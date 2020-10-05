Обыски и задержания в кантоне Фрибург

Тревожные новости поступили из Фрибурга в прошлую пятницу: прокуратура Конфедерации сообщила об обысках и задержании нескольких человек, подозреваемых в причастности к терроризму.

Обыски проходили в рамках двух уголовных дел. Первое было возбуждено прокуратурой в августе этого года в отношении 28-летней женщины из Косово и 29-летнего мужчины из Македонии. Второе дело было открыто в сентябре против 26-летнего выходца из Косово и 34-летнего обладателя двойного гражданства - Швейцарии и Косово.

Оба дела заведены по подозрению в нарушении статьи 2 Федерального закона о запрете группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и связанных с ними организаций (RS 122). Согласно этой статье, лицо, которое присоединяется на территории Швейцарии к вышеупомянутым террористическим организациям, предоставляет им людские или материальные ресурсы, ведет пропагандистскую деятельность в ее пользу или в поддержку ее целей, набирает последователей или поощряет ее деятельность любым другим способом, подлежит наказанию в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет. Наказанию также подлежат люди, совершившее преступление за границей, причем уголовное преследование и судебное разбирательство в связи с этими действиями подпадают под федеральную юрисдикцию.

Кроме того, задержанные подозреваются в поддержке преступной организации. Соответствующая статья Уголовного кодекса Швейцарии (260ter) предусматривает наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет для лиц, участвующих в организации, которая ставит своей целью совершение преступного насилия или получение дохода преступным путем, а также для тех, кто поддерживает такую организацию в ее преступной деятельности.

Добавим, что за участие в террористической деятельности можно лишиться не только свободы, но и гражданства Конфедерации. Согласно швейцарскому законодательству, паспорт может быть аннулирован, если человек наносит серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии либо если он совершил ряд тяжких преступлений, в том числе, в контексте террористической деятельности, насильственного экстремизма или организованной преступности. Однако эта процедура может быть применена только к человеку, который является гражданином двух или более стран, так как вынуждать кого бы то ни было к положению апатрида запрещено международным правом.

Все четверо подозреваемых, в отношении которых действует презумпция невиновности, проживают в кантоне Фрибург. В интересах следствия прокуратура не предоставляет дополнительной информации по этому делу. В связи с риском сговора, обыски и аресты проводились одновременно. Операция была осуществлена в сотрудничестве с Разведывательной службой Конфедерации (SRC), Федеральным управлением полиции (fedpol) и кантональной полицией Фрибурга.

Пятничные обыски и задержания нельзя назвать единичными случаями. Федеральная прокуратура подвергает систематическому уголовному преследованию в Швейцарии всех, кто стремится участвовать в террористической деятельности по мотивам джихадизма, и тех, кто поддерживает терроризм пропагандистскими материалами, подчеркивается в коммюнике MPC. В частности, в настоящее время открыты около 70 уголовных дел по подозрению в пропаганде террористических организаций, вербовке их членов, финансировании подобных группировок и джихадизме.

Напомним, что в рамках недавно завершившейся осенней парламентской сессии Федеральная ассамблея одобрила ужесточение уголовного законодательства в борьбе с терроризмом и приняла закон, согласно которому в случае террористических угроз полиция сможет принимать превентивные меры, то есть «действовать на опережение» в досудебном порядке. Это положение ранее неоднократно подвергалось критике со стороны правозащитных организаций, считающих, что расширение полномочий полиции может привести к нарушению прав и свобод человека.