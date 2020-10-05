Обыски и задержания в кантоне Фрибург

Автор: Заррина Салимова, Фрибург, 5. 10. 2020. Просмотров: 645
Одна женщина и трое мужчин были задержаны в пятницу во время антитеррористической операции в кантоне Фрибург, сообщает прокуратура Конфедерации (MPC).|
Une femme et trois hommes ont été arrêtés vendredi lors d’une opération antiterroriste dans le canton de Fribourg, indique le Ministère public de la Confédération (MPC).
Тревожные новости поступили из Фрибурга в прошлую пятницу: прокуратура Конфедерации сообщила об обысках и задержании нескольких человек, подозреваемых в причастности к терроризму.
Обыски проходили в рамках двух уголовных дел. Первое было возбуждено прокуратурой в августе этого года в отношении 28-летней женщины из Косово и 29-летнего мужчины из Македонии. Второе дело было открыто в сентябре против 26-летнего выходца из Косово и 34-летнего обладателя двойного гражданства - Швейцарии и Косово.
Оба дела заведены по подозрению в нарушении статьи 2 Федерального закона о запрете группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и связанных с ними организаций (RS 122). Согласно этой статье, лицо, которое присоединяется на территории Швейцарии к вышеупомянутым террористическим организациям, предоставляет им людские или материальные ресурсы, ведет пропагандистскую деятельность в ее пользу или в поддержку ее целей, набирает последователей или поощряет ее деятельность любым другим способом, подлежит наказанию в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет. Наказанию также подлежат люди, совершившее преступление за границей, причем уголовное преследование и судебное разбирательство в связи с этими действиями подпадают под федеральную юрисдикцию.
Кроме того, задержанные подозреваются в поддержке преступной организации. Соответствующая статья Уголовного кодекса Швейцарии (260ter) предусматривает наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет для лиц, участвующих в организации, которая ставит своей целью совершение преступного насилия или получение дохода преступным путем, а также для тех, кто поддерживает такую организацию в ее преступной деятельности.
Добавим, что за участие в террористической деятельности можно лишиться не только свободы, но и гражданства Конфедерации. Согласно швейцарскому законодательству, паспорт может быть аннулирован, если человек наносит серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии либо если он совершил ряд тяжких преступлений, в том числе, в контексте террористической деятельности, насильственного экстремизма или организованной преступности. Однако эта процедура может быть применена только к человеку, который является гражданином двух или более стран, так как вынуждать кого бы то ни было к положению апатрида запрещено международным правом.
Пятничные обыски и задержания нельзя назвать единичными случаями. Федеральная прокуратура подвергает систематическому уголовному преследованию в Швейцарии всех, кто стремится участвовать в террористической деятельности по мотивам джихадизма, и тех, кто поддерживает терроризм пропагандистскими материалами, подчеркивается в коммюнике MPC. В частности, в настоящее время открыты около 70 уголовных дел по подозрению в пропаганде террористических организаций, вербовке их членов, финансировании подобных группировок и джихадизме.
Напомним, что в рамках недавно завершившейся осенней парламентской сессии Федеральная ассамблея одобрила ужесточение уголовного законодательства в борьбе с терроризмом и приняла закон, согласно которому в случае террористических угроз полиция сможет принимать превентивные меры, то есть «действовать на опережение» в досудебном порядке. Это положение ранее неоднократно подвергалось критике со стороны правозащитных организаций, считающих, что расширение полномочий полиции может привести к нарушению прав и свобод человека.
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