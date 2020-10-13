Проживающий в Винтертуре 52-летний выходец из Ирака признан Федеральным уголовным судом в Беллинцоне виновным в оказании поддержки террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), а также в участии в преступной организации. Председатель суда Мартин Ступф подчеркнул, что обвиняемый был «ярым сторонником ИГ»: он принадлежал к среднему звену членов группировки и содействовал ее укреплению, поддерживая регулярные контакты с руководством и переводя из Швейцарии деньги террористам. Суд посчитал, что в период между 2016 годом и его арестом в 2017 году мужчина был задействован в организации «в многофункциональной роли и посвятил ей много времени».

Защита просила вынесения оправдательного приговора и наказания в виде мягкого штрафа, однако судьи решили иначе, приговорив подсудимого к 70 месяцам лишения свободы и высылке из Швейцарии на 15 лет. При этом подсудимому будут засчитаны более тысячи дней, проведенных им в рамках досудебного заключения. В то же время он был оправдан по обвинению в подготовке нападения в Швейцарии, которое, по мнению судей, основано на «чистых домыслах» прокуратуры.

Как отмечают швейцарские СМИ, это самый строгий приговор, вынесенный до настоящего времени швейцарскими судьями по подобным преступлениям. Прокуратура Конфедерации требовала еще более жесткого наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, а также в виде принудительной меры содержания под стражей в целях безопасности. Швейцарское уголовное право предусматривает два вида санкций: наказание (например, лишение свободы, общественные работы или штраф) и меры (изоляция опасных преступников с целью их содержания под стражей или терапии в специализированных лечебных учреждениях). Оба вида санкций могут применяться одновременно, причем продолжительность принудительной изоляции может превышать срок наказания: особо опасные преступники-рецидивисты могут содержаться под стражей до конца своей жизни. В отношении иракца эта принудительная мера не будет применена, так как, по мнению судей, в этом случае требования закона не выполняются, хотя соответствующей экспертной оценки не проводилось. Решение суда может быть обжаловано.

Напомним, что в рамках осенней парламентской сессии Федеральная ассамблея одобрила ужесточение уголовного законодательства в борьбе с терроризмом. По данным федеральной прокуратуры (MPC/BA), в настоящее время открыты около 70 уголовных дел по подозрению в пропаганде террористических организаций, вербовке их членов, финансировании подобных группировок и джихадизме. В свою очередь Разведывательная служба Конфедерации ( SRC/NDB ) сообщает, что по состоянию на май этого года в поле зрения властей находятся 92 джихадиста (16 из них вернулись) и 53 человека, представляющих угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии. В рамках предотвращения терроризма SRC/NDB проводит мониторинг сайтов, онлайн-платформ и форумов, используемых джихадистами. Так, с 2012 года спецслужбы идентифицировали 670 интернет-пользователей, распространявших пропагандирующие джихадистскую идеологию материалы или пытавшихся связаться с единомышленниками. Если имеются признаки радикализации того или иного лица, то разведка может в рамках своего мандата запросить принятие таких мер, как запрет на въезд в Швейцарию, высылка или аннулирование статуса пребывания, а при наличии подозрений в совершении неправомерных действий спецслужбы передают дело в прокуратуру.

Добавим, что за участие в террористической деятельности можно лишиться не только свободы, но и гражданства Конфедерации. Согласно швейцарскому законодательству, паспорт может быть аннулирован, если человек наносит серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии либо если он совершил ряд тяжких преступлений, в том числе, в контексте террористической деятельности, насильственного экстремизма или организованной преступности.