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четверг, 8 сентября 2022 года   

А нейтралитет и ныне там

08.09.2022 - 7:47

Недавно Наша Газета подробно рассказывала об идущей в Швейцарии дискуссии по поводу определения статуса государственного нейтралитета. Вчера Федеральный совет выбрал из всех возможных вариантов самый, по его мнению, правильный: ничего не менять, сохранив statu quo существующего плана. «Федеральный совет полагает, что политика нейтралитета, в том виде, в котором она сформулирована и практикуется с момента принятия доклада о нейтралитете от 29 ноября 1993 года, остается верной», - говорится в распространенном вчера коммюнике.

Таким образом, правительство отвергло концепцию «кооперативного нейтралитета», активно продвигавшуюся действующим президентом Швейцарской Конфедерации и ее министром иностранных дел Иньяцио Кассисом. Согласитесь, не так много в мире стран, где такое возможно.

 

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