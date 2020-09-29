Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 29 сентября 2020 года   

Швейцария-ЕС: в ожидании следующего шага|Suisse-UE : en attendant la prochaine étape

Автор: Заррина Салимова, Берн, 29. 09. 2020. Просмотров: 569

Агитационный плакат НПШ: кто-то, одетый в цвета флага ЕС, буквально раздавил Швейцарию, сев на нее «пятой точкой». Фото: NashaGazeta

Переговоры о подписании рамочного соглашения, которые должны возобновиться между Берном и Брюсселем после того, как швейцарцы отклонили инициативу «за умеренную иммиграцию», ожидаются непростыми.

|

Les négociations en vue d’un accord-cadre, que Berne et Bruxelles devraient reprendre après que les Suisses ont rejeté l’initiative «pour une immigration modérée», ne seront pas faciles.

Оглашения результатов последнего референдума с нетерпением ожидали как в Конфедерации, так и в Евросоюзе. Напомним, что вынесенная на голосование Народной партией Швейцарии (НПШ/UDC/SVP) инициатива «за умеренную иммиграцию» непосредственно касалась будущего швейцарско-европейских отношений: если бы население сказало «да», то у Федерального совета было бы 12 месяцев на то, чтобы начать с ЕС переговоры относительно новой редакции соглашения о свободном перемещении граждан. Поскольку это соглашение связано с другими так называемым «условием гильотины» (фр.: clause guillotine), то при расторжении одного договора остальные автоматически теряли бы силу. Другими словами, на кону стояли двусторонние отношения, а сам референдум, таким образом, рассматривался в каком-то смысле как голосование за или против договоров с ЕС.

27 сентября большинство кантонов и 61,71% населения отклонили инициативу, и многие считают это свидетельством того, что швейцарцы в целом готовы и далее развивать отношения с Европой. Отчасти это предположение подтверждается результатами онлайн-опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения gfs.bern по мандату SRG в период с 25 по 27 сентября. Выяснилось, что швейцарцы скорее удовлетворены тем, как строятся отношения Берна и Брюсселя: 61% респондентов назвали двусторонний путь выгодным, тогда как для 14% опрошенных недостатки перевешивают преимущества.

Любопытно, что НПШ объясняет неудачу на референдуме коронакризисом. Однако, согласно опросу gfs.bern, значительное большинство респондентов (89%) отметили, что санитарный кризис не повлиял на их мнение. Только 9% опрошенных заявили, что изменили свои взгляды из-за пандемии: 7% в пользу инициативы, 2% – против. Этого, впрочем, все равно было бы недостаточно для того, чтобы изменить результат голосования.

Основными причинами, по которым избиратели отвергли инициативу, стали отсутствие альтернативы свободному передвижению, а также создаваемые для Швейцарии риски. Результаты референдума, впрочем, не стоит интерпретировать как готовность швейцарцев поддержать рамочное соглашение: если бы этот вопрос был вынесен на голосование 27 сентября, то «за» или «скорее за» проголосовали бы 44%, «против» или «скорее против» – 36%, причем 20% затруднились ответить. Это говорит о том, что среди избирателей нет определенности по этому вопросу, поэтому предстоящие дебаты о рамочном соглашении будут, наверное, жаркими.

Напомним, что переговоры о рамочном (институциональном) соглашении, закрепляющем общие принципы торгово-экономических и политических отношений Конфедерации и Евросоюза, длятся уже много лет и проходят по принципу «шаг вперед, два шага назад». Брюссель настаивает на подписании документа, используя разные механизмы давления, например, отказываясь признавать эквивалентность швейцарской биржи, а Берн оттягивает ратификацию, постоянно находя новые причины, чтобы выторговать себе время, – референдум, возможно, стал последней отсрочкой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в воскресенье с коротким заявлением, в котором ясно дала понять, что срок подписания документа настал. «Выбор швейцарцев подтвердил один из главных столпов наших отношений: взаимная свобода передвижения, жизни и работы в Швейцарии и Европейском Союзе. Я приветствую этот результат. Я вижу в этом позитивный сигнал для дальнейшего укрепления и углубления наших отношений. В ближайшее время я поговорю с президентом Конфедерации Симонеттой Соммаругой и поздравлю ее с этим результатом. Конечно, теперь я ожидаю, что Федеральный совет вскоре предпримет шаги для подписания и ратификации рамочного соглашения, которое мы обсуждали в 2018 году», - отметила отметила она. В понедельник между Соммаругой и фон дер Ляйен состоялся телефонный разговор, в ходе которого председательница Еврокомиссии снова призвала Федеральный совет добиться скорейшего прогресса в заключении институционального соглашения.

Федеральная советница Карин Келлер-Суттер в свою очередь отметила на состоявшемся после окончания референдума брифинге, что Федеральный совет определит позицию Швейцарии в ближайшие недели и возобновит дискуссии с ЕС. С точки зрения Берна, некоторые пункты соглашения, например, о праве на получение социальной помощи или о гарантиях сохранения уровня швейцарских зарплат, должны быть пересмотрены, но Брюссель уже неоднократно заявлял, что об этом не может быть и речи: ЕС считает проект институционального соглашения окончательным. Упрямство и непреклонность Брюсселя объясняются еще и тем, что любые уступки, сделанные Евросоюзом в переговорах с Конфедерацией, могут стать прецедентом в переговорах по «брекситу» с Великобританией. Какую стратегию выберет Берн, чтобы убедить европейских чиновников изменить их точку зрения, станет известно совсем скоро.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 84.8

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
"Француз" | "Le Français"
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Три «нет», два «да»

 27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.

Всего просмотров: 2,070

Бесплатные развлечения в Швейцарии

 Где в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…

Всего просмотров: 1,642

«Треники» или швейцарский паспорт?

 Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.

Всего просмотров: 1,629
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: новые решения правительства

 Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,667

Основные решения швейцарского парламента

 В пятницу завершилась осенняя парламентская сессия. В ходе финального голосования Федеральная ассамблея одобрила 22 законопроекта.

Всего просмотров: 925

Швейцарская колыбель русской революции. Часть2

 6 января 1917 года Владимир Ильич Ульянов-Ленин получил швейцарский вид на жительство на два года… Что было бы, если бы он не отправился в Россию, а остался в Цюрихе? Продолжение.

Всего просмотров: 2,692
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top