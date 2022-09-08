А нейтралитет и ныне там

Недавно Наша Газета подробно рассказывала об идущей в Швейцарии дискуссии по поводу определения статуса государственного нейтралитета. Вчера Федеральный совет выбрал из всех возможных вариантов самый, по его мнению, правильный: ничего не менять, сохранив statu quo существующего плана. «Федеральный совет полагает, что политика нейтралитета, в том виде, в котором она сформулирована и практикуется с момента принятия доклада о нейтралитете от 29 ноября 1993 года, остается верной», - говорится в распространенном вчера коммюнике.

Таким образом, правительство отвергло концепцию «кооперативного нейтралитета», активно продвигавшуюся действующим президентом Швейцарской Конфедерации и ее министром иностранных дел Иньяцио Кассисом. Согласитесь, не так много в мире стран, где такое возможно.