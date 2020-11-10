Швейцарские связи венского террориста

Прокуратура Конфедерации предполагает, что венский террорист был знаком со швейцарскими исламистами. Напомним, что в результате террористического акта, произошедшего в Вене 2 ноября, погибли четыре человека, более двадцати получили ранения. Нападавший был застрелен австрийской полицией – им оказался 20-летний сторонник «Исламского государства» по имени Фейзулай Куйтим. В 2019 году он уже был осужден за причастность к терроризму, но был освобожден условно-досрочно.

На следующий же день после трагедии в столице Австрии в Винтертуре были задержаны двое молодых людей 18 и 24 лет, которые знали Куйтима и лично с ним встречались. Оба подозреваемых уже знакомы властям, так как выступают обвиняемыми в текущих уголовных разбирательствах по делам о терроризме. В воскресенье стало известно, что к расследованию подключится прокуратура Конфедерации, которая совместно с Федеральной полицией (fedpol), Разведывательной службой Конфедерации (SRC/NDB), прокуратурой Винтертура по делам несовершеннолетних, прокуратурой Цюриха, а также в тесном сотрудничестве с австрийскими коллегами намерена выяснить, какие отношения связывали подозреваемых.

Винтертур не впервые упоминается в швейцарских СМИ в связи с терроризмом. Так, бывший имам винтертурской мечети Ан-Нур был признан виновным в разжигании ненависти и депортирован в Сомали. Сама мечеть была закрыта в 2017 году, но ее посещали многие исламисты, которые впоследствии были привлечены к ответственности в Конфедерации. Кроме того, в сентябре самопровозглашенный «эмир Винтертура» был приговорен Федеральным судом по уголовным делам к 50 месяцам тюремного заключения: он побывал в Сирии и вербовал джихадистов из немецкоязычной Швейцарии.

Швейцарцы – не единственные иностранцы, которые могут иметь отношение к исполнителю теракта в Вене. Австрийские власти задержали также выходцев из России, Бангладеш, Македонии и Турции. Для экспертов такой международный состав подозреваемых не стал неожиданностью. Как пояснила в комментарии RTS исследовательница Цюрихского университета прикладных наук Мирьям Эсер Даволио, у джихадистских экстремистов есть связи по всей Европе, причем они особенно сильны в границах одного языкового региона. В свою очередь федеральный прокурор Джульетта Ното отметила в интервью NZZ, что франкоязычная часть Швейцарии больше подвержена джихадизму, чем немецкоязычная, а «исламистская сцена» в целом неоднородна и плохо организована, так как существует множество игроков с совершенно разными взглядами и целями. Кроме того, по ее словам, необходимо различать представителей политического ислама и тех, кто готов прибегнуть к насилию.

Последние события в Вене и Ницце подтверждают прогнозы SRC/NDB : Швейцария может стать потенциальной мишенью террористов, даже если нет никаких признаков возможного нападения. Радикализация может быть связана с личными кризисами или психологическими проблемами человека. В настоящее время наиболее вероятной угрозой являются не требующие больших средств и долгой подготовки или совершаемые отдельными лицами нападения на «легкие цели».

Напомним, что за участие в террористической деятельности можно лишиться не только свободы, но и гражданства Конфедерации. Согласно швейцарскому законодательству, паспорт может быть аннулирован, если человек наносит серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии либо если он совершил ряд тяжких преступлений, в том числе, в контексте террористической деятельности, насильственного экстремизма или организованной преступности. Подобная мера, однако, может быть применена только к человеку, который является гражданином двух или более стран. По данным SRC/NDB, в поле зрения властей находятся 92 джихадиста (30 из них имеют швейцарский паспорт, в том числе 17 – это обладатели двойного гражданства) и 57 человек, представляющих угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Добавим также, что в рамках осенней парламентской сессии Федеральная ассамблея одобрила ужесточение уголовного законодательства в борьбе с терроризмом.