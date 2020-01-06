Автор: Заррина Салимова, Берн, 6. 01. 2020. Просмотров: 398
Государственный секретариат по миграции (SEM) объявил об аннулировании швейцарского паспорта 30-летней гражданки Швейцарии и Франции из-за ее связей с террористической организацией «Исламское государство».|
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a retiré le passeport d’une femme, agée de 30 ans et possédant également une nationalité française, en raison de ses liens avec l’organisation terroriste Etat islamique.
Во второй раз после окончания Второй мировой войны Конфедерация принимает решение об аннулировании швейцарского гражданства. Напомним, что в сентябре прошлого года Государственный секретариат по миграции (SEM) лишил швейцарского паспорта исламиста, осужденного за пропаганду террористической организации и вербовку боевиков. 31 декабря SEM объявил о начале еще одной процедуры денатурализации – на этот раз в отношении 30-летней жительницы кантона Во именуемой С.Ф., имеющей гражданство Швейцарии и Франции.
Власти ссылаются на статью 42 Закона о гражданстве Швейцарии от 20 июня 2014 года и статью 30 Постановления о гражданстве от 17 июня 2016 года, согласно которым швейцарское гражданство может быть аннулировано, если человек наносит серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии либо если он совершил ряд тяжких преступлений, в том числе, в контексте террористической деятельности, насильственного экстремизма или организованной преступности. Решение SEM может быть обжаловано в течение 30 дней в Федеральном административном суде.
Местонахождение на настоящий момент С.Ф. неизвестно, однако, по информации швейцарских СМИ, она может пребывать на севере Сирии. Как сообщает Tages-Anzeiger, С.Ф. родилась и выросла в Женеве, а в 2016 году вместе с двумя дочерьми уехала в Сирию – на территорию, контролируемую Исламским государством. Там она вышла замуж за боевика, также выросшего в Женеве, и родила третью дочь. В 2018 году муж С.Ф. был убит во время налета беспилотника, и вдова с тремя детьми попала в плен, оказавшись в лагере для интернированных лиц.
В отличие от С.Ф., ее малолетние дочери должны сохранить швейцарские паспорта. SEM занимается репатриацией двух детей C.Ф., однако до сих пор эти усилия не увенчались успехом из-за противодействия матери. Положение усугубляется тем, что Сирийские демократические силы, контролирующие в настоящее время территорию, на которой находится С.Ф. с дочерьми, не отпускают детей без родителей, уточняет Tages-Anzeiger.
Швейцарские власти, в целом, придерживаются следующей позиции: Конфедерация не будет активно репатриировать швейцарских джихадистов и считает, что они по возможности должны быть наказаны в стране, где совершили преступления. По информации RTS, никто из бывших бойцов ИГ, имеющих швейцарский паспорт, не был репатриирован. В прошлый четверг в Швейцарию из Турцию были экстрадированы трое швейцарцев, в отношении которых были открыты дела по подозрению в нарушении закона о запрете террористических организаций. Сначала сообщалось, что репатриированные швейцарцы были боевиками ИГ, однако позже эта информация была опровергнута: эти лица не посещали подконтрольные ИГ районы в Сирии или Ираке, информирует RTS со ссылкой на прокуратуру. Le Temps, впрочем, не исключает, что прибывшие из Турции швейцарцы могут быть связаны с другой исламистской группировкой.
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