсти свидетельствуют о том, что вопрос не только не закрыт, но и приобретает все большее значение на фоне затягивающейся войны. И, возможно, референдум все же состоится.

Практически все политические партии Швейцарии согласны в том, что нейтралитет является одной из основ национальной идентичности. Большинство поддерживает стратегию правительства. Но не все. Тех, кто интересуется политической жизнью Швейцарии, не удивит, что особую позицию заняла Народная партия и ее исторический лидер Кристоф Блохер, считающий, что, присоединившись к антироссийским санкциям, Федеральный совет не только нарушил принцип нейтралитета, но и поставил страну в опасность, и это при том, что именно забота об интересах собственного народа остается первостепенной задачей правительства.

«Нейтралитет защищал Швейцарию в течение двухсот лет. Благодаря ему наша страна была избавлена от войн. Невозможно допустить, чтобы Федеральный совет и несколько политиков в Берне свели на нет принцип, имевший такой успех» - к этому, по сути, сводится мнение опытного политика, намеренного запустить инициативу для защиты «постоянного, полного и вооруженного нейтралитета». Текст этой инициативы, находящейся сейчас на рассмотрении Федеральной канцелярии, предлагает запретить Швейцарской Конфедерации принимать санкции против воюющих государств, за исключением тех, что определяются ООН. Швейцария не будет также иметь право присоединяться в военным альянсам типа НАТО, кроме как в случае нападения на ее собственную территорию.

Не успели основные тезисы инициативы, сбор подписей под текстом которой начнется осенью, просочиться в прессу, как посыпались реакции, вполне предсказуемые.

Бывшая федеральная советница и глава швейцарского МИДа, член Социалистической партии Мишлин Кальми-Ре заявила, что инициатива Кристофа Блохера – не что иное, как завуалированная бизнес-модель, преследующая целью добиться для Швейцарии конкурентных преимуществ в ситуации международного конфликта.

Национальный советник от Либерально-радикальной партии (кантон Во) Лоран Верли полагает, что претензии Кристофа Блохера не обоснованы. По его мнению, санкции против России не противоречат принципу нейтралитета в его трактовке международным правом. А вот инициатива цюрихского политика как раз может представлять опасность для Швейцарии. «То, что предлагается, может создать настоящую проблему. Не имея возможности занимать позицию, Швейцарии может показаться страной, поддерживающей того, кто нападает на другое государство в нарушение международного права, – считает господин Верли. – Это явно ослабит политические и дипломатические позиции Швейцарии».

Возможные возражения на последний аргумент очевидны. Можно не сомневаться, что многие швейцарцы крайне недовольны тем, что их страна «уступила» Турции свою традиционную роль переговорщика на высшем уровне – на этот раз, по вопросу экспорта украинского и российского зерна. Как и тем, что переговоры по мирному урегулированию в Сирии, которые должны были состояться в Женеве под эгидой ООН, были отменены по настоянию Россию, открыто призвавшей Сирию бойкотировать Женеву – Россия больше не считает Швейцарию нейтральной страной, а следовательно, и подходящей площадкой для переговоров.

В теории, расположенные в Женеве международные организации находятся как бы вне швейцарской территории, но это в теории. Интересно, что, подчеркивая «несовпадение» российской трактовки принципа нейтралитета со швейцарской практикой его применения, Мишлин Кальми-Ре не снимает ответственности за такой поворот событий и с федерального правительства. «Я считаю, что Швейцария подала плохой сигнал по отношению к Международной Женеве, поддержав предложение о приостановлении участия Российской Федерации в работе Совета по правам человека и некоторых других расположенных в Женеве международных организаций», - заявила г-жа Кальми-Ре, которую в 2007 году 88,7% россиян хотели видеть своим президентом и которая стала первым швейцарским политиком, давшим интервью Нашей Газете.

Несмотря на все нюансы, на прошлой неделе стало известно, что Украина обратилась к Швейцарии с просьбой представлять ее интересы в России. Контракт был почти готов, оставалось получить согласие российской стороны. Но Россия отказалась признать Швейцарию в качестве переговорщика, заявив, что она утратила статус нейтральной страны. Стоит напомнить, что в апреле 2014 года именно в Женеве проходили четырехсторонние переговоры по преодолению украинского кризиса – тогда еще была надежда на политическое решение. Удастся ли маленькой Швейцарии вновь занять достойное место за «столом больших», как говорят французы?

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