Оглашения результатов последнего референдума с нетерпением ожидали как в Конфедерации, так и в Евросоюзе. Напомним, что вынесенная на голосование Народной партией Швейцарии (НПШ/UDC/SVP) инициатива «за умеренную иммиграцию» непосредственно касалась будущего швейцарско-европейских отношений: если бы население сказало «да», то у Федерального совета было бы 12 месяцев на то, чтобы начать с ЕС переговоры относительно новой редакции соглашения о свободном перемещении граждан. Поскольку это соглашение связано с другими так называемым «условием гильотины» (фр.: clause guillotine), то при расторжении одного договора остальные автоматически теряли бы силу. Другими словами, на кону стояли двусторонние отношения, а сам референдум, таким образом, рассматривался в каком-то смысле как голосование за или против договоров с ЕС.

27 сентября большинство кантонов и 61,71% населения отклонили инициативу, и многие считают это свидетельством того, что швейцарцы в целом готовы и далее развивать отношения с Европой. Отчасти это предположение подтверждается результатами онлайн-опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения gfs.bern по мандату SRG в период с 25 по 27 сентября. Выяснилось, что швейцарцы скорее удовлетворены тем, как строятся отношения Берна и Брюсселя: 61% респондентов назвали двусторонний путь выгодным, тогда как для 14% опрошенных недостатки перевешивают преимущества.

Любопытно, что НПШ объясняет неудачу на референдуме коронакризисом. Однако, согласно опросу gfs.bern, значительное большинство респондентов (89%) отметили, что санитарный кризис не повлиял на их мнение. Только 9% опрошенных заявили, что изменили свои взгляды из-за пандемии: 7% в пользу инициативы, 2% – против. Этого, впрочем, все равно было бы недостаточно для того, чтобы изменить результат голосования.

Основными причинами, по которым избиратели отвергли инициативу, стали отсутствие альтернативы свободному передвижению, а также создаваемые для Швейцарии риски. Результаты референдума, впрочем, не стоит интерпретировать как готовность швейцарцев поддержать рамочное соглашение: если бы этот вопрос был вынесен на голосование 27 сентября, то «за» или «скорее за» проголосовали бы 44%, «против» или «скорее против» – 36%, причем 20% затруднились ответить. Это говорит о том, что среди избирателей нет определенности по этому вопросу, поэтому предстоящие дебаты о рамочном соглашении будут, наверное, жаркими.

Напомним, что переговоры о рамочном (институциональном) соглашении , закрепляющем общие принципы торгово-экономических и политических отношений Конфедерации и Евросоюза, длятся уже много лет и проходят по принципу «шаг вперед, два шага назад». Брюссель настаивает на подписании документа, используя разные механизмы давления, например, отказываясь признавать эквивалентность швейцарской биржи , а Берн оттягивает ратификацию, постоянно находя новые причины, чтобы выторговать себе время, – референдум, возможно, стал последней отсрочкой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в воскресенье с коротким заявлением, в котором ясно дала понять, что срок подписания документа настал. «Выбор швейцарцев подтвердил один из главных столпов наших отношений: взаимная свобода передвижения, жизни и работы в Швейцарии и Европейском Союзе. Я приветствую этот результат. Я вижу в этом позитивный сигнал для дальнейшего укрепления и углубления наших отношений. В ближайшее время я поговорю с президентом Конфедерации Симонеттой Соммаругой и поздравлю ее с этим результатом. Конечно, теперь я ожидаю, что Федеральный совет вскоре предпримет шаги для подписания и ратификации рамочного соглашения, которое мы обсуждали в 2018 году», - отметила отметила она. В понедельник между Соммаругой и фон дер Ляйен состоялся телефонный разговор, в ходе которого председательница Еврокомиссии снова призвала Федеральный совет добиться скорейшего прогресса в заключении институционального соглашения.

Федеральная советница Карин Келлер-Суттер в свою очередь отметила на состоявшемся после окончания референдума брифинге, что Федеральный совет определит позицию Швейцарии в ближайшие недели и возобновит дискуссии с ЕС. С точки зрения Берна, некоторые пункты соглашения, например, о праве на получение социальной помощи или о гарантиях сохранения уровня швейцарских зарплат, должны быть пересмотрены, но Брюссель уже неоднократно заявлял, что об этом не может быть и речи: ЕС считает проект институционального соглашения окончательным. Упрямство и непреклонность Брюсселя объясняются еще и тем, что любые уступки, сделанные Евросоюзом в переговорах с Конфедерацией, могут стать прецедентом в переговорах по «брекситу» с Великобританией. Какую стратегию выберет Берн, чтобы убедить европейских чиновников изменить их точку зрения, станет известно совсем скоро.