Автор: Заррина Салимова, Беллинцона, 13. 10. 2020. Просмотров: 339
Лишение свободы сроком на 70 месяцев и высылка из Швейцарии на 15 лет – такой приговор Федеральный уголовный суд вынес проживающему в Конфедерации иракцу.|
La peine privative de liberté de 70 mois et l’expulsion du territoire suisse pour 15 ans – c’est la peine prononcée par le Tribunal pénal fédéral contre un Irakien résidant dans la Confédération.
Проживающий в Винтертуре 52-летний выходец из Ирака признан Федеральным уголовным судом в Беллинцоне виновным в оказании поддержки террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), а также в участии в преступной организации. Председатель суда Мартин Ступф подчеркнул, что обвиняемый был «ярым сторонником ИГ»: он принадлежал к среднему звену членов группировки и содействовал ее укреплению, поддерживая регулярные контакты с руководством и переводя из Швейцарии деньги террористам. Суд посчитал, что в период между 2016 годом и его арестом в 2017 году мужчина был задействован в организации «в многофункциональной роли и посвятил ей много времени».
Защита просила вынесения оправдательного приговора и наказания в виде мягкого штрафа, однако судьи решили иначе, приговорив подсудимого к 70 месяцам лишения свободы и высылке из Швейцарии на 15 лет. При этом подсудимому будут засчитаны более тысячи дней, проведенных им в рамках досудебного заключения. В то же время он был оправдан по обвинению в подготовке нападения в Швейцарии, которое, по мнению судей, основано на «чистых домыслах» прокуратуры.
Как отмечают швейцарские СМИ, это самый строгий приговор, вынесенный до настоящего времени швейцарскими судьями по подобным преступлениям. Прокуратура Конфедерации требовала еще более жесткого наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, а также в виде принудительной меры содержания под стражей в целях безопасности. Швейцарское уголовное право предусматривает два вида санкций: наказание (например, лишение свободы, общественные работы или штраф) и меры (изоляция опасных преступников с целью их содержания под стражей или терапии в специализированных лечебных учреждениях). Оба вида санкций могут применяться одновременно, причем продолжительность принудительной изоляции может превышать срок наказания: особо опасные преступники-рецидивисты могут содержаться под стражей до конца своей жизни. В отношении иракца эта принудительная мера не будет применена, так как, по мнению судей, в этом случае требования закона не выполняются, хотя соответствующей экспертной оценки не проводилось. Решение суда может быть обжаловано.
Добавим, что за участие в террористической деятельности можно лишиться не только свободы, но и гражданства Конфедерации. Согласно швейцарскому законодательству, паспорт может быть аннулирован, если человек наносит серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии либо если он совершил ряд тяжких преступлений, в том числе, в контексте террористической деятельности, насильственного экстремизма или организованной преступности.
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