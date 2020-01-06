Во второй раз после окончания Второй мировой войны Конфедерация принимает решение об аннулировании швейцарского гражданства. Напомним, что в сентябре прошлого года Государственный секретариат по миграции (SEM) лишил швейцарского паспорта исламиста, осужденного за пропаганду террористической организации и вербовку боевиков. 31 декабря SEM объявил о начале еще одной процедуры денатурализации – на этот раз в отношении 30-летней жительницы кантона Во именуемой С.Ф., имеющей гражданство Швейцарии и Франции.

Власти ссылаются на статью 42 Закона о гражданстве Швейцарии от 20 июня 2014 года и статью 30 Постановления о гражданстве от 17 июня 2016 года, согласно которым швейцарское гражданство может быть аннулировано, если человек наносит серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии либо если он совершил ряд тяжких преступлений, в том числе, в контексте террористической деятельности, насильственного экстремизма или организованной преступности. Решение SEM может быть обжаловано в течение 30 дней в Федеральном административном суде.

Местонахождение на настоящий момент С.Ф. неизвестно, однако, по информации швейцарских СМИ, она может пребывать на севере Сирии. Как сообщает Tages-Anzeiger, С.Ф. родилась и выросла в Женеве, а в 2016 году вместе с двумя дочерьми уехала в Сирию – на территорию, контролируемую Исламским государством. Там она вышла замуж за боевика, также выросшего в Женеве, и родила третью дочь. В 2018 году муж С.Ф. был убит во время налета беспилотника, и вдова с тремя детьми попала в плен, оказавшись в лагере для интернированных лиц.

В отличие от С.Ф., ее малолетние дочери должны сохранить швейцарские паспорта. SEM занимается репатриацией двух детей C.Ф., однако до сих пор эти усилия не увенчались успехом из-за противодействия матери. Положение усугубляется тем, что Сирийские демократические силы, контролирующие в настоящее время территорию, на которой находится С.Ф. с дочерьми, не отпускают детей без родителей, уточняет Tages-Anzeiger.

Швейцарские власти, в целом, придерживаются следующей позиции: Конфедерация не будет активно репатриировать швейцарских джихадистов и считает, что они по возможности должны быть наказаны в стране, где совершили преступления. По информации RTS, никто из бывших бойцов ИГ, имеющих швейцарский паспорт, не был репатриирован. В прошлый четверг в Швейцарию из Турцию были экстрадированы трое швейцарцев, в отношении которых были открыты дела по подозрению в нарушении закона о запрете террористических организаций. Сначала сообщалось, что репатриированные швейцарцы были боевиками ИГ, однако позже эта информация была опровергнута: эти лица не посещали подконтрольные ИГ районы в Сирии или Ираке, информирует RTS со ссылкой на прокуратуру. Le Temps, впрочем, не исключает, что прибывшие из Турции швейцарцы могут быть связаны с другой исламистской группировкой.

Добавим, что лишить швейцарского паспорта можно только человека, который является гражданином двух или более стран, так как вынуждать кого бы то ни было к положению апатрида запрещено международным правом. По данным информагентства ATS, власти Конфедерации выявили более десятка человек, имеющих двойное гражданство и подозреваемых в участии в преступлениях, совершенных за рубежом и связанных с террористической деятельностью, поэтому не исключено, что в будущем случаи аннулирования швейцарского гражданства могут участиться. В общей сложности, по состоянию на ноябрь 2019 года, Федеральная разведывательная служба Конфедерации (SRC) включила в список лиц, представляющих угрозу для безопасности страны, 67 человек: среди них есть не только джихадисты, но и лица, поддерживающие или пропагандирующие терроризм.