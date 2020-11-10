Швейцарские связи венского террориста

Автор: НГ, Винтертур, 10. 11. 2020. Просмотров: 564
По делу о теракте в Вене были задержаны двое молодых людей из Винтертура. Расследование будет вести прокуратура Конфедерации (MPC/BA), которая намерена прояснить, что связывало швейцарцев с террористом.|
Les deux jeunes de Winterthour ont été arrêtés en lien avec l’attaque de Vienne. L’enquête va être prise en main par le Ministère public de la Confédération (MPC) qui veut clarifier les relations entre les deux Suisses et le terroriste.
Прокуратура Конфедерации предполагает, что венский террорист был знаком со швейцарскими исламистами. Напомним, что в результате террористического акта, произошедшего в Вене 2 ноября, погибли четыре человека, более двадцати получили ранения. Нападавший был застрелен австрийской полицией – им оказался 20-летний сторонник «Исламского государства» по имени Фейзулай Куйтим. В 2019 году он уже был осужден за причастность к терроризму, но был освобожден условно-досрочно.
На следующий же день после трагедии в столице Австрии в Винтертуре были задержаны двое молодых людей 18 и 24 лет, которые знали Куйтима и лично с ним встречались. Оба подозреваемых уже знакомы властям, так как выступают обвиняемыми в текущих уголовных разбирательствах по делам о терроризме. В воскресенье стало известно, что к расследованию подключится прокуратура Конфедерации, которая совместно с Федеральной полицией (fedpol), Разведывательной службой Конфедерации (SRC/NDB), прокуратурой Винтертура по делам несовершеннолетних, прокуратурой Цюриха, а также в тесном сотрудничестве с австрийскими коллегами намерена выяснить, какие отношения связывали подозреваемых.
Винтертур не впервые упоминается в швейцарских СМИ в связи с терроризмом. Так, бывший имам винтертурской мечети Ан-Нур был признан виновным в разжигании ненависти и депортирован в Сомали. Сама мечеть была закрыта в 2017 году, но ее посещали многие исламисты, которые впоследствии были привлечены к ответственности в Конфедерации. Кроме того, в сентябре самопровозглашенный «эмир Винтертура» был приговорен Федеральным судом по уголовным делам к 50 месяцам тюремного заключения: он побывал в Сирии и вербовал джихадистов из немецкоязычной Швейцарии.
Швейцарцы – не единственные иностранцы, которые могут иметь отношение к исполнителю теракта в Вене. Австрийские власти задержали также выходцев из России, Бангладеш, Македонии и Турции. Для экспертов такой международный состав подозреваемых не стал неожиданностью. Как пояснила в комментарии RTS исследовательница Цюрихского университета прикладных наук Мирьям Эсер Даволио, у джихадистских экстремистов есть связи по всей Европе, причем они особенно сильны в границах одного языкового региона. В свою очередь федеральный прокурор Джульетта Ното отметила в интервью NZZ, что франкоязычная часть Швейцарии больше подвержена джихадизму, чем немецкоязычная, а «исламистская сцена» в целом неоднородна и плохо организована, так как существует множество игроков с совершенно разными взглядами и целями. Кроме того, по ее словам, необходимо различать представителей политического ислама и тех, кто готов прибегнуть к насилию.
Напомним, что за участие в террористической деятельности можно лишиться не только свободы, но и гражданства Конфедерации. Согласно швейцарскому законодательству, паспорт может быть аннулирован, если человек наносит серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии либо если он совершил ряд тяжких преступлений, в том числе, в контексте террористической деятельности, насильственного экстремизма или организованной преступности. Подобная мера, однако, может быть применена только к человеку, который является гражданином двух или более стран. По данным SRC/NDB, в поле зрения властей находятся 92 джихадиста (30 из них имеют швейцарский паспорт, в том числе 17 – это обладатели двойного гражданства) и 57 человек, представляющих угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Добавим также, что в рамках осенней парламентской сессии Федеральная ассамблея одобрила ужесточение уголовного законодательства в борьбе с терроризмом.
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