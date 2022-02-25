С самого начала российско-украинского кризиса Наша Газета внимательно следит за реакциями швейцарских официальных лиц. Мы уже рассказывали, что состоявшееся в среду заседание Федерального Совета закончилось фактически ничем. Министры пришли к выводу, что Швейцария не должна использоваться как площадка для обхода европейских санкций, но никакого самостоятельного решения не приняли.

В ночь со среды на четверг ситуация кардинальным образом изменилась – Россия начала военное вторжение на территорию Украины, получившее официальное название «специальная военная операция». Представители западных стран и международных организаций единодушно осудили этот шаг. «Президент Путин, во имя человечности: верните свои войска в Россию. Этот конфликт должен закончиться сейчас», - написал в Твиттер Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Президент США Джо Байден назвал атаку «неспровоцированной и неоправданной». По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права, которое не может быть оправдано ничем. Президент Франции Эммануэль Макрон также призывал Россию немедленно прекратить атаку на Украину. А премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что его страна стоит «на стороне украинского народа в этот драматический момент».

Кроме того, европейские лидеры объявили о принятии санкций против России. По словам председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, российские активы в ЕС будут заморожены, а российским банкам будет перекрыт доступ на финансовые рынки. «ЕС примет самый жесткий пакет санкций», - заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Швейцария, по примеру других стран, в первой половине дня в среду также выпустила официальное заявление с осуждением нападения на Украину, призвав Россию немедленно прекратить военные действия и вывести свои войска с украинской территории. Наибольший общественный интерес вызывал вопрос о том, присоединится ли теперь Берн к европейским санкциям. Этой теме было посвящено состоявшееся в четверг внеочередное заседание Федерального совета, которое завершилось, наверное, самой провальной за последнее время пресс-конференцией с точки зрения коммуникации и выбранных формулировок.

«Сегодня печальный день, подобных которому мы давно не видели. День, который мы никогда не хотели бы увидеть снова. На европейской земле начался вооруженный конфликт. Ситуация, которую не удалось предотвратить, несмотря на все дипломатические усилия. Нынешний кризис затрагивает не только Россию и Украину. Он затрагивает всю Европу», - с этих слов президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис начал свое выступление перед журналистами, как обычно, умело жонглируя языками, легко переключаясь с немецкого на французский и итальянский и доказывая, что он не зря занимает пост министра иностранных дел. Кассис подтвердил, что Швейцария осуждает военное вмешательство России, и призвал конфликтующие стороны соблюдать международное гуманитарное право. «Своим военным вмешательством Россия грубо нарушила международное право, в частности, запрет на применение силы и принцип территориальной целостности государств», - подчеркнул швейцарский президент. Кассис заверил, что «нейтралитет не означает безразличие», поэтому Федеральный совет ужесточит «свой ответ». Он объявил, что Берн усилит меры по предотвращению обхода международных санкций против России, особенно в финансовой сфере, а список лиц и компаний, против которых Евросоюз ввел или введет санкции, будет в целом принят.

После произнесения речи Кассис удалился, поспешив на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а журналисты остались в недоумении. Размытость формулировок вызвала заметное раздражение у присутствовавших на пресс-конференции швейцарских корреспондентов, которые после ухода Кассиса еще минут сорок забрасывали вопросами представителей федеральных департаментов, занявших места на подиуме. Так все-таки вводит Швейцария санкции или нет? И что конкретно решили министры?

Прежде всего, правительство определило, что «военная операция» России является нарушением территориальной целостности Украины, и осудило этот шаг. Что касается санкций, то здесь не все так просто. Национальное законодательство позволяет Швейцарии присоединяться к санкциям ООН и других своих важнейших партнеров, таких как ЕС, но не обязывает ее к подобным действиям. При этом международные ограничения, касающиеся передвижения близких к власти лиц, вступают в силу автоматически.

После присоединения Крыма в 2014 году Федеральный совет издал постановление о предотвращении обхода санкций ЕС через Швейцарию. Однако, из соображений нейтралитета, Берн в то время не присоединился напрямую к европейским санкциям против России. На этот раз власти хотят пойти тем же путем, то есть воздержаться от введения санкций «от своего имени», но усилить меры, чтобы не позволить обойти европейские санкции. Берн «в целом поддержит» решения ЕС, в том числе список «персон нон грата», включающий, среди прочего, 336 членов Думы.

По заверениям властей, на практике эффект от швейцарских мер не будет сильно отличаться от санкций ЕС, но Швейцария оставит за собой определенное пространство для маневра. Как отмечают власти, это вопрос подачи сигнала о сохранении нейтралитета и практики «добрых услуг», которыми так гордится Конфедерация. Кроме того, Берн оценит возможные новые санкции Брюсселя и при необходимости адаптируется к ним. Детали позиции Берна, а также то, как именно эти планы будут реализованы, остаются неясными.

Решение Федерального совета нашло понимание не у всех. Так, Социалистическая партия Швейцарии запустила петицию с требованием поддержать все без исключения европейские санкции. «Нас ошеломляет решение Федерального совета не присоединяться в полном объеме к санкциям ЕС против режима Путина. Будучи важнейшим центром торговли сырьевыми товарами и значительным финансовым центром для российских корпораций и олигархов, Швейцария не должна оставаться в стороне. Если Владимир Путин и российская элита смогут и дальше использовать нашу страну для обхода санкций, установление мира станет еще более маловероятным», - отмечается в онлайн-обращении, под которым уже оставили свои подписи несколько тысяч человек.

Добавим, что Конфедерация также заявила, что готова проявить солидарность в приеме беженцев, уточнив, что в первую очередь этот вопрос коснется приграничных стран. Берн, тем временем, порекомендовал находящимся на территории Украины швейцарцам покинуть страну своими силами, «если это представляется возможным и безопасным».

Вчерашний день закончился массовыми акциями протеста, прошедшими, среди прочего, в Берне, Санкт-Галлене, Цюрихе и Женеве. Собравшиеся держали в руках украинские флаги и плакаты с призывами остановить войну.